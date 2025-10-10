R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - N e l L a z i o i l 2 6 % d e l l a p o p o l a z i o n e è s e d e n t a r i o e n o n p r a t i c a a l c u n a f o r m a d i s p o r t o a t t i v i t à f i s i c a . U n a s c e l t a m o l t o p e r i c o l o s a e s o t t o v a l u t a t a , c h e p u ò i n c r e m e n t a r e i l r i s c h i o d i u n a n e o p l a s i a . N o n s o l o , u n a d u l t o s u q u a t t r o f u m a r e g o l a r m e n t e . I l 2 2 % , i n v e c e , c o n s u m a r e g o l a r m e n t e a l c o l i n q u a n t i t à e c c e s s i v a . P e r i n c e n t i v a r e l a p r e v e n z i o n e p r i m a r i a m a a n c h e l ' a d e s i o n e a g l i s c r e e n i n g A i o m ( A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a o n c o l o g i a m e d i c a ) , F o n d a z i o n e A i o m e S i r m ( S o c i e t à i t a l i a n a d i r a d i o l o g i a m e d i c a e i n t e r v e n t i s t i c a ) p a r t e c i p a n o a T e n n i s a n d F r i e n d s - S a l u t e e S p o r t . L ’ e v e n t o , g i u n t o a l l a 1 5 e s i m a e d i z i o n e , s i t e r r à d a l 1 0 a l 1 2 o t t o b r e a l F o r o I t a l i c o a R o m a . P e r t r e g i o r n i , a t t r a v e r s o u n a s e r i e d ’ i n i z i a t i v e , v e r r à s e n s i b i l i z z a t a l ’ i n t e r a p o p o l a z i o n e s u l l ’ i m p o r t a n z a d i s e g u i r e c o r r e t t i s t i l i d i v i t a e d e l l a d i a g n o s i p r e c o c e g r a z i e a g l i s c r e e n i n g . P e r l a p r i m a v o l t a p a r t e c i p a n o a R o m a a n c h e l e S o c i e t à S c i e n t i f i c h e d e g l i o n c o l o g i e d e i r a d i o l o g i i t a l i a n i c h e a v r a n n o u n p r o p r i o s t a n d . S a r à d i s t r i b u i t o m a t e r i a l e i n f o r m a t i v o a i c i t t a d i n i e d o r g a n i z z a t o u n t a l k s h o w a c u i p a r t e c i p e r a n n o g l i e s p e r t i d i A i o m e S i r m . S i t e r r à s a b a t o 1 1 o t t o b r e ( a l l e 1 4 . 4 0 ) , d e d i c a t o a l l a p r e v e n z i o n e d e l t u m o r e d e l s e n o . " O g n i a n n o n e l L a z i o o l t r e 3 2 m i l a p e r s o n e v e n g o n o c o l p i t e d a u n t u m o r e - s o t t o l i n e a S a v e r i o C i n i e r i , p r e s i d e n t e F o n d a z i o n e A i o m - . L a p r e v e n z i o n e d e v e i n i z i a r e d a i n o s t r i c o m p o r t a m e n t i q u o t i d i a n i , i n p r i m o l u o g o c o n l ’ a t t i v i t à f i s i c a . L a s e d e n t a r i e t à è u n f a t t o r e d i r i s c h i o o n c o l o g i c o c o n c l a m a t o e d è s t a t o d i m o s t r a t o , d a n u m e r o s i s t u d i s c i e n t i f i c i , l ’ e f f e t t o b e n e f i c o d e l l o s p o r t n e l l a r i d u z i o n e d e l l ’ i n s o r g e n z a d e l l e n e o p l a s i e . A b b i a m o d e c i s o d i u n i r c i a l m o n d o d e l l o s p o r t e d i p a r t e c i p a r e a d u n ’ i m p o r t a n t e i n i z i a t i v a n a z i o n a l e . R i d u r r e l ’ i m p a t t o d i g r a v i m a l a t t i e d e v e e s s e r e u n a p r i o r i t à n e l n o s t r o P a e s e e d è p o s s i b i l e f a r l o a n c h e a t t r a v e r s o u n a c o r r e t t a e d u c a z i o n e a l l a s a l u t e . C o m e m e d i c i i n t e n d i a m o f a r e l a n o s t r a p a r t e a n c h e a t t r a v e r s o i n i z i a t i v e d i s e n s i b i l i z z a z i o n e r i v o l t e a l l ’ i n t e r a p o p o l a z i o n e " . " C o m e A i o m s i a m o i m p e g n a t i a n c h e n e l l a l o t t a a l t a b a g i s m o - p r o s e g u e N i c o l a S i l v e s t r i s , s e g r e t a r i o n a z i o n a l e A i o m - . D a o l t r e u n a n n o p r o m u o v i a m o , i n s i e m e a d a l t r e a s s o c i a z i o n i , l a c a m p a g n a p e r a u