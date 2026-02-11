R o m a , 1 1 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I l m e l a n o m a " n o n h a u n ' e t à p r e c i s a d i i n s o r g e n z a " : p u ò c o m p a r i r e t e o r i c a m e n t e i n q u a l s i a s i f a s e d e l l a v i t a . " T u t t a v i a , e s i s t o n o a l c u n e f a s c e d i e t à a c u i s i p r e s t a m a g g i o r e a t t e n z i o n e . E ' e s t r e m a m e n t e r a r o n e l l ' i n f a n z i a e q u a s i i m p o s s i b i l e n e g l i a d o l e s c e n t i , a m e n o d i c o n d i z i o n i p a r t i c o l a r i c o m e l a p r e s e n z a d i u n n e v o c o n g e n i t o g i g a n t e o d i r a r i s s i m e f o r m e d i m e l a n o m a ( a d e s e m p i o i l m e l a n o m a s p i t z o i d e a c r e s c i t a n o d u l a r e ) . N e l g i o v a n e a d u l t o , i n v e c e , i l m e l a n o m a p u ò c o m p a r i r e , c o n u n a d i s t r i b u z i o n e s i m i l e t r a u o m i n i e d o n n e . I l p i c c o p r i n c i p a l e d i i n c i d e n z a s i r e g i s t r a i n t o r n o a i 5 0 - 5 5 a n n i . E s i s t e p o i u n m e l a n o m a d e l l ' a n z i a n o , g e n e r a l m e n t e m e n o a g g r e s s i v o , c h e i n t e r e s s a s o p r a t t u t t o l e a r e e d e l c o r p o c r o n i c a m e n t e e s p o s t e a l s o l e , c o m e i l v i s o , e d è l e g a t o a u n ' e s p o s i z i o n e s o l a r e p r o l u n g a t a n e l t e m p o . P e r q u e s t o m o t i v o o c c o r r e p r o t e g g e r s i c o n f i l t r i s o l a r i t u t t o l ' a n n o , n o n s o l o d ' e s t a t e " . L o s p i e g a a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e G i o v a n n i P e l l a c a n i , p r e s i d e n t e d e l l a S i d e m a s t ( S o c i e t à i t a l i a n a d i d e r m a t o l o g i a e m a l a t t i e s e s s u a l m e n t e t r a s m e s s e ) , c o m m e n t a n d o i l D d l p e r l a p r e v e n z i o n e d e l m e l a n o m a a p p r o v a t o i n S e n a t o i l 2 7 g e n n a i o s c o r s o e o r a a l l a C a m e r a p e r l ' a p p r o v a z i o n e d e f i n i t i v a . " I l s o l e è s e n z a d u b b i o i l p r i n c i p a l e f a t t o r e d i r i s c h i o p e r i l m e l a n o m a , a n c h e s e n o n è r e s p o n s a b i l e d i t u t t i i c a s i d i m e l a n o m a - r i c o r d a i l p r e s i d e n t e d i S i d e m a s t - I l D d l n o n l o m e n z i o n a e s p l i c i t a m e n t e , m a l o i n c l u d e n e l c o n c e t t o d i p r e v e n z i o n e , c h e c o m p r e n d e s i a l a p r e v e n z i o n e s e c o n d a r i a ( d i a g n o s i p r e c o c e ) - o v v e r o g u a r d a r s i l a p e l l e , s e g n a l a r e a l m e d i c o u n a l e s i o n e s t r a n a - s i a l a p r e v e n z i o n e p r i m a r i a , c i o è l ' e v i t a r e i f a t t o r i d i r i s c h i o " . L ' e s p o s i z i o n e s o l a r e a g i s c e a t t r a v e r s o d u e m e c c a n i s m i d i f f e r e n t i . " I l p r i m o è l ' e s p o s i z i o n e i n t e r m i t t e n t e : s c o t t a t u r e e l a m p a d e a b b r o n z a n t i , c h e s o n o v e r e e p r o p r i e s c o t t a t u r e c o n c e n t r a t e . Q u e s t o t i p o d i e s p o s i z i o n e - s o t t o l i n e a P e l l a c a n i - è f o r t e m e n t e a s s o c i a t o a l m e l a n o m a c h e c o l p i s c e g i o v a n i e a d u l t i , s o p r a t t u t t o s e l e s c o t t a t u r e a v v e n g o n o p r i m a d e l l ' a d o l e s c e n z a . B a m b i n i e a d o l e s c e n t i n o n d o v r e b b e r o m a i s c o t t a r s i , m a p r o p r i o i n q u e s t a f a s c i a d ' e t à i l r i s c h i o è p i ù f r e q u e n t e " . I l s e c o n