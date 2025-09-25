R o m a , 2 5 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - D o m e n i c a 2 8 s e t t e m b r e t o r n a l ' a p p u n t a m e n t o c o n l a ' F i t w a l k i n g f o r A i l ' , l a c a m m i n a t a s o l i d a l e n o n c o m p e t i t i v a o r g a n i z z a t a d a l l ' A i l - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a c o n t r o l e u c e m i e , l i n f o m i e m i e l o m a , c o n l ' o b i e t t i v o d i r a c c o g l i e r e f o n d i p e r s o s t e n e r e l a r i c e r c a e l ' a s s i s t e n z a d e i p a z i e n t i c o n t u m o r i d e l s a n g u e e d e i l o r o f a m i l i a r i . L a n o n a e d i z i o n e d e l l ' i n i z i a t i v a s a r à p r o t a g o n i s t a i n t u t t a I t a l i a , d a N o r d a S u d , i n 3 8 c i t t à ( d e t t a g l i s u l o c a t i o n , o r a r i d i p a r t e n z a e c o m e p a r t e c i p a r e a l l i n k h t t p s : / / f i t w a l k i n g . a i l . i t / ) . O g g i a R o m a , a l C i r c o l o d e l T e n n i s d e l F o r o I t a l i c o , l a p r e s e n t a z i o n e d e l l ' e v e n t o p a t r o c i n a t o d a m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e , S t a t o m a g g i o r e d e l l a M a r i n a e A r m a d e i c a r a b i n i e r i , d a C o n i , C s i C e n t r o s p o r t i v o i t a l i a n o , A i c s A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a c u l t u r a s p o r t , A i a A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a a r b i t r i , F i d a l F e d e r a z i o n e i t a l i a n a d i a t l e t i c a l e g g e r a , F i a s p F e d e r a z i o n e i t a l i a n a a m a t o r i s p o r t p e r t u t t i e S p o r t e S a l u t e . I l f i t w a l k i n g è u n a f o r m a d i p r a t i c a r e i l c a m m i n o a l l a p o r t a t a d i t u t t i , r i c o r d a l ' A i l . I l t e r m i n e i n g l e s e s i g n i f i c a l e t t e r a l m e n t e " c a m m i n a r e p e r l a f o r m a f i s i c a " ; è i l d e n o m i n a t o r e c o m u n e p e r t u t t e l e a t t i v i t à m o t o r i o - s p o r t i v e , p e r i l t e m p o l i b e r o e p e r i l r e l a x , p e r i l d i v e r t i m e n t o , p e r i l f i t n e s s , p e r l a s a l u t e e p e r i l b e n e s s e r e . A v v i c i n a r s i a l l a t e c n i c a d e l f i t w a l k i n g s i g n i f i c a r e n d e r e i l m o d o d i c a m m i n a r e s u f f i c i e n t e m e n t e e f f i c a c e d a p o t e r s i m u o v e r e a u n a e l e v a t a v e l o c i t à m a n t e n e n d o u n a g e s t u a l i t à n a t u r a l e . " L a F i t w a l k i n g f o r A i l , g i u n t a q u e s t ' a n n o a l l a s u a n o n a e d i z i o n e , è p e r n o i m o l t o p i ù d i u n a c a m m i n a t a s o l i d a l e : è u n g r a n d e a b b r a c c i o c o l l e t t i v o c h e u n i s c e l ' I t a l i a i n t e r a n e l l a l o t t a a i t u m o r i d e l s a n g u e - a f f e r m a G i u s e p p e T o r o , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e A i l - C a m m i n a r e i n s i e m e s i g n i f i c a s o s t e n e r e l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a , g a r a n t i r e a s s i s t e n z a a i p a z i e n t