R o m a , 9 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - O l t r e 1 4 0 c e n t r i s a n i t a r i d i s t r i b u i t i s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e ( p i ù u n o i n A l b a n i a ) a d e r i s c o n o a l l a X I I I M a k e S e n s e C a m p a i g n , l ' i n i z i a t i v a e u r o p e a d i s e n s i b i l i z z a z i o n e e p r e v e n z i o n e d e i t u m o r i d e l d i s t r e t t o t e s t a - c o l l o c h e è s t a t a p r e s e n t a t a o g g i a R o m a n e l l a s a l a C a d u t i d i N a s s i r y a d e l S e n a t o . N e l c o r s o d e l l ' e v e n t o s o n o i n t e r v e n u t i l a s e n a t r i c e P a o l a A m b r o g i o , m e m b r o d e l l a 5 a C o m m i s s i o n e p e r m a n e n t e B i l a n c i o , e i s e n a t o r i F r a n c e s c o Z a f f i n i , p r e s i d e n t e d e l l a 1 0 a C o m m i s s i o n e p e r m a n e n t e A f f a r i s o c i a l i , G u i d o Q u i n t i n o L i r i s , m e m b r o d e l l a 5 a C o m m i s s i o n e p e r m a n e n t e B i l a n c i o , o l t r e a e s p e r t i e r a p p r e s e n t a n t i d e l m o n d o s a n i t a r i o . L a c a m p a g n a , i n c a l e n d a r i o d a l 1 5 a l 2 0 s e t t e m b r e 2 0 2 5 e p r o m o s s a n e l n o s t r o P a e s e d a l l ' A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a c e r v i c o - c e f a l i c a E t s ( A i o c c ) - i n f o r m a u n a n o t a - c o i n v o l g e r à u n a v a s t a r e t e d i s t r u t t u r e p u b b l i c h e e p r i v a t e t r a c u i o s p e d a l i , c l i n i c h e , a z i e n d e s a n i t a r i e ( e l e n c o c o m p l e t o s u a i o c c . i t ) , c h e i n q u e i g i o r n i r e n d e r a n n o d i s p o n i b i l i v i s i t e s p e c i a l i s t i c h e p e r l a p o p o l a z i o n e . D u e g l i o b i e t t i v i p r i n c i p a l i d e l l ' i n i z i a t i v a : e d u c a r e i l p u b b l i c o s u i s i n t o m i e i f a t t o r i d i r i s c h i o d e l l e n e o p l a s i e t e s t a - c o l l o p e r f a v o r i r n e i l r i c o n o s c i m e n t o t e m p e s t i v o , e s o t t o l i n e a r e l ' i m p o r t a n z a d e l l a p r e v e n z i o n e , p r o m u o v e n d o u n m e s s a g g i o c h e v a o l t r e l a s i n g o l a s e t t i m a n a d i i n i z i a t i v e , p e r i n c o r a g g i a r e p r a t i c h e d i c o n t r o l l o e s t i l i d i v i t a s a n i o g n i g i o r n o , t u t t o l ' a n n o . Q u e s t ' a n n o t u t t e l e R e g i o n i d ' I t a l i a e a n c h e l a R e p u b b l i c a d i S a n M a r i n o , o l t r e a l l ' A l b a n i a , p a r t e c i p e r a n n o p r o p o n e n d o g i o r n a t e d i d i a g n o s i p r e c o c e : C a m p a n i a , E m i l i a R o m a g n a , L o m b a r d i a , L a z i o , P i e m o n t e , P u g l i a , V e n e t o s o n o l e r e g i o n i c o n l a p i ù a l t a c o n c e n t r a z i o n e d i c e n t r i c h e h a n n o a d e r i t o . C o n u n a d i a g n o s i p r e c o c e - r i c o r d a n o g l i e s p e r t i - i l t a s s o d i s o p r a v v i v e n z a s a l e a l l ' 8 0 - 9 0 % . T r a c o l o r o c h e s c o p r o n o l a m a l a t t i a i n f a s e a v a n z a t a , i n v e c e , i l 4 0 - 5 0 % v a i n c o n t r o a u n ' a s p e t t a t i v a d i v i t a d i s o l i 5 a n n i . I n I t a l i a i l t u m o r e d e l l a t e s t a e d e l c o l l o r a p p r e s e n t a i l 3 % d e i t u m o r i t o t a l i , m e n t r e i n E u r o p a è i l s e t t i m o p i ù c o m u n e , e i l p i ù p r e s e n t e t r a q u e l l i r a r i . N e l 2 0 2 2 i n I t a l i a s o n o s t a t i s t i m a t i c i r c a 9 . 