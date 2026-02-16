R o m a , 1 6 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - O g n i a n n o n e l l a R e g i o n e M a r c h e l e n u o v e d i a g n o s i d i c a n c r o s o n o o l t r e 1 1 m i l a . N e l l a m a g g i o r a n z a d e i c a s i s i t r a t t a d i u o m i n i e d o n n e o v e r 6 5 c h e d e v o n o a f f r o n t a r e i l d i f f i c i l e p e r c o r s o d e l l a m a l a t t i a . T u t t i i p a z i e n t i , a p r e s c i n d e r e d a l l ' e t à , d o v r e b b e r o s o t t o p o r s i a 5 f o n d a m e n t a l i v a c c i n a z i o n i : l ' a n t i p n e u m o c o c c i c a , l ' a n t i n f l u e n z a l e , l ' a n t i - H e r p e s z o s t e r , l ' a n t i - H p v e l ' a n t i - C o v i d . S o n o d e i p r e s i d i s a n i t a r i c h e a i u t a n o i l m a l a t o o n c o l o g i c o n e l p e r c o r s o d i c u r a e d i f e n d o n o l ' o r g a n i s m o d e b i l i t a t o d a p e r i c o l o s e i n f e z i o n i . E ' i l m e s s a g g i o c h e e m e r g e d a l l ' i n c o n t r o ' L a v a c c i n a z i o n e n e l p a z i e n t e o n c o l o g i c o ' , c h e s i t i e n e o g g i a d A n c o n a p r e s s o l a C l i n i c a O n c o l o g i c a d e l l ' A o u d e l l e M a r c h e . U n a p p u n t a m e n t o p r o m o s s o d a F o n d a z i o n e A i o m ( A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a ) c h e h a a v v i a t o l a n u o v a e d i z i o n e d e l l ' o m o n i m a c a m p a g n a n a z i o n a l e . E ' s t a t o o r g a n i z z a t o u n t o u r i n 1 0 r e g i o n i i n c u i s o n o p r e v i s t i i n c o n t r i c o n o n c o l o g i m e d i c i , a s s o c i a z i o n i p a z i e n t i e a l t r e f i g u r e d e l t e a m m u l t i d i s c i p l i n a r e o n c o l o g i c o . O g g i s i s v o l g e l a t a p p a m a r c h i g i a n a d e l p r o g e t t o r e s o p o s s i b i l e d a l l a s p o n s o r i z z a z i o n e n o n c o n d i z i o n a n t e d i G l a x o S m i t h K l i n e . G l i i n c o n t r i e l a c a m p a g n a h a n n o l ' o b i e t t i v o d i a p p r o f o n d i r e l ' i m p o r t a n z a d e l l a v a c c i n a z i o n e n e i p a z i e n t i e f o r n i r e i n f o r m a z i o n i s c i e n t i f i c h e a g g i o r n a t e . " O g n i n o s t r o p a z i e n t e , a c a u s a d e l l a n e o p l a s i a e d e l l e t e r a p i e , è i m m u n o d e p r e s s o e q u i n d i p i ù e s p o s t o a l r i s c h i o d ’ i n f e z i o n i - a f f e r m a R o s s a n a B e r a r d i , p r e s i d e n t e e l e t t o A i o m e d i r e t t o r e C l i n i c a d i O n c o l o g i a A o u d e l l e M a r c h e , o r d i n a r i o d i O n c o l o g i a u n i v e r s i t à P o l i t e c n i c a d e l l e M a r c h e - M a l a t t i e a n c h e b a n a l i p o s s o n o d i v e n t a r e m o l t o p e r i c o l o s e , s e n o n a d d i r i t t u r a f a t a l i . P e r e s e m p i o , l ' H e r p e s z o s t e r f a r e g i s t r a r e o g n i a n n o o l t r e 1 5 7 m i l a n u o v i c a s i i n I t a l i a . E ' p r o v o c a t o d a l v i r u s d e l l a v a r i c e l l a , s i m a n i f e s t a s o p r a t t u t t o a l i v e l l o c u t a n e o e c a u s a a n c h e o s p e d a l i z z a z i o n i p e r l e p e r s o n e f r a g i l i . D a a n n i , c o m e A i o m , s i a m o i m p e g n