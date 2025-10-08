R o m a , 8 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L a s c e l t a d i I s r a e l e d i n o n p a r t e c i p a r e a l T t g T r a v e l E x p e r i e n c e d i R i m i n i c o n u n p r o p r i o s t a n d è u n a d e c i s i o n e c h e d e r i v a d a l l ’ i n s p i e g a b i l e , s b a g l i a t a e i n c o m p r e n s i b i l e p o s i z i o n e d e l s i n d a c o S a d e g h o l v a a d e d e l p r e s i d e n t e D e P a s c a l e c o n t r o u n p o p o l o e u n o S t a t o . I l o r o a p p e l l i a l l ’ e s c l u s i o n e d i I s r a e l e d a e v e n t i s i m i l i n o n p r o d u r r a n n o e f f e t t i i m m e d i a t i p e r l e p o p o l a z i o n i v i t t i m e d i v i o l e n z a i n q u e l l ’ a r e a d e l m o n d o e h a n n o s e m p l i c e m e n t e p o r t a t o a u n ’ o c c a s i o n e p e r s a d i c o n f r o n t o , n e l c o r s o d i u n a p p u n t a m e n t o c h e r a p p r e s e n t a u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o n e l m o n d o d e l t u r i s m o , p e r s u a s t e s s a n a t u r a u n p o n t e t r a i m o n d i p i ù d i v e r s i " . C o s ì l a s e n a t r i c e M i c h a e l a B i a n c o f i o r e , p r e s i d e n t e d e l g r u p p o C i v i c i d ’ I t a l i a , N m , U d c , M a i e . " Q u e l l e p a r o l e , c h e d i s p i a c c i o n o , r a p p r e s e n t a n o u n e r r o r e , c o m e h a b e n s o t t o l i n e a t o i l m i n i s t r o S a n t a n c h è , c h e c o m u n q u e h a a n n u n c i a t o d i i n c o n t r a r e l o s t e s s o l a d e l e g a t a d e l l ' U f f i c i o n a z i o n a l e i s r a e l i a n o d e l T u r i s m o , K a l a n i t G o r e n P e r r y . I l b o i c o t t a g g i o d i u n p o p o l o e d i u n o S t a t o i n t e r o m a l s i c o n c i l i a c o n g l i a p p e l l i d i p a c e c h e a r r i v a n o d a p i ù p a r t i , a n c h e d a s i n i s t r a . I l c o m p a r t o t u r i s t i c o è n e v r a l g i c o p e r l a n o s t r a N a z i o n e , u n s e t t o r e c h e c o n l ’ i n d o t t o i m p a t t a p e r o l t r e i l 1 3 % s u l n o s t r o P i l , e a r r o c c a r s i s u p o s i z i o n i m i o p i n o n p o r t e r à a l l a p a c e t r a I s r a e l e e P a l e s t i n a e , m o l t o p r o b a b i l m e n t e , r i s c h i a d i c a u s a r e d a n n i s o l o a g l i o p e r a t o r i e d i a v e r e r i p e r c u s s i o n i n e g a t i v e s u i f l u s s i d e g l i a r r i v i e d e l l e p r e s e n z e " , c o n c l u d e .