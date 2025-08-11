R o m a , 1 1 a g o ( A d n k r o n o s ) - " L e r i s p o s t e d e g l i e s p o n e n t i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a s u l t e m a d e l l e s p i a g g e s e m i - d e s e r t e c o n f e r m a n o c h e i l g o v e r n o e l a s u a m a g g i o r a n z a v i v o n o o r m a i i n u n u n i v e r s o p a r a l l e l o r i s p e t t o a l l e f a m i g l i e i t a l i a n e " . L o d i c e A n t o n i o M i s i a n i , r e s p o n s a b i l e E c o n o m i a n e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o . " C o n c e n t r a r s i s o l o s u i d a t i d e i t u r i s t i s t r a n i e r i o d e l l e p r e s e n z e i n d e s t i n a z i o n i d i l u s s o è i l s e g n o c h e l a M e l o n i e i s u o i u l t r a s n o n r i e s c o n o n e p p u r e a v e d e r e i l p r o b l e m a g i g a n t e s c o c h e q u e s t a e s t a t e e v i d e n z i a : i l c r o l l o d e l p o t e r e d ’ a c q u i s t o d e l c e t o m e d i o - p r o s e g u e i l s e n a t o r e d e m - . P e r t a n t e f a m i g l i e i l ' m o d e l l o M e l o n i ' p e r i l t u r i s m o s i g n i f i c a l o c a l i t à t u r i s t i c h e r i s e r v a t e a s t r a n i e r i e i t a l i a n i b e n e s t a n t i , m e n t r e l a m a g g i o r p a r t e d e l l e f a m i g l i e a r e d d i t o m e d i o e b a s s o è c o s t r e t t a a r e s t a r e a c a s a . È u n ’ i m m a g i n e p l a s t i c a d e l l a d i s t a n z a a b i s s a l e t r a i l r a c c o n t o d e l g o v e r n o e l a r e a l t à c h e v i v o n o m i l i o n i d i p e r s o n e " . " S e d a v v e r o v o g l i a m o s o s t e n e r e i l r e d d i t o d e l l e f a m i g l i e s i p u ò p a r t i r e d a d u e m i s u r e s e m p l i c i , e f f i c a c i e a c o s t o z e r o p e r l o S t a t o : l ’ i n t r o d u z i o n e d e l s a l a r i o m i n i m o l e g a l e , g i à i n v i g o r e i n 2 2 P a e s i s u 2 7 d e l l ’ U n i o n e e u r o p e a , e l o s g a n c i a m e n t o d e l p r e z z o d e l l ’ e l e t t r i c i t à d a q u e l l o d e l g a s , c h e p e r m e t t e r e b b e d i t a g l i a r e l e b o l l e t t e d e l l e f a m i g l i e i t a l i a n e . Q u e s t e n o n s o n o b a n d i e r e i d e o l o g i c h e - c o n c l u d e - m a s c e l t e d i b u o n s e n s o e d i e q u i t à c h e i l g o v e r n o p o t r e b b e v a r a r e i n t e m p i r a p i d i , s e s o l o d e c i d e s s e d i g u a r d a r e a l l a r e a l t à e a i b i s o g n i c o n c r e t i d e i c i t t a d i n i " , c o n c l u d e M i s i a n i .