d o m e c c a n i s m o , p r o s e g u e l ' e s p e r t o , " è l ' e s p o s i z i o n e c r o n i c a a l s o l e c h e r i g u a r d a s o p r a t t u t t o i l m e l a n o m a d e l l ' a n z i a n o , m e n o a g g r e s s i v o , t i p i c o d i c h i h a p a s s a t o t u t t a l a v i t a a l l ' a p e r t o , p e r l a v o r o o p e r s p o r t . I n o g n i c a s o , è f o n d a m e n t a l e p r o t e g g e r e l a p e l l e : u s a r e f i l t r i s o l a r i a d e g u a t i , c e r c a r e l ' o m b r a e r i d u r r e i l t e m p o d i e s p o s i z i o n e d i r e t t a , s o p r a t t u t t o p e r c h i v i v e o l a v o r a m o l t o a l l ' a p e r t o " . I l D d l , c h e i s t i t u i s c e l a G i o r n a t a d i p r e v e n z i o n e d e l m e l a n o m a , p e r i d e r m a t o l o g i h a u n r u o l o m o l t o i m p o r t a n t e p e r c h é p e r l a p r i m a v o l t a , a t t r a v e r s o u n d e c r e t o l e g g e - q u i n d i u n a l e g g e d e l l o S t a t o - v i e n e p o s t a u n ' a t t e n z i o n e f o r m a l e e i s t i t u z i o n a l e s u l l a p r e v e n z i o n e d i u n t u m o r e r i l e v a n t e , a d a l t a i n c i d e n z a e c h e c o l p i s c e a n c h e p e r s o n e g i o v a n i . I l m e l a n o m a , i n f a t t i , h a u n ' i n c i d e n z a e l e v a t a . " P e r i n c i d e n z a s i i n t e n d e i l n u m e r o d i n u o v i c a s i d i a g n o s t i c a t i o g n i a n n o : i n I t a l i a s i r e g i s t r a n o c i r c a 1 6 n u o v i c a s i o g n i 1 0 0 m i l a a b i t a n t i a l l ' a n n o - r i c o r d a P e l l a c a n i - U n e l e m e n t o p o s i t i v o r i s p e t t o a d a l t r i t u m o r i è l a r e l a t i v a m e n t e b a s s a m o r t a l i t à . Q u e s t o n o n s i g n i f i c a c h e i l m e l a n o m a n o n s i a a g g r e s s i v o d a l p u n t o d i v i s t a b i o l o g i c o , m a c h e s e d i a g n o s t i c a t o p r e c o c e m e n t e p u ò e s s e r e a s p o r t a t o s e n z a c o n s e g u e n z e p e r i l p a z i e n t e . O g g i e s i s t o n o a n c h e t e r a p i e e f f i c a c i n e l l e f a s i p i ù a v a n z a t e d e l l a m a l a t t i a , m a l ' o b i e t t i v o r e s t a s e m p r e q u e l l o d i e v i t a r e d i a r r i v a r e a q u e s t i t r a t t a m e n t i , c h e p u r n o n e s s e n d o ' c o s t o s i ' s o n o c o m u n q u e i m p e g n a t i v i p e r i l p a z i e n t e " . I l g r a n d e v a n t a g g i o d e l m e l a n o m a " è c h e c o m p a r e s u l l a p e l l e : q u i n d i s i p u ò v e d e r e e r i c o n o s c e r e - p r e c i s a i l p r e s i d e n t e S i d e m a s t - I l d e r m a t o l o g o è i n g r a d o d i d i a g n o s t i c a r l o a n c h e n e l l e f a s i i n i z i a l i e p r e c o c i , m a s p e s s o è l o s t e s s o p a z i e n t e a s e g n a l a r l o , o p p u r e i l m e d i c o d i m e d i c i n a g e n e r a l e o u n a l t r o s p e c i a l i s t a c h e v i s i t a i l p a z i e n t e p e r a l t r i m o t i v i . L a G i o r n a t a d i p r e v e n z i o n e h a q u i n d i l o s c o p o d i a u m e n t a r e l ' a t t e n z i o n e s i a t r a t u t t i g l i o p e r a t o r i s a n i t a r i s i a n e l l a p o p o l a z i o n e g e n e r a l e , p e r f a v o r i r e l ' i d e n t i f i c a z i o n e d e l m e l a n o m a i l p i ù p o s s i b i l e n e l l e f a s i i n i z i a l i " . L a G i o r n a t a d e l l a p r e v e n z i o n e d e l m e l a n o m a s i b a s a i n n a n z i t u t t o s u l l ' i n f o r m a z i o n e : s p i e g a r e c o s ' è i l m e l a n o m a , r e n d e r l o n o t o , p o r t a r e a t t e n z i o n e m e d i a t i c a e s o c i a l e s u l t e m a . " Q u e s t o p u ò a i u t a r e c h i a n c o r a n o n s