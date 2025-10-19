( A d n k r o n o s ) - “ L e c o s e i m p o r t a n t i n o n s o n o m a i f a c i l i : h o s e m p r e e v i t a t o l e s t r a d e d i p i a n u r a e l e p o r t e l a r g h e , b i s o g n a a n d a r e a n c h e i n s a l i t a , p e r c h è è a l l o r a c h e s i r i e s c e a c o g l i e r e i l s e n s o d i q u a l c o s a d i p i ù p r o f o n d o . P e r t a n t o , r e a l i z z a r e q u e s t o f i l m è s t a t o d i f f i c i l e , m a l i b e r a t o r i o p e r c h é c r e d o c h e r e s t i t u i s c a l e m i e i n t e n z i o n i f i l o s o f i c h e : r i u s c i r e a v e d e r e l a l u c e a n c h e n e l b u i o . N o n è f a c i l e v e d e r l a , n o n è f a c i l e r i u s c i r e a c o g l i e r e u n s e n s o d e l l a s o f f e r e n z a n e l l a s o f f e r e n z a d e l l a m a l a t t i a p i ù t e m u t a e n e l l a s o f f e r e n z a d e l d o l o r e f i s i c o . E p p u r e , m a g a r i , è p o s s i b i l e r i u s c i r e a s c o r g e r e u n a s c i n t i l l a c h e d à l a f o r z a e l a s p e r a n z a d i a n d a r e a v a n t i . Q u e s t o è s t a t o l ' o b i e t t i v o c h e m i s o n o p o s t o e c r e d o c h e o r a s i a l ì , i m m o r t a l a t o n e l l a p e l l i c o l a ” . C o s ì i l p i a n i s t a e m u s i c i s t a G i o v a n n i A l l e v i a l l a p r o i e z i o n e d e l d o c u f i l m ‘ A l l e v i B a c k t o L i f e ’ , d e d i c a t o a l l a s e n s i b i l i z z a z i o n e s u l l e p a t o l o g i e o n c o l o g i c h e , s v o l t a s i n e l l ’ a m b i t o d e l l a F e s t a d e l C i n e m a d i R o m a . “ L a p a r o l a o p p o r t u n i t à n o n m i è m a i p i a c i u t a , p e r c h é n o n v i v o n e l l ' i d e a d i p o t e r a v e r e u n ' o p p o r t u n i t à . M a g a r i q u a n d o e r o p i ù g i o v a n e , m a o r a l a m a l a t t i a m i h a c a t a p u l t a t o i n u n a d i m e n s i o n e d o v e c ' è p o e s i a l e g a t a a l f a r e , p e r c h é l a c o m p o s i z i o n e m u s i c a l e è u n f a r e , è u n ' a r t e s e c o l a r e . I o m i t r o v a v o s u l l e t t o d ' o s p e d a l e , c o n u n c o m p u t e r s u l l e g a m b e , c o n l a f l e b o a t t a c c a t a , c h e p e s a v o 6 3 c h i l i , d o p o l a c h e m i o t e r a p i a c h e m i h a p o r t a t o v i a i c a p e l l i . N o n a v e v o n e a n c h e l a c e r t e z z a c h e l a t e r a p i a a v r e b b e f a t t o e f f e t t o . D u n q u e , m i t r o v a v o i n u n a c o n d i z i o n e i n b i l i c o t r a l a v i t a e l a m o r t e - s p i e g a i l m a e s t r o A l l e v i - u n ' a n g o s c i a , u n a p a u r a p e r i l f u t u r o e i l d o l o r e f i s i c o m o l t o p e r s i s t e n t e n e i c o n f r o n t i d e l q u a l e n e a n c h e g l i o p p i o i d i p i ù p o t e n t i r i u s c i v a n o a r e g a l a r e u n s o l l i e v o ” . “ I n q u e l l a c o n d i z i o n e h o c o m i n c i a t o a s c r i v e r e i l c o n c e r t o M M 2 2 , p e r c h é a v e v o f a t t o q u e s t a s c o p e r t a m o l t o s i n g o l a r e p e r m e : t r a s f o r m a n d o i n n o t e l e s e t t e l e t t e r e d e l l a p a r o l a m i e l o m a , a t t r a v e r s o u n p r o c e d i m e n t o c h e a v e v a g i à u s a t o J o h a n n S e b a s t i a n B a c h n e l 1 7 5 0 , d i t r a s f o r m a z i o n e d e l l e l e t t e r e i n n o t e , a b b i a m o s c o p e r t o c h e d a q u e s t e s e t t e l e t t e r e d e l l a p a r o l a m i e l o m a s c a t u r i s c o n o s e t t e n o t e , c h e f o r m a n o u n a m e l o d i a b e l l i s s i m a - c o n t i n u a - D o , L a B e m o l l e , M i , S i , R e , D o , D o . U n a m e l o d i a i n D o c o n i l L a B e m o l l e , c h e t r a d i z i o n a l m e n t e c o n f e r i s c e u n a c e r t a m a l i n c o n i a , u n a m e l o d i a r o m a n t i c a ” . “ I l m i o