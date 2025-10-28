R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I t u m o r i d e l l e v i e b i l i a r i s o n o i n a u m e n t o n e i p a e s i o c c i d e n t a l i . O s s e r v i a m o d i a g n o s i s p e s s o a n c h e i n p a z i e n t i m o l t o g i o v a n i " . C o s ì C a r l o G a r u f i , d i r e t t o r e d e l l ’ U n i t à c o m p l e s s a d i O n c o l o g i a m e d i c a p r e s s o l ’ A z i e n d a o s p e d a l i e r a S a n C a m i l l o F o r l a n i n i d i R o m a , i n o c c a s i o n e d i ‘ O t t o b r e , i l m e s e n a z i o n a l e d i s e n s i b i l i z z a z i o n e s u i t u m o r i d e l f e g a t o ’ s p i e g a c h e " s i d i s t i n g u o n o t u m o r i i n t r a e p a t i c i , o v v e r o c o l a n g i o c a r c i n o m a i n t r a e p a t i c o , e c o l a n g i o c a r c i n o m a e x t r a e p a t i c o , c i o è a c a r i c o d e l l e v i e b i l i a r i p r o s s i m a l i , d e l l a c o l e c i s t i o d e l l e v i e b i l i a r i d i s t a l i " . O g g i e s i s t o n o s t r u m e n t i " c h e s o n o i n g r a d o d i f a r e d e l l e d i a g n o s i a c c u r a t e , o v v e r o l a T a c e l a r i s o n a n z a m a g n e t i c a , e a b b i a m o l a p o s s i b i l i t à , a t t r a v e r s o l a b i o p s i a , d i a v e r e i n f o r m a z i o n i n o n s o l t a n t o i s t o l o g i c h e m a a n c h e d a l p u n t o d i v i s t a m o l e c o l a r e " . ( V I D E O ) C i s o n o n o v i t à a n c h e n e l t r a t t a m e n t o d e i t u m o r i d e l l e v i e b i l i a r i . S e p e r m o l t o t e m p o e r a b a s a t o s u " c o m b i n a z i o n i d i c h e m i o t e r a p i a c h e p r e v e d e v a n o d u e f a r m a c i - c i s p l a t i n o e g e m c i t a b i n a - l ’ a v v e n t o d e l l ’ i m m u n o t e r a p i a h a c o n s e n t i t o l ’ a g g i u n t a d i f a r m a c i a n t i - P d 1 e a n t i - P D - L 1 " c h e h a n n o a u m e n t a t o " i l t a s s o d i r i s p o s t a o b i e t t i v a , m a s p e c i a l m e n t e m i g l i o r a t o i l t e m p o i n c u i l a m a l a t t i a è s o t t o c o n t r o l l o o , a d d i r i t t u r a , l a s o p r a v v i v e n z a . C o n q u e s t e m o d a l i t à t e r a p e u t i c h e a v a n z a t e , s i p u ò d i s p o r r e d i u n o s c h e m a " d i i n t e r v e n t o " c h e c o n s e n t e d i u t i l i z z a r e t a l v o l t a l a t e r a p i a a n c h e i n f a s i p i ù p r e c o c i d e l l a m a l a t t i a e p o r t a r e a u n a c h i r u r g i a r a d i c a l e o a d d i r i t t u r a a l t r a p i a n t o d i f e g a t o , n e l l ’ a m b i t o d i p r o t o c o l l i b e n d e f i n i t i , i p a z i e n t i g i u d i c a t i u n a v o l t a i n o p e r a b i l i " . " A l S a n C a m i l l o d i R o m a - s o t t o l i n e a G a r u f i - a b b i a m o u n a v a s t a e s p e r i e n z a n e l l ’ a m b i t o d e i t u m o r i d e l l e v i e b i l i a r i , p e r c h é s i a m o i n c o l l e g a m e n t o c o n u n c e n t r o d i c h i r u r g i a e p a t i c a m o l t o a l l ’ a v a n g u a r d i a , c h e è a n c h e i n g r a d o d i f a r e t r a p i a n t i d i f e g a t o . L a n o s t r a a t t i v i t à è a u m e n t a t a n o t e v o l m e n t e n e g l i u l t i m i 3 - 4 a n n i e p o s s i a m o d i r e c h e q u e s t a s t r e t t a c o l l a b o r a z i o n e t r a c o m p e t e n z e m e d i c h e e c o m p e t e n z e c h i r u r g i c h e s i è t r a d o t t a i n u n v a n t a g g i o p e r q u a n t o r i g u a r d a g l i a m m a l a t i , p e r c h é p o s s o n o d i s p o r r e d i t u t t e l e c o m p e t e n z e n e c e s s a r i e p e r p o t e r a f f r o n t a r e a l m e g l i o l a l o r o m a l a t t i a " . S c o n t o l ’ e s p e r t o , " i t u m o r i d e l l e v i e b i l i a r i r a p p r e s e n t a n o o g g i u n a s f i d a n o n s o l t a n t o p e r l ’ o n c o l o g o , m a p e r l ’ i n t e r a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a c h e a f f r o n t a q u e s t e p a t o l o g i e . S i c u r a m e n t e a v e r e a l l ’ i n t e r n o d e l l a p r o p r i a s t r u t t u r a t u t t i i c o l l e g h i c h e s i i n t e r e s s a n o a 3 6 0 g r a d i d i q u e s t a n e o p l a s i a - c o n c l u d e - n o n p u ò f a r a l t r o c h e m i g l i o r a r e l e p r e s t a z i o n i , l e p e r f o r m a n c e e , a l l a f i n e , l a s o p r a v v i v e n z a d e i n o s t r i a m m a l a t i " .