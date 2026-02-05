R o m a , 5 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I l t u m o r e d e l l a v e s c i c a c o i n v o l g e c i r c a 3 1 . 0 0 0 n u o v i p a z i e n t i l ' a n n o i n I t a l i a e i n u n a p i c c o l a q u o t a d i q u e s t i p a z i e n t i l a m a l a t t i a e s o r d i s c e g i à c o m e u n a f o r m a a v a n z a t a , o v v e r o c o n d e l l e m e t a s t a s i . U n ' a l t r a q u o t a d i p a z i e n t i c h e h a u n a d i a g n o s i i n u n a f a s e l o c a l i z z a t a d i m a l a t t i a e v o l v e p u r t r o p p o v e r s o u n a f o r m a a v a n z a t a . Q u a n d o c i t r o v i a m o d i f r o n t e a q u e s t i p a z i e n t i l ' o b i e t t i v o d e l l e c u r e è q u e l l o d i a u m e n t a r e l a s o p r a v v i v e n z a e m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d i v i t a " . C o s ì R o b e r t o I a c o v e l l i , p r o f e s s o r e a s s o c i a t o d i O n c o l o g i a m e d i c a , U n i v e r s i t à C a t t o l i c a d e l S a c r o C u o r e d i R o m a , F o n d a z i o n e P o l i c l i n i c o G e m e l l i , I r c c s d i R o m a , a l l ' i n c o n t r o c o n l a s t a m p a p r o m o s s o d a M s d o g g i n e l l a C a p i t a l e , d o p o c h e A i f a h a a p p r o v a t o l a r i m b o r s a b i l i t à d i p e m b r o l i z u m a b i n 3 n u o v e i n d i c a z i o n i ( c a r c i n o m i c e r v i c e , e n d o m e t r i o e u r o t e l i o ) c h e s i a g g i u n g o n o a l l e a t t u a l i 2 5 . " E d è p r o p r i o i n q u e s t o c o n t e s t o c h e l ' u t i l i z z o d e l l ' i m m u n o t e r a p i a p e m b r o l i z u m a b i n a s s o c i a z i o n e a d u n a l t r o f a r m a c o , l ' a n t i c o r p o c o n i u g a t o e n f o r t u m a b v e d o t i n , è i n g r a d o d i a u m e n t a r e l e a s p e t t a t i v e d i v i t a d e i p a z i e n t i , d i r a d d o p p i a r e l a s o p r a v v i v e n z a , l a p o s s i b i l i t à d i c o n t r o l l a r e p i ù a l u n g o l a m a l a t t i a e d i r i d u r r e n e l 7 0 % d e i c a s i c i r c a l a m a l a t t i a i n u n a m a n i e r a i n c l i n i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a , c o n u n 3 0 % d e i p a z i e n t i c h e h a u n a s c o m p a r s a d e l l a m a l a t t i a , o v v e r o d e l l e m e t a s t a s i . E q u e s t o o v v i a m e n t e s i t r a d u c e c l i n i c a m e n t e i n u n b e n e s s e r e i m p o r t a n t e p e r i p a z i e n t i , p e r c h é s i g n i f i c a t o g l i e r e l a m a l a t t i a , t o g l i e r e t u t t i i s i n t o m i l e g a t i a l l a p r e s e n z a d e l l a m a l a t t i a " . " E c c o - c o n c l u d e - i n q u e s t o n u o v o c o n t e s t o , i n q u e s t o g r u p p o d i p a z i e n t i s t a c a m b i a n d o , g r a z i e a q u e s t a n u o v a a s s o c i a z i o n e , i l t r a t t a m e n t o . E t u t t i i p a z i e n t i i n I t a l i a c h e e s o r d i s c o n o c o n u n a m a l a t t i a d i t i p o m e t a s t a t i c o l o c a l m e n t e a v a n z a t o d e v o n o e s s e r e v a l u t a t i p e r l ' a v v i o d i u n t r a t t a m e n t o c o n p e m b r o l i z u m a b i n a s s o c i a z i o n e c o n e n f o r t u m a b v e d o t i n " .