a d i e s s e r e p a z i e n t e a r i c o n o s c e r e u n a l e s i o n e s o s p e t t a e p u ò f a c i l i t a r e a n c h e i l l a v o r o d e i m e d i c i d u r a n t e l e v i s i t e . A c c a n t o a l l ' i n f o r m a z i o n e - r i m a r c a P e l l a c a n i - l e R e g i o n i p o s s o n o o r g a n i z z a r e c a m p a g n e d i p r e v e n z i o n e e s c r e e n i n g , c h e d e v o n o c o i n v o l g e r e l a m e d i c i n a g e n e r a l e , i s e r v i z i d i p r e v e n z i o n e e l a m e d i c i n a d e l t e r r i t o r i o , o l t r e o v v i a m e n t e a l d e r m a t o l o g o c h e è l o s p e c i a l i s t a c o n m a g g i o r e e s p e r i e n z a d i a g n o s t i c a . L a d i a g n o s i d e l m e l a n o m a n e l l e f a s i i n i z i a l i , i n f a t t i , n o n s i f a d i s o l i t o a o c c h i o n u d o , m a r i c h i e d e s t r u m e n t i s p e c i f i c i . L a p r e v e n z i o n e d e l m e l a n o m a è f o n d a m e n t a l e p e r l a d i a g n o s i p r e c o c e e d o v r e b b e i n i z i a r e i n a u t o n o m i a , c o n l ' a u t o - o s s e r v a z i o n e d e l l a p r o p r i a p e l l e , g i à d a l l ' a d o l e s c e n z a " . " S e u n a p e r s o n a n o t a u n n e o i n s o l i t o o u n a l e s i o n e n u o v a c h e p r i m a n o n c ' e r a - f o r m e a s i m m e t r i c h e , p i ù c o l o r i , m a r g i n i i r r e g o l a r i - è i m p o r t a n t e s e g n a l a r l o e f a r l o v a l u t a r e d a u n m e d i c o " , a v v e r t e P e l l a c a n i . A n c h e " l ' a u t o e s a m e e l ' a u t o - p r e v e n z i o n e s o n o p i ù i m p o r t a n t i d i u n c o n t r o l l o d e r m a t o l o g i c o a n n u a l e f a t t o i n m o d o i n d i s c r i m i n a t o . T u t t a v i a , n o n t u t t a l a p o p o l a z i o n e d e v e f a r e u n a v i s i t a d e r m a t o l o g i c a o g n i a n n o . E ' s u f f i c i e n t e o s s e r v a r s i e , i n c a s o d i d u b b i o , r i v o l g e r s i a l m e d i c o d i m e d i c i n a g e n e r a l e c h e p o t r à e v e n t u a l m e n t e i n d i r i z z a r e a l d e r m a t o l o g o " . M a c h i d e v e f a r e i c o n t r o l l i ? " E s i s t e u n a p i c c o l a f a s c i a d i p o p o l a z i o n e a m a g g i o r r i s c h i o c o m p o s t a d a p e r s o n e c h e h a n n o p i ù d i 5 0 n e i , d i c u i a l m e n o 5 c o s i d d e t t i a t i p i c i . S i t r a t t a d i s o g g e t t i c o n m o l t i n e i i r r e g o l a r i , d i v e r s i t r a l o r o p e r f o r m a , d i m e n s i o n e e m a r g i n i . Q u e s t e p e r s o n e , g i à d a l l ' e t à a d u l t a ( d a i 1 8 a n n i i n s u ) , d o v r e b b e r o e s s e r e s e g u i t e d a u n o s p e c i a l i s t a . R a p p r e s e n t a n o c i r c a i l 2 - 3 % d e l l a p o p o l a z i o n e , m a i n q u e s t o g r u p p o s i c o n c e n t r a c i r c a l a m e t à d e i m e l a n o m i d i a g n o s t i c a t i o g n i a n n o . C o n c o n t r o l l i p e r i o d i c i e l ' u s o d e l l a s t r u m e n t a z i o n e a d e g u a t a , i l r i s c h i o p u ò e s s e r e s i g n i f i c a t i v a m e n t e r i d o t t o " , a s s i c u r a i l p r e s i d e n t e S i d e m a s t . " N o n è q u i n d i n e c e s s a r i o , n é p o s s i b i l e , c h e t u t t i s i r i v o l g a n o a l d e r m a t o l o g o : 6 0 m i l i o n i d i a b i t a n t i e 3 . 5 0 0 d e r m a t o l o g i n o n r e n d e r e b b e r o s o s t e n i b i l e u n s i m i l e a p p r o c c i o . L ' i n d i c a z i o n e r e s t a o s s e r v a r s i , r i v o l g e r s i a l m e d i c o i n c a s o d i d u b b i o , e a c c e d e r e a l l o s p e c i a l i s t a s o l o q u a n d o n e c e s s a r i " , c o n c l u d e P e l l a c a n i .