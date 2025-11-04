R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - O g n i a n n o n e l L a z i o s i r e g i s t r a n o o l t r e 3 2 m i l a n u o v i c a s i d i t u m o r e e p i ù d i 4 6 m i l a r i c o v e r i o s p e d a l i e r i l e g a t i a p a t o l o g i e o n c o l o g i c h e , c o m e r i p o r t a t o d a l R e g i s t r o t u m o r i d e l l a R e g i o n e . P i ù d i 9 c a s i s u 1 0 r i g u a r d a n o i l c a n c r o a l l a p r o s t a t a , p e r u n t o t a l e c h e s u p e r a l e 3 m i l a n u o v e d i a g n o s i . I n u m e r i c o n f e r m a n o l ' i m p a t t o c r e s c e n t e d e l c a n c r o s u l l a s a l u t e p u b b l i c a r e g i o n a l e e l a n e c e s s i t à d i r a f f o r z a r e s t r a t e g i e d i p r e v e n z i o n e , d i a g n o s i p r e c o c e e c o n t i n u i t à a s s i s t e n z i a l e , p e r m i g l i o r a r e l a q u a l i t à e l ' a s p e t t a t i v a d i v i t a d e i p a z i e n t i . Q u e s t i t e m i s o n o s t a t i a l c e n t r o d e l t a v o l o c l i n i c o - i s t i t u z i o n a l e ' O n c o l o g i a n e l L a z i o . D i a g n o s i p r e c o c e , i n n o v a z i o n e t e r a p e u t i c a e s o s t e n i b i l i t à : m i g l i o r a r e g l i o u t c o m e d i c u r a ' , p r o m o s s o d a D i c o S a n i t à , c h e s i è s v o l t o i e r i a R o m a . I s t i t u z i o n i r e g i o n a l i , c l i n i c i , f a r m a c i s t i e r a p p r e s e n t a n t i d e i p a z i e n t i s i s o n o c o n f r o n t a t i c o n l ' o b i e t t i v o d i f a v o r i r e l ' a c c e s s o p r e c o c e a l l a d i a g n o s i e a l l e c u r e o n c o l o g i c h e , v a l o r i z z a r e l ' a p p r o p r i a t e z z a p r e s c r i t t i v a e g a r a n t i r e s o s t e n i b i l i t à e c o n o m i c a e p e r c o r s i d i c u r a c o n t i n u a t i v i . P a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e è s t a t a d e d i c a t a a l t u m o r e d e l l a p r o s t a t a , c h e r a p p r e s e n t a l a n e o p l a s i a p i ù f r e q u e n t e t r a g l i u o m i n i i n I t a l i a . S e c o n d o i d a t i d e l l ' A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a ( A i o m ) - r i c o r d a u n a n o t a - o g n i a n n o n e l n o s t r o P a e s e v e n g o n o d i a g n o s t i c a t i c i r c a 4 0 m i l a n u o v i c a s i . N o n o s t a n t e i t a s s i d i s o p r a v v i v e n z a a 5 a n n i s u p e r i n o o r m a i i l 9 0 % , i l t u m o r e d e l l a p r o s t a t a r e s t a u n a s f i d a s i g n i f i c a t i v a : o g n i a n n o s i r e g i s t r a n o o l t r e 8 . 2 0 0 d e c e s s i , e i n u o v i c a s i s o n o d e s t i n a t i a c r e s c e r e d e l l ' 1 % a l l ' a n n o f i n o a l 2 0 4 0 . N e l L a z i o o g n i a n n o v e n g o n o d i a g n o s t i c a t i p i ù d i 3 m i l a n u o v i c a s i , p a r i a l 9 , 4 % d i t u t t e l e n e o p l a s i e d e l l a r e g i o n e , c o m e r e g i s t r a i l d o c u m e n t o u f f i c i a l e ' P d t a - N e o p l a s i a p r o s t a t i c a ' d e l l a R e g i o n e L a z i o ( D e l i b e r a n . 