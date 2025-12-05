Roma, 5 dic. (Adnkronos Salute) - "Lo scenario di cura per i pazienti con malattia metastatica sta cambiando profondamente. In questo contesto, lapproccio di Daiichi Sankyo in oncologia si basa su tre priorità strategiche: innovazione, centralità del paziente e partnership. Quando parliamo di centralità del paziente, non intendiamo soltanto considerarlo al centro del percorso terapeutico. Vogliamo coinvolgerlo attivamente nelle decisioni che lo riguardano, ascoltare i suoi bisogni e accompagnarlo lungo tutto il percorso di cura. La partnership riflette la nostra convinzione che solo collaborando con tutti gli attori del sistema clinici, istituzioni, associazioni di pazienti si possano ottenere risultati davvero migliori". Così all'Adnkronos Salute Mauro Vitali, vice-president e head of Oncology di Daiichi Sankyo Italia. "Coerentemente con queste priorità, abbiamo sviluppato la strategia EcHo-M, che si articola in tre obiettivi principali - spiega Vitali -: 1. amplificare la voce dei pazienti, soprattutto di quelli con malattia metastatica. Le innovazioni terapeutiche hanno prolungato la loro aspettativa di vita, creando nuove opportunità ma anche nuove esigenze e sfide. Questi bisogni stanno cambiando e meritano di essere compresi a fondo; 2. rispondere ai bisogni con azioni concrete, coinvolgendo in modo integrato tutti i partner del sistema salute: clinici, decisori istituzionali e associazioni di pazienti; 3. migliorare la gestione della malattia metastatica e il percorso assistenziale, affinché sia realmente centrato sulla persona e sulle sue esigenze". La strategia EcHO-M prende forma attraverso due progetti principali - prosegue Vitali -: Metalab e EcHo-M Hospital. Metalab, oggi in fase avanzata, coinvolge otto tra le principali associazioni di pazienti attive nelle aree del tumore al polmone, al seno e allo stomaco. Adotta un approccio di design thinking, con laboratori condivisi dedicati allascolto dei bisogni di pazienti e caregiver e alla co-creazione di soluzioni realmente utili. EcHo-M Hospital, invece, ha riunito finora circa 20 esperti clinici, rappresentanti regionali e associazioni di pazienti". "Dopo aver analizzato lattuale percorso di cura delle pazienti con tumore al seno metastatico, il gruppo ha individuato quattro aree prioritarie di intervento: multidisciplinarità, diagnostica, accesso allinnovazione (ricordando che il paziente metastatico non può aspettare e necessita di un accesso più rapido agli studi clinici), rapporto tra ospedale e territorio. Metalab ed EcHo-M - sottolinea - rappresentano due esempi concreti del nostro impegno al fianco di pazienti e professionisti sanitari per costruire un sistema di cura più efficace, sostenibile e davvero centrato sulle persone". "Siamo convinti che una collaborazione solida tra pubblico e privato sia fondamentale: solo unendo competenze, visioni e responsabilità diverse possiamo davvero migliorare le prospettive di chi convive con un tumore metastatico e contribuire a un sistema sanitario più vicino ai bisogni reali dei cittadini" conclude.