a t i n e l l ' i m p l e m e n t a r e l e i m m u n i z z a z i o n i t r a i p a z i e n t i e s i a m o s t a t e u n a d e l l e p r i m e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e a l m o n d o a p u b b l i c a r e d e l l e l i n e e g u i d a s p e c i f i c h e s u l t e m a . N e l d o c u m e n t o i n d i c h i a m o l e t e m p i s t i c h e e l e m o d a l i t à d e l l e i m m u n i z z a z i o n i c h e d e v o n o t e n e r c o n t o d e l l e t e r a p i e s o m m i n i s t r a t e e d e l l o s t a t o g e n e r a l e d i s a l u t e " . " D a a l c u n i a n n i a s s i s t i a m o a u n ' i m m o t i v a t a d i f f i d e n z a v e r s o i v a c c i n i c h e s o n o a c c u s a t i d i n o n e s s e r e a b b a s t a n z a s i c u r i o d i c a u s a r e a l t r e p a t o l o g i e - s o t t o l i n e a M a r i a S o l e d a d F e r r e i r o C o t o r r u e l o , d e l l a d i r e z i o n e m e d i c a o s p e d a l i e r a d e l l ' A o u d e l l e M a r c h e - C i ò s i v e r i f i c a a n c h e t r a i m a l a t i d i c a n c r o e i c a r e g i v e r , c h e a v o l t e r i t e n g o n o e r r o n e a m e n t e c h e l e v a c c i n a z i o n i p o s s a n o r e n d e r e i n e f f i c a c i l e t e r a p i e a n t i t u m o r a l i . C o m p i t o d e l l e i s t i t u z i o n i s a n i t a r i e e d e i c l i n i c i d e v e e s s e r e c o n t r a s t a r e l ' e s i t a z i o n e v a c c i n a l e a n c h e a t t r a v e r s o u n a c o r r e t t a i n f o r m a z i o n e . N e l l a n o s t r a r e g i o n e s o n o a t t i v i p i ù d i 2 0 a m b u l a t o r i v a c c i n a l i c h e c o p r o n o i n m o d o u n i f o r m e l ' i n t e r o t e r r i t o r i o , m a a v v i c i n a r e l ' o f f e r t a v a c c i n a l e a l l u o g o d i c u r a è i l p a s s o d e c i s i v o p e r t u t e l a r e a l m e g l i o i p a z i e n t i . L ' a p e r t u r a d i u n a m b u l a t o r i o v a c c i n a l e d i r e t t a m e n t e i n a m b i t o o s p e d a l i e r o r a p p r e s e n t a u n ' o p p o r t u n i t à s t r a t e g i c a f o n d a m e n t a l e : p e r m e t t e r e b b e d i i n t e g r a r e l a p r e v e n z i o n e n e l p e r c o r s o d i c u r a , o f f r i r e l a v a c c i n a z i o n e a l p a z i e n t e o n c o l o g i c o n e l m o m e n t o c l i n i c o p i ù i d o n e o e i n u n a m b i e n t e p r o t e t t o , s u p e r a n d o l e d i f f i c o l t à l o g i s t i c h e e g a r a n t e n d o u n a p r e s a i n c a r i c o g l o b a l e d e l l a s u a f r a g i l i t à " . D u r a n t e l ’ i n c o n t r o l e v a c c i n a z i o n i r a c c o m a n d a t e n e l p a z i e n t e o n c o l o g i c o s o n o s t a t e i l l u s t r a t e d a F r a n c e s c a M o r g e s e , d i r i g e n t e m e d i c o p r e s s o l a C l i n i c a O n c o l o g i c a . L a v a c c i n a z i o n e n e l p a z i e n t e o n c o l o g i c o è s t a t a l a n c i a t a l o s c o r s o a p r i l e d a F o n d a z i o n e A i o m p e r p r o m u o v e r e i l v a l o r e d e l l e v a c c i n a z i o n i t r a i m a l a t i d i t u m o r e . O l t r e a l t o u r i n 1 0 r e g i o n i , p r e v e d e l a d i f f u s i o n e d i o p u s c o l i , u n p o r t a l e i n f o r m a t i v o ( v a c c i n i n e l p a z i e n t e o n c o l o g i c o . i t ) , s p o t d i s e n s i b i l i z z a z i o n e e a t t i v i t à s u i s o c i a l m e d i a .