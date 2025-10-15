R o m a , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - D o p o u n 2 0 2 5 a l l ’ i n s e g n a d e l l a c o n d i v i s i o n e e d e l l e e s p e r i e n z e d i g r u p p o , i l 2 0 2 6 s e g n a u n p u n t o d i s v o l t a : i v i a g g i d i v e n t a n o s u m i s u r a , c o s t r u i t i a t t o r n o a l l e p a s s i o n i p e r s o n a l i , a l l e p r i o r i t à e a q u e i p i c c o l i r i t u a l i c h e r a c c o n t a n o d a v v e r o c h i s i a m o . S e c o n d o i l n u o v o T r a v e l T r e n d s R e p o r t 2 0 2 6 d i S k y s c a n n e r , l e a d e r g l o b a l e n e l s e t t o r e d e i v i a g g i , i l p r o s s i m o a n n o l e p e r s o n e n o n v i a g g e r a n n o p e r f u g g i r e d a l l a v i t a r e a l e , m a p e r f a r b r i l l a r e l e p r o p r i e p a s s i o n i i n o g n i t a p p a d e l p e r c o r s o . I n q u e s t o n u o v o s c e n a r i o , i l v i a g g i o d i v e n t a u n ’ e s p e r i e n z a m u l t i s e n s o r i a l e e i m m e r s i v a , d o v e l e e m o z i o n i c o n t a n o q u a n t o l a d e s t i n a z i o n e s t e s s a . I l d e s i d e r i o d i p e r s o n a l i z z a z i o n e c r e s c e , a l i m e n t a t o d a l l ’ i s p i r a z i o n e s o c i a l , d a l r u o l o s e m p r e p i ù c e n t r a l e d e l l a t e c n o l o g i a n e l l a p i a n i f i c a z i o n e e d a u n a m a g g i o r e a t t e n z i o n e a l b e n e s s e r e e a l l a s o s t e n i b i l i t à . “ N e l 2 0 2 6 i l v i a g g i o d i v e n t a u n a t t o d i e s p r e s s i o n e p e r s o n a l e : n o n s i t r a t t a s o l o d i v e d e r e n u o v i l u o g h i , m a d i v i v e r l i i n a r m o n i a c o n c i ò c h e s i a m o . O g n i i t i n e r a r i o r i f l e t t e r à l e n o s t r e p a s s i o n i , i n o s t r i r i t u a l i e i l n o s t r o m o d o u n i c o d i s c o p r i r e i l m o n d o ” , a f f e r m a S t e f a n o M a g l i e t t a , t r a v e l t r e n d e x p e r t d i S k y s c a n n e r . “ C h e s i t r a t t i d i u n r i t u a l e d i b e l l e z z a , d i u n a f u g a i n m o n t a g n a , d i u n v i a g g i o t r a l e p a g i n e d i u n l i b r o o d i n u o v e e m o z i o n i c o n d i v i s e , l e t e n d e n z e 2 0 2 6 r a c c o n t a n o d i u n v i a g g i a t o r e c h e m e t t e a u t e n t i c i t à e b e n e s s e r e a l c e n t r o , o v u n q u e s i t r o v i ” , s o t t o l i n e a . I r i t u a l i d i b e l l e z z a n o n i n f l u e n z e r a n n o s o l o l a s c e l t a d e l l a d e s t i n a z i o n e , m a a n c h e i l m o d o d i v i a g g i a r e . N e l 2 0 2 6 s k i n c a r e e b e a u t y n o n s a r a n n o p i ù s o l o u n t r e n d s o c i a l : s e m p r e p i ù i t a l i a n i p o r t e r a n n o l a c u r a d i s é i n v a c a n z a , s c e g l i e n d o d e s t i n a z i o n i i n b a s e a l l a l o r o o f f e r t a b e a u t y . I l 2 2 % h a g i à p i a n i f i c a t o u n v i a g g i o c o n q u e s t o c r i t e r i o , i l 1 8 % a c q u i s t a p r o d o t t i s k i n c a r e i n v i a g g i o e i l 2 3 % c e r c a n o