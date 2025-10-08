R o m a , 8 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - N e i p a z i e n t i o n c o l o g i c i " l a m a l n u t r i z i o n e p u ò a v e r e u n i m p a t t o n e g a t i v o s u l l ' a d e r e n z a a i t r a t t a m e n t i , s u l l e c o m p l i c a n z e c h i r u r g i c h e p o s t o p e r a t o r i e , s u l l a d u r a t a d e l l ' o s p e d a l i z z a z i o n e , m a a n c h e s u l l a q u a l i t à d i v i t a e s u i c o s t i d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e " . C o s ì N i c o l a S i l v e s t r i s , s e g r e t a r i o n a z i o n a l e A i o m - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a , i n t e r v e n e n d o o g g i a M i l a n o a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l p r o g e t t o ' O n c o C o o k ' , p r o m o s s o d a l l ' a s s o c i a z i o n e V i v e r e s e n z a s t o m a c o , s i p u ò O d v e r e a l i z z a t o c o n i l c o n t r i b u t o n o n c o n d i z i o n a n t e d e l l a f a r m a c e u t i c a A s t e l l a s . " L ' a l i m e n t a z i o n e r a p p r e s e n t a u n a s p e t t o f o n d a m e n t a l e n e l l a v i t a d i c i a s c u n a p e r s o n a c h e i n c o n t r a u n a d i a g n o s i o n c o l o g i c a - a f f e r m a S i l v e s t r i s - I l 6 0 - 6 5 % d e l l e p e r s o n e c h e a r r i v a n o a l l a p r i m a v i s i t a r i f e r i s c e u n c a l o p o n d e r a l e c o m p r e s o t r a 1 e 1 0 c h i l o g r a m m i n e i 6 m e s i p r e c e d e n t i . I l 4 0 % a n o r e s s i a , u n r i f i u t o n e l l ' a l i m e n t a z i o n e . T u t t o q u e s t o è c a u s a d i m a l n u t r i z i o n e , u n a c o n d i z i o n e c h e d e t e r m i n a n o n s o l o u n a r i d u z i o n e d e l p e s o , m a a n c h e u n a a l t e r a z i o n e d e l l a c o m p o s i z i o n e c o r p o r e a , c o n r i d u z i o n e d e l l a m a s s a m u s c o l a r e " . A i o m s i i m p e g n a a d i v u l g a r e " u n a s e r i e d i m e s s a g g i f o r m a t i v i e d e d u c a t i v i " s u l l ' i m p o r t a n z a d e l l ' a l i m e n t a z i o n e s i a n e l p e r c o r s o d i c u r a d e l p a z i e n t e o n c o l o g i c o s i a p e r l a p r e v e n z i o n e , v i s t o c h e " c i r c a i l 4 0 % d e l l e n e o p l a s i e o g g i è e v i t a b i l e c o n c o r r e t t i s t i l i d i v i t a " , r i c o r d a S i l v e s t r i s . L e l i n e e g u i d a A i o m , p u b b l i c a t e l o s c o r s o 3 1 d i c e m b r e s u l s i t o d e l l ' I s t i t u t o s u p e r i o r e d i s a n i t à , " r a c c o m a n d a n o l ' i n q u a d r a m e n t o n u t r i z i o n a l e s i n d a l l a d i a g n o s i - p r e c i s a l ' o n c o l o g o - I l s u p p o r t o n u t r i z i o n a l e d e v e f a r p a r t e d e l l a p r e s a i n c a r i c o g l o b a l e d e l p a z i e n t e , a c c a n t o a l l a t e r a p i a m e d i c a , a l l a r a d i o t e r a p i a e a l l a c h i r u r g i a " .