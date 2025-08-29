R o m a , 2 9 a g o . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - A f f r o n t a r e u n t u m o r e a l s e n o l o c a l i z z a t o n o n s i g n i f i c a s o l o s o t t o p o r s i a u n i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o o a f f r o n t a r e u n c i c l o d i c h e m i o t e r a p i a . S i g n i f i c a a n c h e e n t r a r e i n u n p e r c o r s o p i ù l u n g o , c o m p l e s s o e a r t i c o l a t o , i n c u i l a t e r a p i a o r m o n a l e a d i u v a n t e r a p p r e s e n t a u n a d e l l e a r m i p i ù e f f i c a c i p e r r i d u r r e i l r i s c h i o d i r e c i d i v a e m o r t a l i t à . M a p r o p r i o q u e s t a t e r a p i a , s p e s s o s o m m i n i s t r a t a d o p o l ’ i n t e r v e n t o , p u ò g e n e r a r e d u b b i , p a u r e e o s t a c o l i l e g a t i a l l a q u a l i t à d e l l a v i t a . E c c o p e r c h é è f o n d a m e n t a l e - c o m e s p i e g a u n a r t i c o l o p u b b l i c a t o s u ' è t e m p o d i v i t a ' ( e t e m p o d i v i t a . i t ) , p r o g e t t o e d i t o r i a l e p r o m o s s o d a N o v a r t i s - c h e i l c a m m i n o d e l l a c u r a s i a c o n d i v i s o e p e r s o n a l i z z a t o , c o n i l s u p p o r t o c o s t a n t e d i u n t e a m m u l t i d i s c i p l i n a r e . " I l p r i m o i m p a t t o c h e l a p a z i e n t e h a , e l a s e n s a z i o n e c h e p r o v a n e l m o m e n t o i n c u i d e v e i n i z i a r e u n a t e r a p i a o r m o n a l e a d i u v a n t e , è u n m i s t o t r a p a u r a e v o g l i a d i i n i z i a r e - s p i e g a R o b e r t a C a p u t o , d i r i g e n t e m e d i c o d e l l ’ U n i t à S s d R i c e r c a c l i n i c a e t r a s l a z i o n a l e i n s e n o l o g i a p r e s s o l ’ I s t i t u t o n a z i o n a l e t u m o r i I r c c s F o n d a z i o n e P a s c a l e d i N a p o l i - C ’ è i l d e s i d e r i o d i r i d u r r e i l r i s c h i o d i r e c i d i v a e d i m o r t a l i t à , m a a n c h e l a p a u r a d e g l i e f f e t t i c o l l a t e r a l i " . E d è p r o p r i o s u l f r o n t e d e g l i e f f e t t i c o l l a t e r a l i c h e e n t r a i n g i o c o i l r u o l o d e l t e a m d i c u r a . " L a p a z i e n t e d e v e s e n t i r s i p a r t e d i u n p r o g e t t o c h e è d i v e r s o p e r c i a s c u n a – s o t t o l i n e a l ’ o n c o l o g a – e n o n d e v e m a i e s s e r e l a s c i a t a s o l a . A n c h e n e l l a g e s t i o n e d e g l i e f f e t t i a v v e r s i , a b b i a m o l e a r m i p e r r i d u r r e a l m i n i m o l e t o s s i c i t à d e i t r a t t a m e n t i e , n e l l a m a g g i o r p a r t e d e i c a s i , c i r i u s c i a m o " . I l v i s s u t o d e l l e p a z i e n t i e l e l o r o d o m a n d e - s i l e g g e n e l l ’ a r t i c o l o - c a m b i a n o a n c h e i n b a s e a l l ’ e t à e a l l a f a s e d e l l a v i t a . " L e p i ù g i o v a n i t e m o n o l a m e n o p a u s a i n d o t t a , l a p e r d i t a d e l l a f e r t i l i t à – s p e s s o a n c h