v i t à n o n d i s p o n i b i l i i n I t a l i a . P e r u n o s u q u a t t r o , l a b e a u t y r o u t i n e è o r m a i p a r t e e s s e n z i a l e d e l l ’ e s p e r i e n z a d i v i a g g i o . D a l l a n e v e a l l a q u i e t e , i v i a g g i a t o r i s o n o a l l a r i c e r c a d i v a c a n z e a l p i n e t u t t o l ’ a n n o . L e m o n t a g n e , d a s e m p r e m e t a a m a t a , s t a n n o v i v e n d o u n a n u o v a o n d a t a d i i n t e r e s s e a n c h e f u o r i s t a g i o n e . I l 7 8 % d e g l i i t a l i a n i p r e n d e r e b b e i n c o n s i d e r a z i o n e u n a v a c a n z a e s t i v a o a u t u n n a l e i n a l t a q u o t a , n o n s o l o p e r s c i a r e , m a s o p r a t t u t t o p e r r e s p i r a r e a r i a p u l i t a ( 5 7 % ) , t r o v a r e p a c e e s i l e n z i o ( 5 6 % ) e g o d e r e d e l l a n a t u r a c o n e s c u r s i o n i e l a g h i ( 4 8 % ) . C o n q u a s i m e t à d e g l i i n t e r v i s t a t i a p e r t i a m e t e c l a s s i c h e e m e n o c o n o s c i u t e , l a m o n t a g n a d i v e n t a l a f u g a i d e a l e i n o g n i s t a g i o n e , s i n o n i m o d i r e l a x e b e n e s s e r e . I n c o n t r i e n u o v e a m i c i z i e m e n t r e s i è i n v i a g g i o . I l v i a g g i o è s e m p r e p i ù o c c a s i o n e d i c r e a r e c o n n e s s i o n i a u t e n t i c h e : o l t r e m e t à d e g l i i t a l i a n i h a g i à v i a g g i a t o o s t a c o n s i d e r a n d o d i v i a g g i a r e a l l ’ e s t e r o p e r c o n o s c e r e n u o v e p e r s o n e , c h e s i t r a t t i d i a m i c i z i e , r e l a z i o n i o i n c o n t r i o n l i n e . P e r m o l t i , l e v a c a n z e s o n o i l m o m e n t o p e r f e t t o p e r a p r i r s i a n u o v e c o n o s c e n z e ( 3 7 % ) e s c o p r i r e c u l t u r e d i v e r s e ( 2 7 % ) , l a s c i a n d o s p a z i o a l e g a m i r e a l i , n o n s o l o v i r t u a l i . S c r i v e r e n u o v i c a p i t o l i s u c o m e e v a d e r e , r i t r o v a r e s e s t e s s i e r i g e n e r a r s i . L a l e t t u r a s t a v i v e n d o u n a r i n a s c i t a g l o b a l e , r i s c o p e r t a c o m e f o r m a d i e v a s i o n e e r i n n o v a m e n t o p e r s o n a l e . I l 5 6 % d e g l i i t a l i a n i h a g i à o r g a n i z z a t o o s t a c o n s i d e r a n d o u n v i a g g i o i s p i r a t o a l i b r i , a u t o r i o m o n d i l e t t e r a r i , m e n t r e i l 5 8 % r i t i e n e i m p o r t a n t e d e d i c a r e t e m p o a l l a l e t t u r a d u r a n t e l e v a c a n z e . C ’ è c h i s o g n a d i l e g g e r e u n l i b r o c a r t a c e o ( 2 9 % ) e c h i v u o l e v i s i t a r e l i b r e r i e i c o n i c h e o l u o g h i c i t a t i n e i r o m a n z i ( 2 6 % ) . I l v i a g g i o d i v e n t a c o s ì u n ’ e s p e r i e n z a d a v i v e r e … a n c h e t r a l e p a g i n e . A u m e n t a n o i v i a g g i m u l t i - g e n e r a z i o n a l i e i m o m e n t i d a v i v e r e i n f a m i g l i a e r i c o r d a r e p e r t u t t a l a v i t a . I l v i a g g i o i n f a m i g l i a , c o n p i ù g e n e r a z i o n i i n s i e m e , è u n a d e l l e t e n d e n z e i n p