1 2 7 3 d e l 1 0 l u g l i o 2 0 2 5 , A s l R o m a 5 ) . " L e p r i n c i p a l i i n n o v a z i o n i t e r a p e u t i c h e n e l t u m o r e d e l l a p r o s t a t a s t a n n o c a m b i a n d o l a p r o s p e t t i v a c l i n i c a d e i p a z i e n t i , g r a z i e a l l ' i n t r o d u z i o n e d i f a r m a c i a t a r g e t m o l e c o l a r e e , p i ù d i r e c e n t e , a l l a m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e s u p p o r t a t a d a l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e - s p i e g a F a b i o C a l a b r ò , d i r e t t o r e d i O n c o l o g i a m e d i c a 1 d e l l ' I s t i t u t o n a z i o n a l e t u m o r i R e g i n a E l e n a I r c c s - L ' o b i e t t i v o è d u p l i c e : i n d i v i d u a r e i s o g g e t t i a d a l t o r i s c h i o e p e r s o n a l i z z a r e i l t r a t t a m e n t o , e v i t a n d o o v e r - t r e a t m e n t e g a r a n t e n d o a p p r o p r i a t e z z a p r e s c r i t t i v a . Q u e s t o a p p r o c c i o è i n d i s p e n s a b i l e i n u n c o n t e s t o i n c u i i n I t a l i a s i r e g i s t r a n o o l t r e m e z z o m i l i o n e d i p e r s o n e c o n u n a d i a g n o s i d i t u m o r e p r o s t a t i c o . P a r a l l e l a m e n t e , l a c o s t r u z i o n e d i r e t i o n c o l o g i c h e r e g i o n a l i e l ' a t t i v a z i o n e d i p i a t t a f o r m e d i g i t a l i c o n d i v i s e r e n d o n o p o s s i b i l e u n a g e s t i o n e r e a l m e n t e m u l t i d i s c i p l i n a r e , i n c u i m e d i c i d i b a s e , s p e c i a l i s t i e c e n t r i d i r i f e r i m e n t o c o l l a b o r a n o i n m o d o i n t e g r a t o . Q u e s t o m o d e l l o m i g l i o r a l ' a c c e s s o a l l e c u r e , l a s o s t e n i b i l i t à d e l s i s t e m a e l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i , c h e p o s s o n o e s s e r e s e g u i t i v i c i n o c a s a q u a n d o l a c o n d i z i o n e c l i n i c a l o c o n s e n t e " . I l t u m o r e d e l l a p r o s t a t a h a o r i g i n i m u l t i f a t t o r i a l i . T r a i p r i n c i p a l i f a t t o r i d i r i s c h i o c i s o n o l ' e t à , l a s t o r i a f a m i l i a r e , l e m u t a z i o n i g e n e t i c h e , l a s i n d r o m e m e t a b o l i c a , l ' o b e s i t à , l o s t i l e d i v i t a e l ' a l i m e n t a z i o n e , o l t r e a l f u m o e a l c o n s u m o d i a l c o l . I n I t a l i a - r i c o r d a n o g l i e s p e r t i - c i r c a i l 2 7 % d e g l i u o m i n i a d u l t i s o n o f u m a t o r i e l ' 1 1 % p r e s e n t a o b e s i t à , c o n d i z i o n i c h e p o s s o n o a u m e n t a r e l ' a g g r e s s i v i t à d e l l a m a l a t t i a . L a f a m i l i a r i t à g i o c a u n r u o l o s i g n i f i c a t i v o : c i r c a 1 p a z i e n t e s u 1 0 s v i l u p p a u n a f o r m a e r e d i t a r i a d e l l a m a l a t t i a , e t r a c o l o r o c o n c a r c i n o m a m e t a s t a t i c o i l 1 2 % p r e s e n t a m u t a z i o n i e r e d i t a r i e i n g e