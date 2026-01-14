R o m a , 1 4 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - U n a p e r s o n a c o n c a n c r o c h e s v o l g e a t t i v i t à s p o r t i v e e r i c r e a t i v e p u ò r i d u r r e d e l 1 8 % l o s t r e s s n e g a t i v o ( d i s t r e s s ) : u n n e t t o m i g l i o r a m e n t o d e l b e n e s s e r e p s i c o - f i s i c o c h e f a v o r i s c e r i s p o s t e p o s i t i v e a i b i s o g n i e m o t i v i , r e l a z i o n a l i e f u n z i o n a l i d i p a z i e n t i e c a r e g i v e r . S o n o i r i s u l t a t i d e l l a s e c o n d a e d i z i o n e d e l p r o g r a m m a ' R e - S t a r t C a n c e r C a r e - I l n u o v o i n i z i o d o p o l a d i a g n o s i d i c a n c r o ' , p r o m o s s o p e r 2 a n n i d a F o n d a z i o n e I n c o n t r a D o n n a . G r a z i e a l l ' i n i z i a t i v a , n a t a p e r r i s p o n d e r e a i p r o b l e m i d i p o c a e n e r g i a , a n s i a , s o l i t u d i n e , s c o n f o r t o e s i n t o m i d e p r e s s i v i , o l t r e 1 0 0 p e r s o n e c o n p a t o l o g i a o n c o l o g i c a e i l o r o c a r e g i v e r h a n n o p o t u t o a c c e d e r e a l e z i o n i g r a t u i t e d i T a i C h i C h u a n , c a n o t t a g g i o , t e a t r o , s c r i t t u r a e s p r e s s i v a , f l a m e n c o , m i n d f u l n e s s e a r t e t e r a p i a . T u t t i i r i s u l t a t i d e l p r o g r a m m a - i n f o r m a I n c o n t r a D o n n a i n u n a n o t a - s a r a n n o p r e s e n t a t i i l 2 0 g e n n a i o a l T e a t r o G h i o n e d i R o m a , i n o c c a s i o n e d e l l o s p e t t a c o l o f i n a l e . A n d r à i n s c e n a ' C o s ì è ( s e v i p a r e ) ' d i L u i g i P i r a n d e l l o , a c u r a d i F r a n c e s c o G i u f f r è . T r a g l i a t t o r i c i s a r a n n o p a z i e n t i e c a r e g i v e r c h e h a n n o p r e s o p a r t e a l p r o g e t t o . L o s p e t t a c o l o , c h e s a r à p r e s e n t a t o d a l l ' a t t r i c e F l o r a C a n t o , r a p p r e s e n t a i l m o m e n t o c o n c l u s i v o d e l l ' e d i z i o n e 2 0 2 5 d i R e - S t a r t C a n c e r C a r e e d è f r u t t o d e l p e r c o r s o t e a t r a l e s v o l t o a l l ' i n t e r n o d e l p r o g r a m m a . A l t e r m i n e d e l l o s h o w s e g u i r à u n a b r e v e d i m o s t r a z i o n e d a p a r t e d i a l c u n i d e i p a r t e c i p a n t i a g l i a l t r i c o r s i . " R e - S t a r t C a n c e r C a r e è u n ' i n i z i a t i v a o r i e n t a t a a l b e n e s s e r e p s i c o - f i s i c o e d e m o t i v o d i p a z i e n t i e c a r e g i v e r - s p i e g a A n t o n e l l a C a m p a n a , p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e I n c o n t r a D o n n a - I l p e r c o r s o p r e v e d e u n a v a l u t a z i o n e s t r u t t u r a t a , a t t r a v e r s o q u e s t i o n a r i s o m m i n i s t r a t i a l l ' i n i z i o e a l t e r m i n e , p e r r i l e v a r e i b i s o g n i i n d i v i d u a l i e l ' i m p a t t o d e l l e a t t i v i t à p r o p o s t e . I r i s u l t a t i m o s t r a n o e s i t i p o s i t i v i e u n a l t o l i v e l l o d i s o d d i s f a z i o n e , c o n f e r m a n d o l ' i m p o r t a n z a d i a f f i a n c a r e a i t r a t t a m e n t i c l i n i c i i n t e r v e n t i d e d i c a t i a l b e n e s s e r e e m o t i v o , r e l a z i o n a l e e s o c i a l e d e i p a z i e n t i e d e i l o r o c a r e g i v e r " . A g g i u n g e A d r i a n a B o n i f a c i n o , f o n d a t r i c e d i I n c o n t r a