i ù r a p i d a c r e s c i t a : g e n i t o r i , f i g l i e n o n n i s c e l g o n o s e m p r e p i ù s p e s s o d i p a r t i r e i n s i e m e , c o n d i v i d e n d o c o s t i e r i c o r d i . I l 2 4 % h a v i a g g i a t o c o n b a m b i n i n e g l i u l t i m i d u e a n n i , i l 2 2 % c o n f i g l i a d u l t i , i l 1 4 % c o n i p r o p r i g e n i t o r i e i l 1 0 % c o n t r e g e n e r a z i o n i i n s i e m e . P e r m o l t i , l e v a c a n z e i n f a m i g l i a s o n o s o p r a t t u t t o u n ’ o c c a s i o n e p e r c r e a r e n u o v i r i c o r d i ( 4 2 % ) e r a f f o r z a r e i l e g a m i ( 2 9 % ) . G l i h o t e l s o n o i v e r i p r o t a g o n i s t i : s o n o l o r o a s t a b i l i r e d o v e v i a g g i a r e e p e r c h è . N e l 2 0 2 6 l ’ a l l o g g i o s a r à a l c e n t r o d e l l ’ e s p e r i e n z a : i l 4 1 % d e g l i i t a l i a n i h a s c e l t o u n a d e s t i n a z i o n e p r o p r i o p e r l a s t r u t t u r a i n c u i s o g g i o r n a r e , c h e s i t r a t t i d i u n h o t e l d i d e s i g n , u n a v i l l a i n s t a g r a m m a b i l e o u n ’ e s p e r i e n z a u n i c a . C r e s c e l a r i c e r c a d i s e m p l i c i t à e c o m f o r t ( 2 5 % ) , s e r v i z i e s c l u s i v i ( 2 2 % ) e s o g g i o r n i c h e o f f r a n o q u a l c o s a i n p i ù d i u n s e m p l i c e l e t t o ( 1 7 % ) . I s a p o r i p i ù a u t e n t i c i s i t r o v a n o s u g l i s c a f f a l i d e i s u p e r m e r c a t i . I l “ s u p e r m a r k e t s a f a r i ” d i v e n t a u n ’ a t t i v i t à i m p e r d i b i l e p e r c h i v u o l e a s s a p o r a r e d a v v e r o u n a d e s t i n a z i o n e . S e i i t a l i a n i s u d i e c i v i s i t a n o s p e s s o o s e m p r e s u p e r m e r c a t i l o c a l i a l l ’ e s t e r o , s p i n t i d a l l a c u r i o s i t à d i s c o p r i r e s n a c k , b e v a n d e e p r o d o t t i n o n d i s p o n i b i l i i n I t a l i a ( 3 0 % ) , m a a n c h e p e r i m m e r g e r s i n e l l a v i t a q u o t i d i a n a e n e i s a p o r i a u t e n t i c i ( 2 6 % ) . P e r m o l t i , f a r e l a s p e s a d i v e n t a u n ’ a v v e n t u r a c u l t u r a l e e u n o d e i m o d i m i g l i o r i p e r c a p i r e l ’ a n i m a d i u n l u o g o ( 4 0 % ) . I l 2 0 2 6 , i n s i n t e s i , s a r à u n a n n o i n c u i i l v i a g g i o d i v e n t a s p e c c h i o d e l l a p r o p r i a i d e n t i t à . C h e s i t r a t t i d i i n s e g u i r e u n r i t u a l e d i b e l l e z z a , r e s p i r a r e a r i a d i m o n t a g n a , p e r d e r s i t r a l e p a g i n e d i u n l i b r o o c u r i o s a r e t r a g l i s c a f f a l i d i u n s u p e r m e r c a t o s t r a n i e r o , o g n i p a r t e n z a s a r à u n m o d o p e r s e n t i r s i p i ù c o n n e s s i a s é s t e s s i e a l m o n d o . R i f l e t t e n d o q u e s t o s p i r i t o , S k y s c a n n e r h a i n d i v i d u a t o s i a l e d e s t i n a z i o n i p i ù i n v o g a s i a q u e l l e p i ù e c o n o m i c h e d a v i s i t a r e n e l 2 0 2 6 , o f f r e n d o i s p i r a z i o n e p e r o g n i t i p o d i v i a g g i a t o r e . E c c o l e 1 0 d e s t i n a z i o n i d i t e n d e n z a p e r i l 2 0 2 6 s e c o n d o S k y s c a n n e r . 