i e a l l e l o r o f a m i g l i e e , a l t e m p o s t e s s o , p r o m u o v e r e u n o s t i l e d i v i t a s a n o e r i s p e t t o s o d e l l ' a m b i e n t e . L a m a n i f e s t a z i o n e s i i n s e r i s c e n e l p r o g e t t o ' A m b i e n t e e S a l u t e ' , p e r c h é s i a m o c o n v i n t i c h e l a c u r a d e l l a p e r s o n a p a s s i a n c h e d a l l a c u r a d e l l ' a m b i t o i n c u i v i v e , i n l i n e a c o n g l i O b i e t t i v i d i s o s t e n i b i l i t à d e l l ' A g e n d a 2 0 3 0 " , s e c o n d o c u i u n a p p r o c c i o i n t e g r a t o c h e c o m p r e n d e l ' a m b i e n t e f i s i c o , s o c i a l e , e c o n o m i c o , e c o l o g i c o e c u l t u r a l e d e l c o n t e s t o t e r r i t o r i a l e è l ' u n i c o p o s s i b i l e p e r p r o m u o v e r e l a s a l u t e u m a n a e l a s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e . " E ' u n a p p u n t a m e n t o c h e t e s t i m o n i a c o m e s o l i d a r i e t à , s a l u t e e s o s t e n i b i l i t à p o s s a n o c a m m i n a r e d a v v e r o f i a n c o a f i a n c o " , s o t t o l i n e a T o r o . " N e g l i u l t i m i a n n i s i è a s s i s t i t o a u n a c r e s c e n t e a t t e n z i o n e v e r s o i l r u o l o d e l l ' a t t i v i t à f i s i c a c o m e p a r t e i n t e g r a n t e d e i p e r c o r s i d i c u r a p e r i p a z i e n t i o n c o l o g i c i - e v i d e n z i a F a b i o E f f i c a c e , r e s p o n s a b i l e H e a l t h O u t c o m e s R e s e a r c h U n i t e C h a i r W o r k i n g P a r t y Q u a l i t y o f L i f e G i m e m a , G r u p p o i t a l i a n o m a l a t t i e e m a t o l o g i c h e d e l l ' a d u l t o ' F r a n c o M a n d e l l i ' - O g g i n u m e r o s i s t u d i s c i e n t i f i c i h a n n o a m p i a m e n t e d i m o s t r a t o , p r i n c i p a l m e n t e n e i p a z i e n t i c o n t u m o r i s o l i d i , c h e i l m o v i m e n t o , q u a n d o a d e g u a t a m e n t e c a l i b r a t o s u l l a p e r s o n a , r a p p r e s e n t a u n a s o r t a d i v e r a e p r o p r i a t e r a p i a ( c h e o v v i a m e n t e n o n s o s t i t u i s c e q u e l l a s t a n d a r d ) c h e h a d e i b e n e f i c i i m p o r t a n t i s s i m i . A d e s e m p i o : m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d i v i t a , a r g i n a r e g l i e f f e t t i c o l l a t e r a l i , r i d u r r e i l r i s c h i o d i r e c i d i v a e , i n d e t e r m i n a t i c a s i , a n c h e m i g l i o r a r e l a s o p r a v v i v e n z a d e i p a z i e n t i , c o m e h a m o s t r a t o u n r e c e n t e s t u d i o n e i p a z i e n t i c o n t u m o r e d e l c o l o n e p u b b l i c a t a s u u n a d e l l e p i ù p r e s t i g i o s e r i v i s t e m e d i c h e . Q u i n d i , a n c h e p e r i p a z i e n t i o n c o - e m a t o l o g i c i , u n a a t t i v i t à f i s i c a c h e s i a c a l i b r a t a s u l l e c a r a t t e r i s t i c h e s p e c i f i c h e d e l s i n g o l o p a z i e n t e p u ò a v e r e d e i r i s v o l t i m o l t o p o s i t i v i c h e a i u t a n o i l p a z i e n t e s u l v e r s a n t e d e l l a f u n z i o n a l i t à f i s i c a , e m o t i v a , p s i c o l o g i c a e s o c i a l e " .