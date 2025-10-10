M i l a n o , 1 0 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - M o b y , T i r r e n i a e T o r e m a r - l e t r e c o m p a g n i e d e l G r u p p o O n o r a t o - s i c o n f e r m a n o l a “ c a p i t a l e n a v i g a n t e ” s u l m a r e i t a l i a n o , c o n u n g r a n d e s u c c e s s o p e r i l p r o p r i o a l T t g d i R i m i n i , d o p o a v e r e o s p i t a t o g r a t u i t a m e n t e s u l l e l o r o n a v i g l i a g e n t i d i v i a g g i o s a r d i d i r e t t i a l l a r a s s e g n a . A R i m i n i s o n o s t a t e p r e s e n t a t e t u t t e l e n o v i t à d e l l a p r o s s i m a s t a g i o n e , a p a r t i r e d a l l a L i v o r n o - O l b i a a t t i v a 3 6 5 g i o r n i l ’ a n n o e d e f f e t t u a t a d a M o b y L e g a c y e M o b y F a n t a s y c h e s o n o i d u e t r a g h e t t i p i ù g r a n d i e g r e e n d e l M e d i t e r r a n e o , c i a s c u n o c o n o l t r e 4 4 0 c a b i n e , 1 3 0 0 p o s t i a u t o , a r e a b i m b i , s a l a g i o c h i , s o l a r i u m e s e t t e p u n t i d i r i s t o r o , q u i n d i c i a r e e g a s t r o n o m i c h e c o n i l f o r m a t i n n o v a t i v o e u n i c o “ G u s t i g i u s t i ” c h e p r e v e d e u n i n t e r o p o n t e d e d i c a t o a l l a r i s t o r a z i o n e . E , i n p i ù , l e n u o v e c a s s e a u t o m a t i c h e c h e a z z e r a n o l e f i l e e i t e m p i d ’ a t t e s a e i l “ m a g g i o r d o m o r o b o t ” c h e , a i u t a n d o i l l a v o r o u m a n o e n o n s o s t i t u e n d o l o , c o l l a b o r a n e l s e r v i r e a i t a v o l i . C o m e s i s p i e g a i n u n a n o t a l a f l o t t a , a p a r t i r e d a M o b y F a n t a s y , M o b y L e g a c y , M o b y A k i e M o b y W o n d e r h a i l w i - f i g r a t u i t o a b o r d o p e r e s s e r e s e m p r e i n l i n e a , m a a n c h e m a x i s c h e r m i s u t u t t e l e n a v i , c o n l a t r a s m i s s i o n e d e i p r o g r a m m i d i S k y S p o r t e u n a n u o v a a r e a p e r s o n a l e s u l s i t o e s u l l ’ A p p p e r p o t e r s i g e s t i r e a n c h e d a c a s a i l p r o p r i o b i g l i e t t o i n o g n i i s t a n t e e d e s s e r e i n f o r m a t i i n t e m p o r e a l e s u l l ’ a n d a m e n t o d e l v i a g g i o . I n s o m m a , " l e c o m p a g n i e d e l g r u p p o M o b y s o n o s e m p r e p i ù t e c n o l o g i c h e e t u t t o q u e s t o s i a b b i n a a l p i ù c o m p l e t o n e t w o r k d i r o t t e , t u t t e i n e n t r a m b e l e d i r e z i o n i , a p a r t i r e p r o p r i o d a q u e l l e c h e r a g g i u n g o n o e p a r t o n o d a l l a S a r d e g n a : o l t r e a l l a L i v o r n o - O l b i a s o n o a t t i v e t u t t o l ’ a n n o l a G e n o v a - P o r t o T o r r e s e l a C i v i t a v e c c h i a O l b i a " . T o r n a p o i l a c l a s s i c i s s i m a G e n o v a - O l b i a , c h e è l a p o r t a d i i n g r e s s o p r e f e r i t a d a i v i a g g i a t o r i d e l N o r d I t a l i a e d a l l ’ I t a l i a c o n t i n e n t a l e v e r s o l a S a r d e g n a e c h e n e l l a p r o s s i m a s t a g i o n e a n d r à a v a n t i f i n o a l p r i m o n o v e m b r e 2 0 2 6 . I n p i ù , s i r a f f o r z a u l t e r i o r m e n t e i l r a p p o r t o f r a l a S a r d e g n a e l a C o r s i c a , c h e M o b y è o r g o g l i o s a d i s e r v i r e d a s e m p r e , c o n u n l e g a m e t a l m e n t e f o r t e c h e i l g e m e l l a g g i o f r a i C o m u n i d i S a n t a T e r e s a d i G a l l u r a e B o n i f a c i o – i d u e p o r t i d i p a r t e n z a e d e s t i n a z i o n e – è a v v e n u t o a b o r d o d e l l a n a v e B u n i f a z z i u , l a n a v e e n t r a t a i n l i n e a n e g l i u l t i m i m e s i e c h e è l a p i ù c a p i e n t e e c o n f o r t e v o l e d i s e m p r e s u q u e s t a t r a t t a . O l t r e c h e d i S a r d e g n a , " M o b y è s i n o n i m o a n c h e d i C o r s i c a , c o n l e l i n e e f r a L i v o r n o e B a s t i a , l a p i ù v e l o c e f r a l ’ I t a l i a c o n t i n e n t a l e e l ’ i s o l a f r a n c e s e , e l a G e n o v a - B a s t i a " . E p o i c i s o n o l e l i n e e d i M o b y e T o r e m a r p e r l ’ A r c i p e l a g o t o s c a n o : l e r o t t e d a P i o m b i n o p e r l ’ I s o l a d ’ E l b a , c o n g l i s c a l i a P o r t o f e r r a i o , R i o M a r i n a e C a v o , c o n t r a g h e t t i e m e z z o v e l o c e , q u a s i u n a m e t r o p o l i t a n a d e l m a r e . T o r e m a r i n f i n e a s s i c u r a i c o l l e g a m e n t i t u t t o l ’ a n n o f r a L i v o r n o e G o r g o n a e f r a L i v o r n o e C a p r a i a ; l a r o t t a i n p a r t e n z a d a P i o m b i n o e d a R i o M a r i n a p e r l ’ i s o l a d i P i a n o s a e l e p a r t e n z e d a P o r t o S a n t o S t e f a n o p e r l ’ i s o l a d e l G i g l i o e p e r q u e l l a d i G i a n n u t r i .