R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - “ I r a p p o r t i f r a l ' i n d u s t r i a e i l t e r z o s e t t o r e s o n o f o n d a m e n t a l i p e r c o g l i e r e v e r a m e n t e i b i s o g n i d e i p a z i e n t i , c o n u n a p r e s e n z a c a p i l l a r e s u l t e r r i t o r i o . L a c a m p a g n a ‘ E s c i d a l t u n n e l . N o n b r u c i a r t i i l f u t u r o ’ , “ c o n l e s u e 1 3 t a p p e , r e a l i z z a t e c o n i l s u p p o r t o d i A s t r a Z e n e c a , s o t t o l i n e a c h e a f f i a n c o a l p e r c o r s o d i r i c e r c a e d i s v i l u p p o d i n u o v i f a r m a c i , è f o n d a m e n t a l e l ’ i n t e g r a z i o n e d i p r o g r a m m i d i s u p p o r t o r i v o l t i a i p a z i e n t i , c o m p r e s e c a m p a g n a d i s e n s i b i l i z z a z i o n e e p r e v e n z i o n e ” . C o s ì c o m m e n t a l ’ o n c o l o g a S i l v i a N o v e l l o , p r e s i d e n t e d i W a l c e ( W o m e n a g a i n s t l u n g c a n c e r i n E u r o p e ) A p s , p a r t e c i p a n d o , d o m e n i c a 1 6 n o v e m b r e a V e r o n a , a l l ’ u l t i m a t a p p a d e l l ’ o t t a v a e d i z i o n e d e l l a c a m p a g n a n a z i o n a l e d i i n f o r m a z i o n e s u i r i s c h i l e g a t i a l f u m o e d i s e n s i b i l i z z a z i o n e s u l t u m o r e d e l p o l m o n e ‘ E s c i d a l t u n n e l . N o n b r u c i a r t i i l f u t u r o ’ . U n e v e n t o c h e s i c o l l o c a n e l m e s e m o n d i a l e d i s e n s i b i l i z z a z i o n e s u l c a n c r o a i p o l m o n i ( L u n g c a n c e r a w a r e n e s s m o n t h ) e n e l l ’ a m b i t o d e g l i e v e n t i c o l l e g a t i a l C o n g r e s s o n a z i o n a l e d i P n e u m o l o g i a ( A i p o ) . A l l ’ i n t e r n o d i u n t u n n e l a f o r m a d i s i g a r e t t a l u n g o 1 4 m e t r i , i c i t t a d i n i h a n n o a v u t o “ l a p o s s i b i l i t à d i i n c o n t r a r e p e r s o n a l e m e d i c o e d i r i c e v e r e u n a s p i r o m e t r i a ” , f a s a p e r e N o v e l l o . I n o l t r e , a l l ’ i n t e r n o d e l ‘ s i g a r e t t o n e ’ p n e u m o l o g i e o n c o l o g i h a n n o a c c o l t o l e p e r s o n e i n t e r e s s a t e c o n i n f o r m a z i o n i u t i l i s u g l i s t r u m e n t i e l e s t r a t e g i e p e r s m e t t e r e d i f u m a r e e s u i p r o g r a m m i d i s c r e e n i n g p e r i l t u m o r e d e l p o l m o n e d i s p o n i b i l i s u l t e r r i t o r i o . I l w e e k e n d è s t a t o a l l ’ i n s e g n a d e l t e m a s a l u t e c o n e v e n t i c o m e i l X X V I C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e l l a p n e u m o l o g i a i t a l i a n a ( A i p o ) o l t r e a i n i z i a t i v e s p o r t i v e c o m e l ’ E u r o s p i n V e r o n a r u n m a r a t h o n e l a F a m i l y r u n c h e s o s t e n g o n o i l p r o g e t t o A m a t i ( A t t i v i t à m o t o r i a a d a t t a t a p e r p a z i e n t i c o n t u m o r e d e l p o l m o n e ) , d i c u i W a l c e A p s è C h a r i t y p a r t n e r . “ I m e s s a g g i d i s e n s i b i l i z z a z i o n e d e v o n o e s s e r e d a t i i n m a n i e r a c o r a l e - a f f e r m a N o v e l l o - I l c o i n v o l g i m e n t o d i u n ' i n t e r a c i t t à e d i u n a f o r z a c o m e E u r o s p i n è f o n d a m e n t a l e p e r o r g a n i z z a r e q u a l c o s a c h e a r r i v i d a v v e r o a l c u o r e d e l l e p e r s o n e e c h e n o n r i m a n g a u n e v e n t o i s o l a t o i n u n a s i n g o l a c i t t à ” . “ L a V e r o n a M a r a t h o n - r i p r e n d e - è l a p r i m a m a r a t o n a i n c u i u n ' a s s o c i a z i o n e p a z i e n t i d e d i c a t a a l t u m o r e d e l p o l m o n e h a u n s u o s p a z i o - i l l u s t r a l ’ o n c o l o g a - I f o n d i r i c a v a t i d a l l a F a m i l y r u n W a l c e v e r r a n n o u t i l i z z a t i p e r i l p r o g e t t o A m a t i , u n p r o g e t t o d i a t t i v i t à f i s i c a p e r s o n a l i z z a t a e p r o s p e t t i c o d e d i c a t o a i p a z i e n t i a f f e t t i d a t u m o r e p o l m o n a r e - s p i e g a r i c o r d a n d o c h e - N e l 2 0 2 5 p e r l a p r i m a v o l t a s o n o s t a t i p r e s e n t a t i e p u b b l i c a t i d e i d a t i c h e i n s e r i s c o n o l ' a t t i v i t à f i s i c a c o m e u n f a r m a c o n e l t r a t t a m e n t o d e l t u m o r e d e l c o l o n r e t t o . A n c h e n o i c o n A m a t i , p e r q u a n t o r i g u a r d a i l t u m o r e a l p o l m o n e , d i s e g n i a m o d e i p r o g r a m m i p r o s p e t t i c i c o n c h i n e s i o l o g i c h e p r a t i c a n o a t t i v i t à f i s i c a g u i d a t a - i l l u s t r a - p e r c h é l ' e s e r c i z i o f i s i c o n o n v a v i s t o s o l t a n t o c o m e e l e m e n t o d i p r e v e n z i o n e , m a c o m e m o m e n t o c h e m i g l i o r a l ' a d e r e n z a a l l e c u r e e l a t o l l e r a b i l i t à a i t r a t t a m e n t i e c h e h a u n i m p a t t o s u l l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i ” , c o n c l u d e .