7 5 0 n u o v i c a s i d i t u m o r i c e r v i c o - c e f a l i c i , c o n u n a p r e v a l e n z a m a g g i o r e n e g l i u o m i n i ( 7 . 0 5 0 c a s i ) r i s p e t t o a l l e d o n n e ( 2 . 7 0 0 c a s i ) . A o g g i n e l n o s t r o P a e s e v i s o n o c i r c a 5 7 . 9 0 0 p e r s o n e c o n u n a d i a g n o s i d i t u m o r e d e l d i s t r e t t o t e s t a - c o l l o ( e s c l u d e n d o i t u m o r i d e l l a l a r i n g e ) , d i c u i 3 6 . 1 0 0 u o m i n i e 2 1 . 8 0 0 d o n n e ( d a t i A i r t u m ) . O l t r e c h e s u l l a s a l u t e f i s i c a , q u e s t i t u m o r i i n c i d o n o p r o f o n d a m e n t e s u l l a q u a l i t à d e l l a v i t a , a n c h e s o t t o i l p r o f i l o s o c i o - e c o n o m i c o . C o m e h a e v i d e n z i a t o u n o s t u d i o , e n t r o 1 2 m e s i d a l l a d i a g n o s i i l 5 0 % d e i p a z i e n t i a b b a n d o n a i l l a v o r o , p e r c e n t u a l e c h e s a l e a l 6 4 % e n t r o 1 8 m e s i . L e c o n s e g u e n z e d e l l e t e r a p i e - a l t e r a z i o n i n e l l a v o c e , n e l l a c a p a c i t à d i d e g l u t i r e e n e l l ' a s p e t t o f i s i c o - o s t a c o l a n o i l r e i n s e r i m e n t o p r o f e s s i o n a l e . F a v o r i r e i l r i t o r n o a l l a v o r o r a p p r e s e n t a q u i n d i u n a p r i o r i t à d i s a l u t e p u b b l i c a , c o n r i c a d u t e p o s i t i v e a n c h e s u g l i a m b i e n t i d i l a v o r o s t e s s i . " C o n q u e s t a c a m p a g n a l a n c i a m o u n a s f i d a g l o b a l e a i t u m o r i d e l l a t e s t a e d e l c o l l o , u n a s f i d a c h e n o n c o n o s c e c o n f i n i e c h e u n i s c e l ' E u r o p a a l r e s t o d e l m o n d o - a f f e r m a G i o v a n n i S u c c o , p r o f e s s o r e , p r e s i d e n t e E h n s , p r e s i d e n t e A u o r l ( A s s o c i a z i o n e u n i v e r s i t a r i a o t o r i n o l a r i n g o i a t r i ) , p a s t p r e s i d e n t A i o c c - I n s i e m e p o s s i a m o v i n c e r e q u e s t a s f i d a e t r a s f o r m a r e l a p r e v e n z i o n e , l a d i a g n o s i e l a c u r a i n r i s u l t a t i t a n g i b i l i e s i g n i f i c a t i v i p e r l e p e r s o n e e p e r l a s o c i e t à " . U n a d i a g n o s i t e m p e s t i v a " a u m e n t a i n m o d o r i l e v a n t e l a g u a r i g i o n e d e i t u m o r i d e l d i s t r e t t o t e s t a c o l l o " , a g g i u n g e M a r c o D e V i n c e n t i i s , p r e s i d e n t e d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i o t o r i n o l a r i n g o i a t r i a e c h i r u r g i a c e r v i c o f a c c i a l e . C o m e r i c o r d a l a ' r e g o l a 1 x 3 ' , g l i e s p e r t i c o n c o r d a n o c h e , s e p r e s e n t e a n c h e s o l o u n o d i q u e s t i s i n t o m i - d o l o r e a l l a l i n g u a , u l c e r e c h e n o n g u a r i s c o n o e / o m a c c h i e r o s s e o b i a n c h e i n b o c c a , d o l o