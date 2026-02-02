M i l a n o , 2 f e b . ( A d n k r o n o s ) - L a m e e t i n g i n d u s t r y e u r o p e a t o r n a a p i e n o r e g i m e c o n u n a n e t t a c r e s c i t a r i s p e t t o a g l i a n n i p r e - p a n d e m i c i . N e l 2 0 2 4 s i s o n o s v o l t i i n E u r o p a b e n 3 . 0 5 7 g r a n d i e v e n t i a s s o c i a t i v i o c o r p o r a t e , c o n a l m e n o m i l l e p a r t e c i p a n t i , i n p r e s e n z a o i n f o r m a t o i b r i d o , c o n u n i n c r e m e n t o d e l 7 % r i s p e t t o a l 2 0 2 3 e d e l 1 7 % r i s p e t t o a l 2 0 1 9 . Q u e s t a l a f o t o g r a f i a s c a t t a t a d a l r a p p o r t o ' L ’ E u r o p a d e i g r a n d i e v e n t i a s s o c i a t i v i e c o r p o r a t e 2 0 2 5 ' , r e a l i z z a t o d a l c e n t r o s t u d i d i F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o e A s e r i - A l t a s c u o l a d i e c o n o m i a e r e l a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i d e l l ’ U n i v e r s i t à C a t t o l i c a , c h e c e r t i f i c a i l d e f i n i t i v o s u p e r a m e n t o d e l l e s o g l i e s t o r i c h e d e l s e t t o r e e u n n e t t o m i g l i o r a m e n t o r i s p e t t o a i l i v e l l i p r e - p a n d e m i a . L ’ 8 8 % d e g l i e v e n t i s v o l t i n e l 2 0 2 4 i n E u r o p a s i c o n c e n t r a i n 1 5 P a e s i , c o n l ’ I t a l i a c h e s i c l a s s i f i c a a l t e r z o p o s t o p e r n u m e r o d i g r a n d i e v e n t i o s p i t a t i , c o n s o l i d a n d o i l s u o r u o l o d i p r o t a g o n i s t a n e l s e t t o r e . N e l 2 0 2 4 , i l n o s t r o P a e s e h a o s p i t a t o 3 9 7 e v e n t i i n 3 3 c i t t à , p a r i a l 1 3 % d e l t o t a l e e u r o p e o , c o n u n a c r e s c i t a d e l l ’ 8 % r i s p e t t o a l 2 0 2 3 . I l d a t o c o l l o c a l ’ I t a l i a s u b i t o d o p o F r a n c i a e G e r m a n i a e p o c o p r i m a d e l l a S p a g n a , c o n f i g u r a n d o u n a s s e m e d i t e r r a n e o s e m p r e p i ù c o m p e t i t i v o n e l l a p r o d u z i o n e e a t t r a z i o n e d i e v e n t i a d a l t o v a l o r e a g g i u n t o . " I r i s u l t a t i d e l r e p o r t - s p i e g a G i o v a n n i B o z z e t t i , p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o - c o n f e r m a n o i l r u o l o s t r a t e g i c o d e l l a m e e t i n g i n d u s t r y c o m e v e r a e p r o p r i a i n f r a s t r u t t u r a a b i l i t a n t e p e r l a c i r c o l a z i o n e d i c o n o s c e n z a , c a p i t a l i e i n n o v a z i o n e . E m e r g o n o c o n c h i a r e z z a l e d i n a m i c h e d i u n s e t t o r e c h e c r e s c e i n m o d o p a r t i c o l a r m e n t e r o b u s t o n e l s e g m e n t o d e g l i e v e n t i p i ù c o m p l e s s i e a d a l t o i m p a t t o e c o n o m i c o , c o n t r i b u e n d o i n m a n i e r a d i r e t t a a l l o s v i l u p p o d e i t e r r i t o r i . I n q u e s t o c o n t e s t o , i l v a l o r e d e l M a d e i n I t a l y s i c o n f e r m a u n v o l a n o s t r a t e g i c o d i c o m p e t i t i v i t à : l a q u a l i t à , l a c r e a t i v i t à e l ’ a f f i d a b i l i t à d e l n o s t