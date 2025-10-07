R o m a , 7 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " P u r t r o p p o i l t u m o r e d e l p o l m o n e v i e n e a n c o r a d i a g n o s t i c a t o , n e l l a m a g g i o r p a r t e d e i c a s i ( c i r c a 8 0 % ) , i n s t a d i o l o c a l m e n t e a v a n z a t o o m e t a s t a t i c o , c o n l a c o n s e g u e n z a c h e i p a z i e n t i n o n p o s s o n o e s s e r e r a d i c a l m e n t e o p e r a t i . A m a g g i o r r a g i o n e , d u n q u e , a v e r e n u o v e o p z i o n i d i c u r a " s p e c i f i c h e p e r q u e s t e f a s i d i m a l a t t i a " è f o n d a m e n t a l e p e r m i g l i o r a r e l ' a s p e t t a t i v a d i v i t a , s i a i n t e r m i n i d i q u a n t i t à c h e d i q u a l i t à ” . C o s ì S i l v i a N o v e l l o , d i r e t t o r e d i O n c o l o g i a m e d i c a d e l l ' o s p e d a l e S a n L u i g i G o n z a g a d i O r b a s s a n o , p r o f e s s o r e d i O n c o l o g i a m e d i c a a l l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i T o r i n o e p r e s i d e n t e d i W a l c e - W o m e n A g a i n s t L u n g C a n c e r i n E u r o p e , i n t e r v e n e n d o o g g i a M i l a n o a l l ' i n c o n t r o c o n l a s t a m p a ' T u m o r e d e l p o l m o n e : l e n u o v e f r o n t i e r e d e l t r a t t a m e n t o ' , o r g a n i z z a t o d a A s t r a Z e n e c a I t a l i a i n o c c a s i o n e d e l v i a l i b e r a d a p a r t e d e l l ' A g e n z i a d e l f a r m a c o ( A i f a ) a l l ' e s t e n s i o n e d i i n d i c a z i o n e d i o s i m e r t i n i b n e l t u m o r e a l p o l m o n e m e t a s t a t i c o n o n a p i c c o l e c e l l u l e ( N s c l c ) e c o n m u t a z i o n e E g f r . " L e i n d i c a z i o n i c h e a v r e m o i n I t a l i a " p e r q u e s t o f a r m a c o m i r a t o " r i g u a r d a n o i p a z i e n t i E g f r m u t a t i c o n t u m o r e a l p o l m o n e n o n a p i c c o l e c e l l u l e - r i c o r d a N o v e l l o - e s o n o : n e l l o s t a d i o l o c a l m e n t e a v a n z a t o , d o p o t r a t t a m e n t o c h e m i o r a d i o t e r a p i c o , e n e l l a m a l a t t i a a v a n z a t a , i n a g g i u n t a a l l a c h e m i o t e r a p i a , i n q u a n t o i r i s u l t a t i d e g l i s t u d i c l i n i c i F l a u r a 2 e L a u r a " m o s t r a n o u n v a n t a g g i o n o t e v o l e i n t e r m i n i d i o v e r a l l s u r v i v a l " , q u i n d i i n s o p r a v v i v e n z a g l o b a l e " e i n t e r m i n i d i t e m p o l i b e r o d a m a l a t t i a " . L ' i n c i d e n z a d e l t u m o r e a l p o l m o n e " i n I t a l i a c o n t i n u a a d e s s e r e a l t a - i l l u s t r a l ' o n c o l o g a - E ' u n o d e i t u m o r i p i ù f r e q u e n t i e g r a v a t i d a m a g g i o r e m o r t a l i t à , c o n 4 5 m i l a n u o v i c a s i a l l ' a n n o , d i c u i a l l ' i n c i r c a a l 1 4 % s o n o c a r a t t e r i z z a t i d a l l a m u t a z i o n e d i E g f r , c h e è u n o d e i n o s t r i b e r s a g l i m o l e c o l a r i . I n q u e l s o t t o g r u p p o d i p a z i e n t i t r o v i a m o a n c h e p e r s o n e c h e n o n h a n n o m a i f u m a t o o c h e h a n n o s m e s s o d i f u m a r e p a r e c c h i o t e m p o p r i m a d e l l a d i a g n o s i " .