1 . R z e s z ó w , P o l o n i a – C o n l a s u a v i v a c e p i a z z a d e l m e r c a t o e i c a s t e l l i c i r c o s t a n t i , R z e s z ó w s t a c o n q u i s t a n d o i v i a g g i a t o r i g r a z i e a i n u o v i c o l l e g a m e n t i a e r e i e a l l a r e p u t a z i o n e d e l l a P o l o n i a c o m e d e s t i n a z i o n e e c o n o m i c a e r i c c a d i c u l t u r a , ( + 4 9 8 % ) . S a l e r n o , I t a l i a – U n v i v a c e l u n g o m a r e , u n c e n t r o m e d i e v a l e e l a v i c i n a n z a a l l a C o s t i e r a A m a l f i t a n a : S a l e r n o è i n c r e s c i t a g r a z i e a l m i g l i o r a m e n t o d e i c o l l e g a m e n t i t r e n o – a e r o p o r t o e a l r i n n o v a t o i n t e r e s s e p e r i l S u d I t a l i a , ( + 4 1 8 % ) . 3 . K o r o r , P a l a u – P o r t a d ’ a c c e s s o a l l e i s o l e i n c o n t a m i n a t e d i P a l a u e a i s u o i f a m o s i s i t i d i i m m e r s i o n e , K o r o r a t t i r a v i a g g i a t o r i a v v e n t u r o s i g r a z i e a n u o v e r o t t e a e r e e e a l c r e s c e n t e f a s c i n o d e l l ’ e c o - t u r i s m o , ( + 2 6 8 % ) . 4 . X i ’ a n , C i n a – C a s a d e l l ’ E s e r c i t o d i T e r r a c o t t a , X i ’ a n u n i s c e s t o r i a a n t i c a e m o d e r n i t à . L ’ a u m e n t o d e i v o l i d i r e t t i e l a r i n n o v a t a c u r i o s i t à v e r s o l a C i n a n e s t a n n o a l i m e n t a n d o l a c r e s c i t a , ( + 2 1 6 % ) . 5 - P o r t i m ã o , P o r t o g a l l o – S p i a g g e d o r a t e e v i v a c i p o r t i t u r i s t i c i s u l l a c o s t a d e l l ’ A l g a r v e : P o r t i m ã o è t r a l e m e t e p r e f e r i t e d a g l i i t a l i a n i p e r l ’ e s t a t e 2 0 2 6 , g r a z i e a p i ù v o l i d i r e t t i e a l f a s c i n o s e n z a t e m p o d e l P o r t o g a l l o . ( + 1 8 1 % ) 6 . L i n z , A u s t r i a – C i t t à v i v a c e s u l D a n u b i o , n o t a p e r l a s c e n a a r t i s t i c a c o n t e m p o r a n e a e i l p i t t o r e s c o c e n t r o s t o r i c o . I n c r e s c i t a g r a z i e a n u o v i c o l l e g a m e n t i a e r e i e a l l ’ i n t e r e s s e p e r l e c i t y b r e a k i n A u s t r i a . ( + 1 5 2 % ) 7 . S a n J u a n , P o r t o R i c o – S t r a d e c o l o n i a l i c o l o r a t e , s p i a g g e v i v a c i e a t m o s f e r a c a r a i b i c a : S a n J u a n è i n t e n d e n z a g r a z i e a n u o v e r o t t e t r a n s a t l a n t i c h e e a l d e s i d e r i o d i m e t e e s o t i c h e e s o l e g g i a t e . ( + 1 0 2 % ) 8 P h u Q u o c , V i e t n a m – P a r a d i s o t r o p i c a l e c o n s p i a g g e d i s a b b i a b i a n c a e v i v a c i m e r c a t i n o t t u r n i , P h u Q u o c a t t i r a s e m p r e p i ù v i s i t a t o r i g r a z i e a i v o l i d i r e t t i e a l c r e s c e n t e i n t e r e s s e p e r l e f u g h e n e l S u d - E s t a s i a t i c o . ( + 1 0 0 % ) 9 . C o r d o v a , S p a g n a – C o n l a s p l e n d i d a M e z q u i t a , i c o r t i l i f i o r i t i e i l p a t r i m o n i o m o r e s c o , C o r d o v