D o n n a : " R e - S t a r t C a n c e r C a r e s i c o n f e r m a u n p r o g e t t o d i g r a n d e v a l o r e , c a p a c e d i g e n e r a r e b e n e f i c i s i g n i f i c a t i v i s u l p i a n o p s i c o - f i s i c o e r e l a z i o n a l e e d i o f f r i r e u n a r e t e d i s u p p o r t o a l l e p e r s o n e c h e v i p a r t e c i p a n o S u l l a b a s e d e g l i o t t i m i r i s u l t a t i o t t e n u t i , s t i a m o l a v o r a n d o p e r r e n d e r e i l p r o g e t t o s e m p r e p i ù r e p l i c a b i l e s u l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e : i n q u e s t a d i r e z i o n e s i i n s e r i s c e a n c h e l ' a v v i o d i R e - S t a r t n e l n o s t r o C o m i t a t o r e g i o n a l e i n T o s c a n a , f i n a n z i a t o a t t r a v e r s o u n b a n d o p r o m o s s o d a l l a F o n d a z i o n e , c h e r a p p r e s e n t a u n p r i m o p a s s o c o n c r e t o v e r s o l ' a m p l i a m e n t o d e l l ' o f f e r t a e i l c o i n v o l g i m e n t o d i u n n u m e r o c r e s c e n t e d i p e r s o n e e c a r e g i v e r " . C o m e s p i e g a G i u f f r è , i n s e g n a n t e d e l c o r s o d i t e a t r o d e l p r o g r a m m a , " l o s p e t t a c o l o è f r u t t o d i u n p e r c o r s o d i c o n d i v i s i o n e t r a p e r s o n e c h e s t a n n o a t t r a v e r s a n d o u n m o m e n t o d i f r a g i l i t à f i s i c a e d e m o t i v a . D o p o a v e r l a v o r a t o s u l l ' e s p l o r a z i o n e d e i s e n t i m e n t i , s u l l ' a s c o l t o d e l l ' a l t r o e d i s é , l a c o s t r u z i o n e d i u n v e r o e p r o p r i o s p e t t a c o l o è s t a t o i l n a t u r a l e e p i l o g o d i q u e s t o ' v i a g g i o ' . T u t t o è c o s ì m e s s o a l s e r v i z i o d e l t e a t r o . I l r i s p e t t o p e r l o s p a z i o e p e r i l r u o l o d e l l ' a l t r o , l ' a s c o l t o e l a c o n d i v i s i o n e d e l l e e m o z i o n i s o n o i v e r i a t t o r i d e l l o s p e t t a c o l o c h e p o r t e r e m o i n s c e n a " . " N u m e r o s e e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e m o s t r a n o c o m e l e a t t i v i t à s p o r t i v e e q u e l l e r i c r e a t i v e s i a n o i n g r a d o d i a p p o r t a r e r e a l i b e n e f i c i a i p a z i e n t i o n c o l o g i c i - c o n c l u d e A n d r e a B o t t i c e l l i , o n c o l o g o , m e m b r o d e l C d a d i F o n d a z i o n e I n c o n t r a D o n n a e r e s p o n s a b i l e s c i e n t i f i c o d e l p r o g e t t o R e - S t a r t - D u r a n t e i l p e r c o r s o o n c o l o g i c o p o s s o n o e m e r g e r e f o r m e d i d i s t r e s s e d i s a g i o e m o t i v o c h e i n c i d o n o s u l l a q u a l i t à d i v i t a . I n t a l e c o n t e s t o , p r o p o s t e c o m e R e - S t a r t s i i n t e g r a n o i n m o d o c o m p l e m e n t a r e a l l e t e r a p i e . U n e l e m e n t o c e n t r a l e d e l p r o g e t t o è l ' a t t e n z i o n e a l l a p e r s o n a l i z z a z i o n e , n o n s o l o d e l l e c u r e , m a a n c h e d e i p e r c o r s i d i r e c u p e r o d e l b e n e s s e r e , c o s t r u i t i i n r e l a z i o n e a l l e a t t i t u d i n i p e r s o n a l i , a l l e p r e f e r e n z e e a l l ' o r g a n i z z a z i o n e d i v i t a d e l l e p e r s o n e c o i n v o l t e e d e i l o r o c a r e g i v e r " . I l p r o g e t t o è r e a l i z z a t o c o n i l c o n t r i b u t o n o n c o n d i z i o n a n t e d i D a i i c h i - S a n k y o e A s t r a Z e n e c a . L ' o r g a n i z z a z i o n e r i n g r a z i a F o n d a z i o n e R o m a .