r e a l l a g o l a , r a u c e d i n e p e r s i s t e n t e , d o l o r e e / o d i f f i c o l t à a d e g l u t i r e , g o n f i o r e d e l c o l l o , n a s o c h i u s o d a u n l a t o e / o p e r d i t a d i s a n g u e d a l n a s o - p e r 3 s e t t i m a n e o p i ù , è n e c e s s a r i o r i v o l g e r s i a l m e d i c o . L a c a m p a g n a ' 1 s i n t o m o p e r 3 s e t t i m a n e , 3 s e t t i m a n e p e r 1 v i t a ' s i i n s e r i s c e n e l l a p i ù a m p i a c o r n i c e d e l l a M a k e S e n s e C a m p a i g n e u r o p e a , p r o m o s s a d a l l a E u r o p e a n H e a d & N e c k S o c i e t y ( E h n s ) , i l c u i m o t t o è ' P a r i t à d i a c c e s s o , p a r i t à d i c u r e : u n i r e l ' E u r o p a c o n t r o i l c a n c r o d e l t e s t a - c o l l o ' . " I n o n c o l o g i a c e r v i c o - c e f a l i c a i l t e m p o è u n f a t t o r e c r u c i a l e " , r i m a r c a L i s a L i c i t r a , A i o c c r a p p o r t i i s t i t u z i o n a l i , n o n s o l o n e l l a d i a g n o s i , m a a n c h e " n e l l a t e m p e s t i v i t à n e l l ' a p p r o v a z i o n e e n e l l ' a c c e s s o a i f a r m a c i i n n o v a t i v i , c o n d i z i o n e i m p r e s c i n d i b i l e p e r g a r a n t i r e a i p a z i e n t i l e m i g l i o r i o p z i o n i t e r a p e u t i c h e d i s p o n i b i l i . E ' d u n q u e n e c e s s a r i o c h e i l s i s t e m a s a n i t a r i o , l a r i c e r c a e l e i s t i t u z i o n i l a v o r i n o i n s i e m e p e r r i d u r r e o g n i r i t a r d o " . C o m e e v i d e n z i a L u c a C a l a b r e s e , p r e s i d e n t e A s s o c i a z i o n e o t o r i n o l a r i n g o l o g i o s p e d a l i e r i i t a l i a n i , " i l t u m o r e d e l l a t e s t a e d e l c o l l o , s p e s s o d i a g n o s t i c a t o t a r d i , r i c h i e d e t e r a p i e a g g r e s s i v e c h e i m p a t t a n o g r a v e m e n t e s u l l a q u a l i t à d e l l a v i t a d e i p a z i e n t i , c o m p r o m e t t e n d o c o m u n i c a z i o n e , a l i m e n t a z i o n e e a s p e t t o f i s i c o . P r e v e n i r e s i g n i f i c a q u i n d i i m p e g n a r s i n e l l e d i a g n o s i p r e c o c i a t t e a f a v o r i r e - o l t r e c h e i l r i s u l t a t o o n c o l o g i c o - a n c h e l a g u a r i g i o n e s o c i a l e e r e l a z i o n a l e " . " U n ' a t t e n z i o n e p a r t i c o l a r e m e r i t a n o l a n u t r i z i o n e e g l i a l i m e n t i a f i n i m e d i c i s p e c i a l i c h e p o s s o n o r a p p r e s e n t a r e u n s a l v a v i t a - c o n c l u d e F r a n c e s c o D e L o r e n z o , p r e s i d e n t e d e l l a F e d e r a z i o n e i t a l i a n a d e l l e a s s o c i a z i o n i d i v o l o n t a r i a t o i n o n c o l o g i a - I t u m o r i t e s t a - c o l l o s o n o i n f a t t i s p e s s o a s s o c i a t i a d i f f i c o l t à a l i m e n t a r i c a u s a t e d a d i s f a g i a , o d i n o f a g i a , m u c o s i t i , a l t e r a z i o n i d e l g u s t o , a n o r e s s i a n e o p l a s t i c a , c o n d i z i o n i c h e p o s s o n o p o r t a r e a c a c h e s s i a o n c o l o g i c a , i n c i d e n d o n e g a t i v a m e n t e s u l l a r i s p o s t a a i t r a t t a m e n t i e s u l l a p r o g n o s i " .