R o m a , 5 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L o s c e n a r i o d i c u r a p e r i p a z i e n t i c o n m a l a t t i a m e t a s t a t i c a s t a c a m b i a n d o p r o f o n d a m e n t e . I n q u e s t o c o n t e s t o , l ’ a p p r o c c i o d i D a i i c h i S a n k y o i n o n c o l o g i a s i b a s a s u t r e p r i o r i t à s t r a t e g i c h e : i n n o v a z i o n e , c e n t r a l i t à d e l p a z i e n t e e p a r t n e r s h i p . Q u a n d o p a r l i a m o d i c e n t r a l i t à d e l p a z i e n t e , n o n i n t e n d i a m o s o l t a n t o c o n s i d e r a r l o a l c e n t r o d e l p e r c o r s o t e r a p e u t i c o . V o g l i a m o c o i n v o l g e r l o a t t i v a m e n t e n e l l e d e c i s i o n i c h e l o r i g u a r d a n o , a s c o l t a r e i s u o i b i s o g n i e a c c o m p a g n a r l o l u n g o t u t t o i l p e r c o r s o d i c u r a . L a p a r t n e r s h i p r i f l e t t e l a n o s t r a c o n v i n z i o n e c h e s o l o c o l l a b o r a n d o c o n t u t t i g l i a t t o r i d e l s i s t e m a — c l i n i c i , i s t i t u z i o n i , a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i — s i p o s s a n o o t t e n e r e r i s u l t a t i d a v v e r o m i g l i o r i " . C o s ì a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e M a u r o V i t a l i , v i c e - p r e s i d e n t e h e a d o f O n c o l o g y d i D a i i c h i S a n k y o I t a l i a . " C o e r e n t e m e n t e c o n q u e s t e p r i o r i t à , a b b i a m o s v i l u p p a t o l a s t r a t e g i a E c H o - M , c h e s i a r t i c o l a i n t r e o b i e t t i v i p r i n c i p a l i - s p i e g a V i t a l i - : 1 . a m p l i f i c a r e l a v o c e d e i p a z i e n t i , s o p r a t t u t t o d i q u e l l i c o n m a l a t t i a m e t a s t a t i c a . L e i n n o v a z i o n i t e r a p e u t i c h e h a n n o p r o l u n g a t o l a l o r o a s p e t t a t i v a d i v i t a , c r e a n d o n u o v e o p p o r t u n i t à m a a n c h e n u o v e e s i g e n z e e s f i d e . Q u e s t i b i s o g n i s t a n n o c a m b i a n d o e m e r i t a n o d i e s s e r e c o m p r e s i a f o n d o ; 2 . r i s p o n d e r e a i b i s o g n i c o n a z i o n i c o n c r e t e , c o i n v o l g e n d o i n m o d o i n t e g r a t o t u t t i i p a r t n e r d e l s i s t e m a s a l u t e : c l i n i c i , d e c i s o r i i s t i t u z i o n a l i e a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i ; 3 . m i g l i o r a r e l a g e s t i o n e d e l l a m a l a t t i a m e t a s t a t i c a e i l p e r c o r s o a s s i s t e n z i a l e , a f f i n c h é s i a r e a l m e n t e c e n t r a t o s u l l a p e r s o n a e s u l l e s u e e s i g e n z e " . L a s t r a t e g i a E c H O - M p r e n d e f o r m a a t t r a v e r s o d u e p r o g e t t i p r i n c i p a l i - p r o s e g u e V i t a l i - : M e t a l a b e E c H o - M H o s p i t a l . M e t a l a b , o g g i i n f a s e a v a n z a t a , c o i n v o l g e o t t o t r a l e p r i n c i p a l i a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i a t t i v e n e l l e a r e e d e l t u m o r e a l p o l m o n e , a l s e n o e a l l o s t o m a c o . A d o t t a u n a p p r o c c i o d i d e s i g n t h i n k i n g , c o n l a b o r a t o r i c o n d i v i s i d e d i c a t i a l l ’ a s c o l t o d e i b i s o g n i d i p a z i e n t i e c a r e g i v e r e a l l a c o - c r e a z i o n e d i s o l u z i o n i r e a l m e n t e u t i l i . E c H o - M H o s p i t a l , i n v e c e , h a r i u n i t o f i n o r a c i r c a 2 0 e s p e r t i — c l i n i c i , r a p p r e s e n t a n t i r e g i o n a l i e a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i " . " D o p o a v e r a n a l i z z a t o l ’ a t t u a l e p e r c o r s o d i c u r a d e l l e p a z i e n t i c o n t u m o r e a l s e n o m e t a s t a t i c o , i l g r u p p o h a i n d i v i d u a t o q u a t t r o a r e e p r i o r i t a r i e d i i n t e r v e n t o : m u l t i d i s c i p l i n a r i t à , d i a g n o s t i c a , a c c e s s o a l l ’ i n n o v a z i o n e ( r i c o r d a n d o c h e i l p a z i e n t e m e t a s t a t i c o n o n p u ò a s p e t t a r e e n e c e s s i t a d i u n a c c e s s o p i ù r a p i d o a g l i s t u d i c l i n i c i ) , r a p p o r t o t r a o s p e d a l e e t e r r i t o r i o . M e t a l a b e d E c H o - M - s o t t o l i n e a - r a p p r e s e n t a n o d u e e s e m p i c o n c r e t i d e l n o s t r o i m p e g n o a l f i a n c o d i p a z i e n t i e p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i p e r c o s t r u i r e u n s i s t e m a d i c u r a p i ù e f f i c a c e , s o s t e n i b i l e e d a v v e r o c e n t r a t o s u l l e p e r s o n e " . " S i a m o c o n v i n t i c h e u n a c o l l a b o r a z i o n e s o l i d a t r a p u b b l i c o e p r i v a t o s i a f o n d a m e n t a l e : s o l o u n e n d o c o m p e t e n z e , v i s i o n i e r e s p o n s a b i l i t à d i v e r s e p o s s i a m o d a v v e r o m i g l i o r a r e l e p r o s p e t t i v e d i c h i c o n v i v e c o n u n t u m o r e m e t a s t a t i c o e c o n t r i b u i r e a u n s i s t e m a s a n i t a r i o p i ù v i c i n o a i b i s o g n i r e a l i d e i c i t t a d i n i " c o n c l u d e .