r o s i s t e m a f i e r i s t i c o - c o n g r e s s u a l e , u n i t e a l l e c a r a t t e r i s t i c h e d e l t e r r i t o r i o , d e l s i s t e m a i m p r e n d i t o r i a l e e d e l l a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a , c o n t i n u a n o a d a t t r a r r e e v e n t i i n t e r n a z i o n a l i d i p r i m o p i a n o . A p p u n t a m e n t i c o m e l e O l i m p i a d i d i M i l a n o C o r t i n a , o r m a i a l l e p o r t e , r a f f o r z a n o u l t e r i o r m e n t e l a p o s i z i o n e d e l l ’ I t a l i a e d i M i l a n o n e l l o s c e n a r i o e u r o p e o . I n q u e s t o q u a d r o , F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o s v o l g e u n r u o l o s t r a t e g i c o c r u c i a l e : n o n s i l i m i t a a c r e a r e s p a z i , m a c o s t r u i s c e e c o s i s t e m i c a p a c i d i c o n n e t t e r e i s t i t u z i o n i , i m p r e s e e c e n t r i d i r i c e r c a " . P a r t e n d o d a l l ’ a n a l i s i d e i g r a n d i e v e n t i r e a l i z z a t i o i n p r e s e n z a o i n f o r m a t o i b r i d o , l o s t u d i o h a a n a l i z z a t o l e l o r o c a r a t t e r i s t i c h e , c o n f o c u s s u l l a d i s t r i b u z i o n e t e m p o r a l e e s u l l e t i p o l o g i e e s u i s e t t o r i . L a d i s t r i b u z i o n e p r e s e n t a u n a f o r t e s t a g i o n a l i t à , c o n p i c c h i n e i m e s i d i g i u g n o ( 1 4 % ) e o t t o b r e ( 1 5 % ) . L a d u r a t a m e d i a d e g l i e v e n t i è d i 2 , 8 g i o r n i , c h e s a l e a 4 g i o r n i n e l m e s e d i a g o s t o . I l 4 4 % d e g l i e v e n t i r i l e v a t i è c o s t i t u i t o d a c o n g r e s s i , n e l 3 9 % d e i c a s i s i t r a t t a d i c o n f e r e n z e e n e l 6 % d a c o n f e r e n z e o r g a n i z z a t e a l l ’ i n t e r n o d i f i e r e . I c e n t r i c o n g r e s s i e l e s e d i f i e r i s t i c o - c o n g r e s s u a l i o s p i t a n o r i s p e t t i v a m e n t e i l 3 2 % e i l 3 0 % d e g l i e v e n t i , m e n t r e g l i h o t e l a c c o l g o n o i l 9 % , a r r i v a n d o c o m p l e s s i v a m e n t e a c o n c e n t r a r e i l 7 1 % d e g l i e v e n t i r i l e v a t i . A l l ’ i n t e r n o d e i c e n t r i c o n g r e s s i e d e l l e s e d i f i e r i s t i c o - c o n g r e s s u a l i , i l 2 8 % d e g l i e v e n t i h a u n a d i m e n s i o n e e u r o p e a o m o n d i a l e ; t a l e q u o t a s c e n d e a l 2 5 % s e s i c o n s i d e r a n o e s c l u s i v a m e n t e l e s e d i f i e r i s t i c o - c o n g r e s s u a l i . P e r q u a n t o r i g u a r d a i c o n t e n u t i , g l i e v e n t i c o r p o r a t e s i c o n c e n t r a n o p r e v a l e n t e m e n t e s u i s e t t o r i d e l l a t e c n o l o g i a ( 3 1 % ) e d e l c o m m e r c i o ( 2 8 % ) . G l i e v e n t i n o n c o r p o r a t e , i n v e c e , a f f r o n t a n o s o p r a t t u t t o t e m a t i c h e m e d i c h e ( 3 4 % ) o r i c o n d u c i b i l i a l l e s c i e n z e u m a n e ( 1 6 % ) . I n m e d i a , s o l o i l 1 7 % d e g l i e v e n t i c o r p o r a t e p r e s e n t a u n a r o t a z i o n e a l i v e l l o e u r o p e o o m o n d i a l e , m e n t r e p e r g l i e v e n t i n o n c o r p o r a t e t a l e i n c i d