a i n c a n t a i v i a g g i a t o r i g r a z i e a p i ù o p z i o n i d i v o l o e a l l a r i c e r c a d i e s p e r i e n z e c u l t u r a l i a u t e n t i c h e . ( + 9 5 % ) 1 0 . A k t a u , K a z a k i s t a n – A f f a c c i a t a s u l M a r C a s p i o , A k t a u o f f r e p a e s a g g i u n i c i e a c c e s s o a l l e m e r a v i g l i e n a t u r a l i d e l K a z a k i s t a n . I n c r e s c i t a g r a z i e a m i g l i o r i c o l l e g a m e n t i a e r e i e a l f a s c i n o d e l l e d e s t i n a z i o n i f u o r i d a i c i r c u i t i t u r i s t i c i . ( + 7 5 % ) E c c o l e 1 0 d e s t i n a z i o n i p i ù e c o n o m i c h e p e r i l 2 0 2 6 s e c o n d o S k y s c a n n e r : 1 . F è s , M a r o c c o – C u o r e c u l t u r a l e d e l M a r o c c o , f a m o s a p e r l a s u a m e d i n a e i s o u k . I n t e n d e n z a g r a z i e a v o l i d i r e t t i c o n v e n i e n t i e a u n f a v o r e v o l e c a m b i o e u r o – d i r h a m . ( - 3 4 % ) 2 . T r o m s ø , N o r v e g i a – P o r t a d ’ a c c e s s o a l l ’ A r t i c o e a l l e A u r o r e B o r e a l i : f a v o r i t a d a t a r i f f e p i ù b a s s e e n u o v e r o t t e s t a g i o n a l i . ( - 2 5 % ) 3 . M a s c a t e , O m a n – S p i a g g e , m o n t a g n e e r i c c o p a t r i m o n i o a r a b o : i n c r e s c i t a g r a z i e a t a r i f f e c o m p e t i t i v e e a l l ’ i n t e r e s s e p e r i l l u s s o f u o r i d a i p e r c o r s i t r a d i z i o n a l i . ( - 2 3 % ) 4 . M a r s a A l a m , E g i t t o – B a r r i e r e c o r a l l i n e e s p i a g g e i n c o n t a m i n a t e s u l M a r R o s s o : i n t e n d e n z a g r a z i e a v o l i p i ù e c o n o m i c i . ( - 2 2 % ) 5 . L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , S p a g n a – C u l t u r a s p a g n o l a e s p i a g g e s u b t r o p i c a l i : i d e a l e p e r v i a g g i i n b a s s a s t a g i o n e e u n r i t m o p i ù l e n t o . ( - 1 9 % ) 6 . G i a c a r t a , I n d o n e s i a – E n e r g i a v i b r a n t e t r a t r a d i z i o n e e m o d e r n i t à : f a v o r i t a d a n u o v e r o t t e a l u n g o r a g g i o e d a u n c a m b i o f a v o r e v o l e . ( - 1 9 % ) 7 . H o n g K o n g , C i n a – S k y l i n e i c o n i c o , c u c i n a e s h o p p i n g : i n t e n d e n z a g r a z i e a l l a r i a p e r t u r a d e i v o l i d i r e t t i e a t a r i f f e p i ù b a s s e . ( - 1 8 % ) 8 . L o s A n g e l e s , U s a – S p i a g g e i c o n i c h e , g l a m o u r d i H o l l y w o o d e q u a r t i e r i v i v a c i : b e n e f i c i a n d o d i t a r i f f e r i d o t t e e p i ù v o l i d i r e t t i . ( - 1 5 % ) 9 . S a n t o r i n i ( T h i r a ) , G r e c i a – V i l l a g g i b i a n c h i , t r a m o n t i s p e t t a c o l a r i e s p i a g g e v u l c a n i c h e : r e s a p i ù a c c e s s i b i l e d a v o l i d i r e t t i e t a r i f f e p i ù b a s s e . ( - 1 4 % ) 1 0 . B a n g k o k , T h a i l a n d i a – V i v a c e v i t a d i s t r a d a , t e m p l i e c u c i n a f a m o s a i n t u t t o i l m o n d o : i n t e n d e n z a g r a z i e a p i ù v o l i d a l l ’ I t a l i a e a u n c a m b i o f a v o r e v o l e . ( - 1 3 % ) .