e s o l o t e m p o r a n e a – e l a s e n s a z i o n e d i i n v e c c h i a r e p r e c o c e m e n t e " , s p i e g a C a p u t o . " L e d o n n e i n m e n o p a u s a , i n v e c e , c h i e d o n o : i n g r a s s e r ò ? A v r ò d o l o r i ? S a r ò i n g r a d o d i t o r n a r e a l l a m i a r o u t i n e ? " . I n e n t r a m b i i c a s i , l ’ i n t e g r a z i o n e d i a p p r o c c i c o m p l e m e n t a r i , c o m e s u p p o r t i p s i c o l o g i c i e s t r a t e g i e d i b e n e s s e r e , p u ò f a r e l a d i f f e r e n z a . L a t e r a p i a a d i u v a n t e n e l t u m o r e a l s e n o l o c a l i z z a t o p u ò i n c l u d e r e c h e m i o t e r a p i a , r a d i o t e r a p i a e t r a t t a m e n t o o r m o n a l e , a s e c o n d a d e l s o t t o t i p o . " N e i t u m o r i l u m i n a l i , l a t e r a p i a o r m o n a l e è i l c a r d i n e d e l t r a t t a m e n t o a d i u v a n t e - i l l u s t r a l ’ o n c o l o g a - M a n o n t u t t e l e p a z i e n t i r i c e v o n o l a s t e s s a t e r a p i a o r m o n a l e " . L a t e r a p i a c l a s s i c a c o m p r e n d e a n t i e s t r o g e n i e i n i b i t o r i d e l l ’ a r o m a t a s i , s p e s s o c o m b i n a t i c o n a n a l o g h i d e l l ’ L h R h n e l l e d o n n e i n p r e - m e n o p a u s a . M a o g g i s o n o d i s p o n i b i l i n u o v e o p z i o n i , c o m e g l i i n i b i t o r i d e l l e c i c l i n e , c h e o f f r o n o m a g g i o r i p r o s p e t t i v e n e l l e p a z i e n t i a r i s c h i o i n t e r m e d i o - a l t o . " G l i i n i b i t o r i d e l l e c i c l i n e r a p p r e s e n t a n o u n ’ e v o l u z i o n e i m p o r t a n t e n e l l a r i d u z i o n e d e l r i s c h i o d i r e c i d i v a - s o t t o l i n e a C a p u t o - S i a s s u m o n o p e r v i a o r a l e e p o s s o n o e s s e r e p r e s i a c a s a , m a r i c h i e d o n o c o n t r o l l i f r e q u e n t i n e i p r i m i m e s i p e r m o n i t o r a r e e v e n t u a l i a l t e r a z i o n i d e l s a n g u e o d e l l a f u n z i o n a l i t à e p a t i c a " . U n a d e l l e s f i d e p r i n c i p a l i - i n f o r m a l ’ a r t i c o l o - è f a v o r i r e l ’ a d e r e n z a t e r a p e u t i c a : f a r s ì c h e l e p a z i e n t i a s s u m a n o i f a r m a c i r e g o l a r m e n t e e n e l t e m p o . " G l i e f f e t t i c o l l a t e r a l i d e l l a m e n o p a u s a f a r m a c o l o g i c a , c o m e v a m p a t e d i c a l o r e , s e c c h e z z a v a g i n a l e o s b a l z i d ’ u m o r e - p r e c i s a C a p u t o - p o s s o n o m i n a c c i a r e l a r e g o l a r i t à d e l l a t e r a p i a . M a s e c o r r e t t a m e n t e i n f o r m a t e , l e p a z i e n t i – s o p r a t t u t t o l e g i o v a n i – s o n o m o l t o m o t i v a t e a p o r t a r e a v a n t i i l t r a t t a m e n t o . I l n o s t r o c o m p i t o – p r o s e g u e – è a i u t a r e l e p a z i e n t i a m a n t e n e r e u n a b u o n a q u a l i t à d e l l a v i t a . S e q u e s t o s i g n i f i c a r i d u r r e i l d o s a g g i o o c a m b i a r e m o l e c o l a , n o n d o b b i a m o t