n i c o i n v o l t i n e l l a r i p a r a z i o n e d e l D n a , i n p a r t i c o l a r e n e l g e n e B r c a 2 . " N e l t u m o r e d e l l a p r o s t a t a l a v e r a i n n o v a z i o n e è s a p e r u n i r e e f f i c a c i a , a p p r o p r i a t e z z a e s o s t e n i b i l i t à - s o t t o l i n e a B e r n a r d o M a r i a C e s a r e R o c c o , d i r e t t o r e U o c C l i n i c a U r o l o g i c a P o l i c l i n i c o u n i v e r s i t a r i o A g o s t i n o G e m e l l i d i R o m a , u n i v e r s i t à C a t t o l i c a d e l S a c r o C u o r e - L o s c r e e n i n g d e v e e s s e r e m i r a t o : r i v o l t o a c h i p r e s e n t a f a m i l i a r i t à o r i s c h i o g e n e t i c o , i n t e g r a n d o P s a e r i s o n a n z a m a g n e t i c a s e n z a c o n t r a s t o , c o s ì d a r i d u r r e l a m o r t a l i t à e v i t a n d o l ' o v e r - t r e a t m e n t " . P e r l o s p e c i a l i s t a " è t e m p o d i u n m o d e l l o n a z i o n a l e , e q u o , c h e n o n l a s c i d i f f e r e n z e t r a r e g i o n i . L a q u a l i t à d e l l e c u r e d i p e n d e a n c h e d a l l ' o r g a n i z z a z i o n e : i n t e r v e n t i c o m p l e s s i n e i c e n t r i a d a l t o v o l u m e e u n a r e t e c h e c o l l e g h i o s p e d a l i , m e d i c i d i b a s e e s p e c i a l i s t i . S o l o u n l a v o r o m u l t i d i s c i p l i n a r e g a r a n t i s c e d e c i s i o n i p i ù p r e c i s e e p e r c o r s i p i ù r a p i d i . D o b b i a m o a d o t t a r e u n a m e d i c i n a d i m i s u r a : d a l m a s s i m o t r a t t a m e n t o t o l l e r a t o a l m i n i m o t r a t t a m e n t o e f f i c a c e . E ' q u e s t a l a c h i a v e p e r o f f r i r e c u r e d i v a l o r e a i p a z i e n t i e u n s i s t e m a s a n i t a r i o d a v v e r o s o s t e n i b i l e " . L ' i n n o v a z i o n e t e r a p e u t i c a e t e c n o l o g i c a r a p p r e s e n t a o g g i u n o s t r u m e n t o f o n d a m e n t a l e p e r m i g l i o r a r e g l i e s i t i d i c u r a d e i p a z i e n t i . L ' i n t r o d u z i o n e d i n u o v e t e r a p i e c o m p o r t a p e r ò s f i d e s i g n i f i c a t i v e : g a r a n t i r e a c c e s s o e q u o , s o s t e n i b i l i t à e a p p r o p r i a t e z z a c l i n i c a r i c h i e d e s t r a t e g i e m i r a t e , p r o g r a m m i d i s c r e e n i n g c a p i l l a r i e l ' u s o d i s t r u m e n t i d i t e l e m e d i c i n a e d i g i t a l h e a l t h . G l i e s p e r t i h a n n o s o t t o l i n e a t o l ' i m p o r t a n z a d e l l a d i a g n o s i p r e c o c e e d e l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a o s p e d a l e e t e r r i t o r i o , p r o m u o v e n d o m o d e l l i o r g a n i z z a t i v i i n t e g r a t i , a p p r o c c i o m u l t i d i s c i p l i n a r e e p e r s o n a l i z z a z i o n e d e l l e c u r e . " E ' f o n d a m e n t a l e c h e l a r e t e o n c o l o g i c a c e n t r a l e d i a l o g h i c o n i l t e r r i t o r i o - e v i d e n z i a F a b i o D e L i l l o , r e s p o n s a b i l e C o o r d i n a m e n