m e n t a r e d i 5 e u r o o g n i p a c c h e t t o . I l f o r t e i n c r e m e n t o d i p r e z z o h a g i à d i m o s t r a t o i n a l t r i P a e s i , c o m e F r a n c i a e I r l a n d a , d i e s s e r e u n r i m e d i o e f f i c a c e p e r r i d u r r e i l n u m e r o d i f u m a t o r i . A n c h e l ’ a t t i v i t à f i s i c a p u ò r a p p r e s e n t a r e u n o t t i m o a n t i d o t o c o n t r o i l c o n s u m o d i t a b a c c o e d è , i n f a t t i , c o n s i g l i a t a a c h i d e c i d e d i s m e t t e r e " . S e m p r e n e l L a z i o - r i p o r t a u n a n o t a - d a t i n o n c o n f o r t a n t i a r r i v a n o a n c h e d a i p r o g r a m m i d i s c r e e n i n g o r g a n i z z a t i p e r l a p r e v e n z i o n e d i a l c u n i t u m o r i . I n p a r t i c o l a r e , s o l o i l 4 3 % d e l l e d o n n e s i s o t t o p o n e a i t e s t p e r i n d i v i d u a r e p r e c o c e m e n t e i l c a r c i n o m a m a m m a r i o . “ L a m a m m o g r a f i a è d a v v e r o u n e s a m e c h e p u ò s a l v a r e l a v i t a - p r o s e g u e N i c o l e t t a G a n d o l f o , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e S i r m - . È i n d i s p e n s a b i l e s p i e g a r e c h e s i t r a t t a d i u n t e s t d i a g n o s t i c o n o n i n v a s i v o , s i c u r o , p r i v o d i e f f e t t i c o l l a t e r a l i , o f f e r t o g r a t u i t a m e n t e a l l e d o n n e a s i n t o m a t i c h e d a i 5 0 a i 7 4 a n n i . P u r t r o p p o a l i v e l l o n a z i o n a l e a n c o r a u n a d o n n a s u d u e n o n p a r t e c i p a a i p r o g r a m m i d i s c r e e n i n g p e r l a d i a g n o s i p r e c o c e d e l t u m o r e p i ù d i f f u s o n e l n o s t r o P a e s e , n o n o s t a n t e u n a g r a n d e e v o l u z i o n e t e c n o l o g i c a e s t r u m e n t i d i a g n o s t i c i p i ù p r e c i s i c i c o n s e n t a n o d i a g n o s i s e m p r e p i ù p r e c o c i e a p p r o c c i p e r s o n a l i z z a t i . A b r e v e p o t r e b b e r o e s s e r e a v v i a t i i n I t a l i a p r o g r a m m i d i s c r e e n i n g d i f f u s i a n c h e p e r i l c a r c i n o m a p o l m o n a r e t r a i f o r t i f u m a t o r i . E ’ f o n d a m e n t a l e p e r ò c h e l a p o p o l a z i o n e p a r t e c i p i a d e s a m i p r e v e n t i v i c h e p o s s o n o f a v o r i r e d i a g n o s i p r e c o c i e q u i n d i p e r c o r s i d i c u r a p i ù e f f i c a c i " . " E ’ c o n g r a n d e p i a c e r e c h e s a l u t i a m o l a c o s t a n t e p a r t e c i p a z i o n e d i A i o m e S i r m a l n o s t r o p r o g e t t o n a z i o n a l e - c o n c l u d e G i o r g i o M e n e s c h i n c h e r i , i d e a t o r e e p r e s i d e n t e d i T e n n i s & F r i e n d s , m e d i c o s p e c i a l i s t a i n M e d i c i n a p r e v e n t i v a a l P o l i c l i n i c o G e m e l l i - . S i a m o c o n v i n t i d e l l ’ a s s o l u t a i m p o r t a n z a d i c o i n v o l g e r e l e S o c i e t à s c i e n t i f i c h e i n u n ’ i n i z i a t i v a r i v o l t a a t u t t a l a p o p o l a z i o n e , p e r c h é i l l o r o k n o w - h o w è f o n d a m e n t a l e p e r l a v e i c o l a z i o n e d e i g i u s t i m e s s a g g i s u i m o l t i a s p e t t i e t e m i d e l l a p r e v e n z i o n e . A n c h e p e r q u e s t a e d i z i o n e t o r n e r e m o a l F o r o I t a l i c o p e r u n a t r e g i o r n i d e d i c a t a a l l a p r e v e n z i o n e , a l b e n e s s e r e e a l l a s o l i d a r i e t à . T r a i n o s t r i o b i e t t i v i c ’ è o v v i a m e n t e l a s e n s i b i l i z z a z i o n e s u l l a p r e v e n z i o n e d e l c a n c r o , u n g r u p p o d i m a l a t t i e m o l t o p e r i c o l o s e m a c h e p e r f o r t u n a p o s s o n o e s s e r e e v i t a t e s e g u e n d o a l c u n e s e m p l i c i r e g o l e " .