e m e r e d i f a r l o . L ’ i m p o r t a n t e è e v i t a r e i l ‘ f a i d a t e ’ : o g n i m o d i f i c a v a s e m p r e c o n c o r d a t a c o n l o s p e c i a l i s t a , a l t r i m e n t i s i r i s c h i a d i c o m p r o m e t t e r e l ’ e f f i c a c i a d e l l a c u r a " . D e l r e s t o , l ’ i m p o r t a n z a d e l l a c o m u n i c a z i o n e i n i z i a g i à d a l l a d i a g n o s i . " R i c e v e r e u n a d i a g n o s i d i t u m o r e a l s e n o p u ò e s s e r e d e v a s t a n t e – r i c o r d a C a p u t o – È f o n d a m e n t a l e s p i e g a r e i n m o d o c h i a r o i l t i p o d i t u m o r e , l o s t a d i o e l a p r o g n o s i . S o l o c o s ì s i p u ò c o s t r u i r e u n p e r c o r s o t e r a p e u t i c o c o n d i v i s o e c o n s a p e v o l e " . Q u e s t o p e r c o r s o d e v e p r e v e d e r e u n a p p r o c c i o m u l t i d i s c i p l i n a r e , c o m e a v v i e n e n e l l e ' b r e a s t u n i t ' , c h e m e t t a a l c e n t r o n o n s o l o l a t e r a p i a f a r m a c o l o g i c a , m a a n c h e l a p e r s o n a n e l l a s u a i n t e r e z z a . " O g g i s a p p i a m o c h e a f a r e d a v v e r o l a d i f f e r e n z a n e l l a g e s t i o n e d e g l i e f f e t t i c o l l a t e r a l i è u n a p p r o c c i o i n t e g r a t o - c o n t i n u a - L ’ a t t i v i t à f i s i c a , a d e s e m p i o , m i g l i o r a i l b e n e s s e r e p s i c o l o g i c o , a i u t a a c o n t r o l l a r e i l p e s o , r i d u c e d o l o r i m u s c o l a r i e a r t i c o l a r i , e c o n t r i b u i s c e a c o n t r a s t a r e l e v a m p a t e " . A n c h e l ’ a l i m e n t a z i o n e g i o c a u n r u o l o f o n d a m e n t a l e . " M o l t e p a z i e n t i c i c h i e d o n o i n d i c a z i o n i s u c o m e m a n g i a r e - e v i d e n z i a l ’ o n c o l o g a - S e g u i r e u n a d i e t a m e d i t e r r a n e a e q u i l i b r a t a , m a n t e n e r e u n b u o n a p p o r t o n u t r i z i o n a l e e u n p e s o c o r p o r e o a d e g u a t o p u ò a i u t a r e n e l l a g e s t i o n e d e l l a t e r a p i a " . I n f i n e , e s i s t o n o s t r a t e g i e c o m p l e m e n t a r i s e m p r e p i ù a p p r e z z a t e , c o m e l a p s i c o t e r a p i a c o g n i t i v o - c o m p o r t a m e n t a l e , u t i l e p e r a f f r o n t a r e i d i s t u r b i l e g a t i a l l a s f e r a s e s s u a l e e a l c o s i d d e t t o “ a n n e b b i a m e n t o m e n t a l e ” , e p r a t i c h e c o m e y o g a o a g o p u n t u r a , c h e a i u t a n o a r i d u r r e i d o l o r i a r t i c o l a r i e f a v o r i s c o n o i l b e n e s s e r e g e n e r a l e . " I l n o s t r o o b i e t t i v o – c o n c l u d e C a p u t o – è a c c o m p a g n a r e o g n i d o n n a i n u n p e r c o r s o p e r s o n a l i z z a t o , s o s t e n i b i l e e c o n d i v i s o . P e r c h é o g n i p a z i e n t e h a u n a s t o r i a , e o g n i s t o r i a m e r i t a a s c o l t o , c o m p e t e n z a e c u r a " . L ’ a r t i c o l o c o m p l e t o e u l t e r i o r i a p p r o f o n d i m e n t i s o n o s u e t e m p o d i v i t a . i t