m i e l o m a , m a l a t t i a t e r r i b i l e , t r a s f o r m a t a i n n o t e d i v e n t a u n a m e l o d i a b e l l i s s i m a . E c c o l ' i n t e n t o f o l l e d i c o m p o r r e u n c o n c e r t o p e r v i o l o n c e l l o e o r c h e s t r a , c h e i n i z i a p r o p r i o c o n q u e l l e s e t t e n o t e e c h e r a c c o n t a i n n o t e t u t t e l e e m o z i o n i c h e a v r e i v i s s u t o - s o t t o l i n e a A l l e v i - l ' a n g o s c i a , i l v u o t o , i l d o l o r e , m a a n c h e l a s p e r a n z a , l a t e n e r e z z a , l a n o s t a l g i a , l a m i a a t t e n z i o n e v e r s o l ' i n f i n i t o e l a g i o i a d i u n a g u a r i g i o n e . A n c h e s e h o s c o p e r t o c h e n e l l a m i a m a l a t t i a c r o n i c a n o n s i p u ò p a r l a r e p r o p r i a m e n t e d i g u a r i g i o n e ” . “ H o s o g n a t o c h e l ' a v r e i d i r e t t o , s e f o s s i s o p r a v v i s s u t o , e u n a v o l t a u s c i t o f u o r i d a l l ' o s p e d a l e , d o p o u n a l u n g a e s o f f e r t a d e g e n z a , h o c h i e s t o a l m i o s t a f f d i p o r t a r m i l ' o r c h e s t r a e u n s o l i s t a p e r c h é v o l e v o s e n t i r e q u e s t o c o n c e r t o p e r v i o l o n c e l l o - d i c e i l m a e s t r o - O l t r e a l l ' o r c h e s t r a e a l s o l i s t a m i h a n n o m o s t r a t o a n c h e l e t e l e c a m e r e , p e r i m m o r t a l a r e i l m o m e n t o i n c u i q u e s t a m u s i c a v e n i v a e s e g u i t a p e r l a p r i m a v o l t a e i o i n c o n t r a v o i p r o f e s s o r i d ' o r c h e s t r a d o p o t r e a n n i . Q u e s t a e s p e r i e n z a , c a t t u r a t a i n m a n i e r a c o s ì i m m e d i a t a d a l l e t e l e c a m e r e , è l ' o s s a t u r a d e l f i l m d o c u m e n t a r i o ” . I n f i n e , A l l e v i , s o t t o l i n e a i l v a l o r e t e r a p e u t i c o d e l l a m u s i c a p e r c h i a t t r a v e r s a u n m o m e n t o b u i o : “ v o r r e i r i b a d i r e i l v a l o r e d e l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a e f a r m a c o l o g i c a , s e n z a l a q u a l e i o n o n s a r e i q u i . G r a z i e d a p a r t e m i a e d e i p a z i e n t i a t u t t e q u e l l e p e r s o n e c h e l o n t a n o d a i r i f l e t t o r i , d a v a n t i a u n m i c r o s c o p i o , s o g n a n o i m i s t e r i d e l l a c h i m i c a e d e l l ' i n t e r a z i o n e t r a i l f a r m a c o e l e c e l l u l e p e r o t t e n e r e l a g u a r i g i o n e d e l c o r p o ” . “ I l p r i m o g r a n d e p e n s a t o r e c h e h a a f f r o n t a t o q u e s t i p r o b l e m i è s t a t o P l a t o n e , c h e h a p a r l a t o d i u n a d i f f e r e n z a t r a l a m a l a t t i a d e l c o r p o e l a m a l a t t i a d e l l ' a n i m a , m a a n c h e d e l l a g u a r i g i o n e d e l c o r p o e d e l l ' a n i m a . A l l o r a , l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a s i p r e n d e a c u o r e l a g u a r i g i o n e d e l c o r p o , m a c ' è a n c h e l a g u a r i g i o n e d e l l ' a n i m a . E c h i l o s a c h e m a g a r i l ' a n i m a p o s s a p r e d i s p o r r e i l c o r p o a l l a g u a r i g i o n e . Q u e s t o è a n c h e u n a l t r o d e g l i i n t e n t i d e l f i l m d o c u m e n t a r i o : r i u s c i r e a l i b e r a r e l a n o s t r a a n i m a d a t a n t e s o v r a s t r u t t u r e , p e n s i e r i i n u t i l i e i n e s s e n z i a l i t à , d a p o t e r r i t r o v a r e u n ' e n e r g i a i n t e r i o r e , u n a g i o i a d i v i v e r e n o n o s t a n t e i l t u m o r e , u n e n t u s i a s m o n o n o s t a n t e l a p a u r a . S o n o c o n v i n t o c h e q u e s t a g u a r i g i o n e d e l l ' a n i m a p o r t e r à c o n s é u n a g u a r i g i o n e d e l c o r p o , a f f i a n c a n d o s i p a r a l l e l a m e n t e a l l a p r e z i o s a r i c e r c a s c i e n t i f i c a ” , c o n c l u d e .