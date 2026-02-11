R o m a , 1 1 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I t a t u a g g i n o n c a u s a n o i l m e l a n o m a . T u t t a v i a , u n t a t u a g g i o m o l t o e s t e s o o p a r t i c o l a r m e n t e c o p r e n t e p u ò m a s c h e r a r e l a c o m p a r s a d i u n m e l a n o m a o l a m o d i f i c a z i o n e d i u n n e o , r e n d e n d o p i ù d i f f i c i l e u n a d i a g n o s i p r e c o c e " . L o a f f e r m a a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e G i o v a n n i P e l l a c a n i , p r e s i d e n t e d e l l a S i d e m a s t ( S o c i e t à i t a l i a n a d i d e r m a t o l o g i a e m a l a t t i e s e s s u a l m e n t e t r a s m e s s e ) , c o m m e n t a n d o i l D d l p e r l a p r e v e n z i o n e d e l m e l a n o m a a p p r o v a t o i n S e n a t o i l 2 7 g e n n a i o s c o r s o , c h e d e d i c a p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l t e m a d e i t a t t o o . I l t e s t o è o r a a l l a C a m e r a p e r l ' a p p r o v a z i o n e d e f i n i t i v a . I l p r o v v e d i m e n t o , s p i e g a P e l l a c a n i , " s o t t o l i n e a i r i s c h i l e g a t i a i t a t u a g g i : i n e i n o n v a n n o m a i t a t u a t i ; v a n n o p r e f e r i t i d i s e g n i a l i n e e s o t t i l i r i s p e t t o a t a t u a g g i c o l o r a t i e m o l t o c o p r e n t i . I n o l t r e , i l D d l p r e v e d e l ' o b b l i g o d i c o n s e n s o i n f o r m a t o p e r i t a t u a g g i , c o n l ' o b i e t t i v o d i g a r a n t i r e c h e i l c l i e n t e s i a p i e n a m e n t e c o n s a p e v o l e d e i r i s c h i e d e l l e p r o c e d u r e l e g a t e a l t a t u a g g i o , d i t u t e l a r e i l p r o f e s s i o n i s t a t a t u a t o r e e d i c o n t r i b u i r e , i n d i r e t t a m e n t e , a l l a p r e v e n z i o n e d e l m e l a n o m a " . I l r i f e r i m e n t o n o r m a t i v o è l ' a r t i c o l o 3 d e l D d l s u l m e l a n o m a ( 1 5 3 1 - B d e l 2 0 2 6 ) . " I l c o n s e n s o i n f o r m a t o e s i s t e v a g i à e d è u n a p r a t i c a a d o t t a t a d a i t a t u a t o r i p r o f e s s i o n i s t i , c h e l o r i c h i e d o n o a i p a z i e n t i - p r e c i s a P e l l a c a n i - L a m o d i f i c a i n t r o d o t t a d a l D d l l o r e n d e o b b l i g a t o r i o , l o p r e v e d e i n f o r m a s c r i t t a e i m p o n e a l t a t u a t o r e l ' o b b l i g o d i s p i e g a r e i n m o d o c h i a r o i r i s c h i e l e p o s s i b i l i c o n s e g u e n z e d e l t a t u a g g i o , a n c h e i n r e l a z i o n e a l m e l a n o m a " . A l l a l u c e d i q u e s t e i n d i c a z i o n i , i l p r e s i d e n t e S i d e m a s t r i b a d i s c e q u a l i s i a n o i c o m p o r t a m e n t i p i ù c o r r e t t i d a a d o t t a r e . " I l c o n s i g l i o d a d a r e a c h i s i s o t t o p o n e a u n t a t u a g g i o e a g l i s t e s s i t a t u a t o r i è c h e c h i h a m o l t i n e i e v i t i d i c o p r i r l i e p r e f e r i s c a d i s e g n i s o t t i l i p i u t t o s t o c h e t a t u a g g i c h e c o p r o n o a m p i e a r e e d e l l a p e l l e . I n q u e s t o m o d o , e v e n t u a l i c a m b i a m e n t i d e l l a p e l l e p o s s o n o e s s e r e i n d i v i d u a t i p i ù f a c i l m e n t e e s e n z a r i t a r d i . S e d o v e s s e c o m p a r i r e u n m e l a n o m a , i l p a z i e n t e o i l m e d i c o s a r e b b e r o i n g r a d o d i i d e n t i f i c a r l o i n u n a f a s e p r e c o c e " .