e n z a r i s u l t a p i ù e l e v a t a , a t t e s t a n d o s i a l 2 6 % . M i l a n o s i c o n f e r m a s t a b i l m e n t e t r a l e p i ù i m p o r t a n t i e a t t r a t t i v e c i t t à e u r o p e e , p o s i z i o n a n d o s i a l t e r z o p o s t o d o p o L o n d r a e P a r i g i , c o n 9 0 e v e n t i r i l e v a t i e u n i n c r e m e n t o d e l 6 % r i s p e t t o a l 2 0 2 3 ( 8 5 ) , c o n n u m e r i s o p r a l a m e d i a e u r o p e a i n p a r t i c o l a r e p e r q u a n t o r i g u a r d a l a c l a s s e d i e v e n t i c o n 1 . 5 0 0 - 2 . 5 0 0 , i l 3 1 % c o n t r o i l 2 3 % . M i l a n o , n e l l o s p e c i f i c o , d i m o s t r a u n a s t r a o r d i n a r i a c a p a c i t à d i a t t r a z i o n e s o p r a t t u t t o n e g l i a m b i t i e c o n o m i c o f i n a n z i a r i , m a n a g e r i a l i e s c i e n t i f i c i , s u c u i p r i m e g g i a r i s p e t t o a l l e a l t r e c i t t à e u r o p e e p r e s e i n c o n s i d e r a z i o n e : i l c a p o l u o g o l o m b a r d o c o n f e r m a i n f a t t i l a p r i m a p o s i z i o n e n e l s e g m e n t o ' e c o n o m i c s ' , c o n c e n t r a n d o i l 2 1 % d e g l i e v e n t i , c o n p a r t i c o l a r e r i f e r i m e n t o a i t e m i f i n a n z i a r i e a s s i c u r a t i v i , o r g a n i z z a t i n e l l ’ i n t e r o c l u s t e r ; i l p r i m a t o d i a t t r a t t i v i t à , i n o l t r e , s i r e g i s t r a p e r l a p r i m a v o l t a a n c h e n e l s e g m e n t o ' m a n a g e m e n t ' e n e l l ’ a m b i t o ' s c i e n c e ' , g r a z i e a e v e n t i d i f o r t e r i l e v a n z a i n t e r n a z i o n a l e . N u m e r i c h e r i f l e t t o n o i l r u o l o d e l l a c i t t à m e n e g h i n a c o m e h u b f i n a n z i a r i o d i l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e e l u o g o c a p a c e d i s i n e r g i e v i r t u o s e , g r a z i e a u n a c o m b i n a z i o n e d i e c c e l l e n z e a c c a d e m i c h e e p r o d u t t i v e . T r a l e p r i m e 1 1 c i t t à c o n g r e s s u a l i e u r o p e e p a r t i c o l a r m e n t e r i l e v a n t e è l a p e r f o r m a n c e a n c h e d e l l a c a p i t a l e i t a l i a n a : n e l 2 0 2 4 R o m a h a o s p i t a t o 5 7 e v e n t i , p a r i a l 3 % d e g l i e v e n t i r i l e v a t i i n E u r o p a , p o s i z i o n a n d o s i a l s e t t i m o p o s t o p e r a t t r a t t i v i t à , c o n d a t i s u p e r i o r i a l l a m e d i a p e r l a c l a s s e d i e v e n t i c o n d i m e n s i o n e 1 . 0 0 0 - 1 . 5 0 0 p a r t e c i p a n t i ( 5 3 % s u l t o t a l e d i q u e l l i r e a l i z z a t i i n c i t t à , c o n t r o u n a m e d i a e u r o p e a d e l 4 6 % ) . N e l d e t t a g l i o d e i t e m i , R o m a s i c o l l o c a a l s e c o n d o p o s t o r i s p e t t o a l s e t t o r e ' s c i e n c e ' e a l t e r z o n e l l ’ a m b i t o ' m e d i c a l s c i e n c e ' : u n ' a t t r a t t i v i t à l e g a t a a l l a c o n c e n t r a z i o n e n e l l a c i t t à d i l a b o r a t o r i e c e n t r i d i r i c e r c a c o m e l ’ I s t i t u t o n a z i o n a l e d i f i s i c a n u c l e a r e , l ' I s t i t u t o n a z i o n a l e d i a s t r o f i s i c a e l ' A g e n z i a s p a z i a l e i t a l i a n a .