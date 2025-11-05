R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I l t u m o r e d e l l a p r o s t a t a n o n è s o l a m e n t e b i o l o g i a , m a è u n q u a l c o s a c h e c o l p i s c e a n c h e l a p e r s o n a " n e l l a s u a i n t e r e z z a , " l ' i n t i m i t à e i l s e n s o d i v i r i l i t à d e l l ' u o m o . Q u e s t o h a f a t t o s ì c h e n e l c o r s o d e l t e m p o c h i u n q u e p a r l a s s e d i t u m o r e d e l l a p r o s t a t a " f i n i s s e p e r e s s e r e d e r i s o , " m a a t t u a l m e n t e n o n è c o s ì " . L o h a d e t t o i l p r e s i d e n t e d i E u r o p a U o m o , C l a u d i o T a l m e l l i , p a r t e c i p a n d o a l l a c o n f e r e n z a s t a m p a ' O l t r e l a f r a m m e n t a z i o n e : s t r a t e g i e i n t e g r a t e p e r l a g e s t i o n e d e l t u m o r e d e l l a p r o s t a t a m e t a s t a t i c o ' , o g g i n e l l a S a l a s t a m p a d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i . " L e c u r e s o n o m o l t o m i g l i o r a t e , o r m a i n o n s i p a r l a p i ù d i s o p r a v v i v e n z a , m a d i q u a l i t à d e l l a v i t a - h a s o t t o l i n e a t o T a l m e l l i - N o n o s t a n t e c i ò , a n c o r a s i d i s c u t e p o c o d e l t u m o r e d e l l a p r o s t a t a . C i d e v e e s s e r e u n ' a z i o n e c o n c e r t a t a t r a g l i e l e m e n t i d e l l a c o m u n i c a z i o n e c l a s s i c a , l a p a r t e s c i e n t i f i c a , l e a s s o c i a z i o n i d e i p a z i e n t i e l e i s t i t u z i o n i " .