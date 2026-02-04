R o m a , 4 f e b . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - e D r e a m s O d i g e o ( d i s e g u i t o ' l a s o c i e t à ' o i n b r e v e ' e D O ' ) , l a p i a t t a f o r m a d i a b b o n a m e n t i d i v i a g g i o l e a d e r n e l m o n d o , h a d i f f u s o o g g i i n u o v i d a t i s u l l a s o d d i s f a z i o n e d e i c l i e n t i r e l a t i v i a l s e r v i z i o P r i m e i n I t a l i a . I d a t i i n d i c a n o c h e i l s e n t i m e n t d e g l i i s c r i t t i h a r a g g i u n t o u n n u o v o m a s s i m o s t o r i c o , c o n u n n e t p r o m o t e r s c o r e ( n p s ) m e d i o d i 6 1 p e r l a c a t e g o r i a ' a c c o m m o d a t i o n ' d u r a n t e l ' u l t i m o t r i m e s t r e . S u l l a s c a l a n p s s t a n d a r d d i s e t t o r e , c h e v a d a - 1 0 0 a + 1 0 0 , u n p u n t e g g i o d i q u e s t a p o r t a t a è c l a s s i f i c a t o c o m e e c c e l l e n t e . Q u e s t o r e c o r d s e g n a l ' u l t i m o t r a g u a r d o d i u n t r e n d d i c r e s c i t a c o s t a n t e d u r a t o c i n q u e a n n i . L e a n a l i s i c o n d o t t e d a l 2 0 2 1 a o g g i c o n f e r m a n o c h e l ’ e f f e t t o a b b o n a m e n t o s i s t a p r o g r e s s i v a m e n t e r a f f o r z a n d o , o f f r e n d o u n v a l o r e c o s t a n t e m e n t e s u p e r i o r e r i s p e t t o a l l ' e s p e r i e n z a d i v i a g g i o s t a n d a r d . M e n t r e i t a s s i d i s o d d i s f a z i o n e r i s u l t a n o a u m e n t a t i p e r t u t t i i c l i e n t i , r i f l e t t e n d o i m i g l i o r a m e n t i g e n e r a l i d e l l a p i a t t a f o r m a , i l s e n t i m e n t d e i m e m b r i P r i m e h a s u b i t o u n ' a c c e l e r a z i o n e m o l t o p i ù r a p i d a . O g g i , i n I t a l i a , i m e m b r i P r i m e v a l u t a n o l a p r o p r i a e s p e r i e n z a i l 3 6 % i n p i ù r i s p e t t o a g l i u t e n t i s t a n d a r d n o n a b b o n a t i . I l d i v a r i o d i s o d d i s f a z i o n e t r a i d u e g r u p p i è a u m e n t a t o n e g l i u l t i m i c i n q u e a n n i , a d i m o s t r a z i o n e d e l f a t t o c h e l e c a r a t t e r i s t i c h e e s c l u s i v e d e l p r o g r a m m a P r i m e s t a n n o c r e a n d o u n l i v e l l o d i e s p e r i e n z a p r e m i u m b e n d i s t i n t o . Q u e s t i r i s u l t a t i s e g u o n o i s i g n i f i c a t i v i i n v e s t i m e n t i n e l l a p r o p o s t a d i v a l o r e d i P r i m e , t r a c u i l ' i n t r o d u z i o n e d i o p z i o n i d i f l e s s i b i l i t à ( c o m e l a p o s s i b i l i t à d i c a n c e l l a r e l e p r e n o t a z i o n i p e r q u a l s i a s i m o t i v o ) e u n ' o f f e r t a d i p r o d o t t i a m p l i a t a c o n o f f e r t e r i s e r v a t e a i s o c i s u v o l i , h o t e l , p a c c h e t t i , n o l e g g i o a u t o e t r e n i . L e p e r f o r m a n c e a t t u a l i s u p p o r t a n o l a t a b e l l a d i m a r c i a s t r a t e g i c a d e l l a s o c i e t à , c h e p u n t a a r a g g i u n g e r e 1 3 m i l i o n i d i a b b o n a t i e n t r o i l 2 0 3 0 ( r i s p e t t o a g l i o l t r e 7 , 7 m i l i o n i d i o g g i ) , c o n f e r m a n d o c h e i l s e r v i z i o s t a d i v e n t a n d o s e m p r e p i ù a t t r a e n t e p e r i c o n s u m a t o r i a l l a r i c e r c a d i u n a s o l u z i o n e d i v i a g g i o f l e s s i b i l e e o r i e n t a t o a l v a l o r e . D a n a D u n n e , c e o d i e D r e a m s O d i g e o h a d i c h i a r a t o : " I l r a g g i u n g i m e n t o d i q u e s t o p i c c o s t o r i c o n e l l a s o d d i s f a z i o n e d e g l i a b b o n a t i è u n a p i e t r a m i l i a r e s i g n i f i c a t i v a c h e c o n v a l i d a l a n o s t r a v i s i o n e : o f f r i r e a i n o s t r i m e m b r i u n ' e s p e r i e n z a p r e m i u m b a s a t a s u l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . Q u a n d o a b b i a m o l a n c i a t o P r i m e , a b b i a m o a p e r t o l a s t r a d a a u n a c a t e g o r i a c o m p l e t a m e n t e n u o v a , q u e l l a d e i v i a g g i i n a b b o n a m e n t o , c h e p r i m a s e m p l i c e m e n t e n o n e s i s t e v a " . " Q u e s t i p u n t e g g i r e c o r d - h a s p i e g a t o - c o n f e r m a n o c h e , m a n m a n o c h e f a c c i a m o c r e s c e r e l a n o s t r a p i a t t a f o r m a a g g i u n g e n d o p r o d o t t i e p e r f e z i o n a n d o i l s e r v i z i o g i o r n o d o p o g i o r n o , i l v a l o r e c h e o f f r i a m o d i v e n t a s e m p r e p i ù e v i d e n t e p e r i n o s t r i m e m b r i . I l c r e s c e n t e d i v a r i o t r a a b b o n a t i e u t e n t i s t a n d a r d d i m o s t r a c h e i l m o d e l l o s u a b b o n a m e n t o o f f r e f o n d a m e n t a l m e n t e u n ' e s p e r i e n z a s u p e r i o r e . C i i m p e g n i a m o a c o n t i n u a r e a g u i d a r e l a c a t e g o r i a d e g l i a b b o n a m e n t i d i v i a g g i o i n I t a l i a e n o n s o l o , c o n u n a p i a t t a f o r m a c h e m i g l i o r a o g n i s i n g o l o g i o r n o , a s s i c u r a n d o c h e i n o s t r i i s c r i t t i a b b i a n o s e m p r e i l m i g l i o r p a r t n e r p o s s i b i l e p e r i l o r o v i a g g i " .