t o a t t i v i t à s t r a t e g i c h e s p e s a f a r m a c e u t i c a , R e g i o n e L a z i o - A s u p p o r t o d i q u e s t a r e t e è s t a t a i s t i t u i t a a n c h e u n a r e t e d e l l e a n a t o m i e p a t o l o g i c h e , c h e c o n s e n t e u n a v a l u t a z i o n e r a p i d a d e i c a s i s o s p e t t i d i t u m o r e . U n r u o l o c e n t r a l e è s v o l t o i n o l t r e d a l l o s c r e e n i n g o n c o l o g i c o , c o o r d i n a t o d a l D i p a r t i m e n t o d i E p i d e m i o l o g i a d e l l a R e g i o n e L a z i o , c h e p e r m e t t e d i i n t e r c e t t a r e p r e c o c e m e n t e l e f o r m a z i o n i t u m o r a l i e d i s e n s i b i l i z z a r e i c i t t a d i n i a l l ' i m p o r t a n z a d e l l a d i a g n o s i p r e v e n t i v a . L a r e t e o n c o l o g i c a , n e l s u o i n s i e m e , o p e r a i n m o d o c a p i l l a r e s u t u t t o i l t e r r i t o r i o r e g i o n a l e , m a è n e c e s s a r i o u n c r e s c e n t e c o i n v o l g i m e n t o e u n a m a g g i o r e p a r t e c i p a z i o n e d a p a r t e d e i c i t t a d i n i " . I n q u e s t o c o n t e s t o , e m e r g e i l r u o l o c e n t r a l e d e l m e d i c o d i m e d i c i n a g e n e r a l e , p r o t a g o n i s t a a t t i v o n e l p e r c o r s o o n c o l o g i c o , a n c h e n e l l ' a p p r o c c i o a l t u m o r e d e l l a p r o s t a t a , i n p a r t i c o l a r e n e l f a v o r i r e p r e v e n z i o n e e d i a g n o s i p r e c o c e , g a r a n t i r e u n a p r e s a i n c a r i c o i n t e g r a t a e c o n t i n u a e n e l c o n t r i b u i r e a l s u p e r a m e n t o d e l l a f r a m m e n t a z i o n e d e i p e r c o r s i a s s i s t e n z i a l i . G r a z i e a l l ' u s o d i s t r u m e n t i d i g i t a l i e a l l ' a d o z i o n e d i p e r c o r s i c o n d i v i s i c o n g l i s p e c i a l i s t i - s o s t e n g o n o g l i e s p e r t i - i l m e d i c o d i m e d i c i n a g e n e r a l e d i v e n t a u n v e r o e p r o p r i o c o s t r u t t o r e d i p e r c o r s i d i c u r a , p a r t e c i p a n d o a l l a p r o g e t t a z i o n e d e i f l u s s i a s s i s t e n z i a l i e g a r a n t e n d o e q u i t à d i a c c e s s o e q u a l i t à d e l l e c u r e i n o g n i f a s e d e l l a m a l a t t i a . " L a m e d i c i n a g e n e r a l e n o n è u n a n e l l o a c c e s s o r i o d e l l a r e t e o n c o l o g i c a , m a i l s u o p u n t o d i p a r t e n z a e d i c o n t i n u i t à - r i m a r c a W a l t e r M a r r o c c o , r e s p o n s a b i l e s c i e n t i f i c o F i m m g , F e d e r a z i o n e i t a l i a n a m e d i c i d i m e d i c i n a g e n e r a l e - S e v o g l i a m o m i g l i o r a r e d a v v e r o g l i o u t c o m e d i c u r a n e l L a z i o , d o b b i a m o c o s t r u i r e u n a r e t e c h e p a r l i u n l i n g u a g g i o c o m u n e , c h e m e t t a i l p a z i e n t e a l c e n t r o e c h e r i c o n o s c a n e l m e d i c o d i f a m i g l i a i l r i f e r i m e n t o c o s t a n t e l u n g o t u t t o i l p e r c o r s o d i m a l a t t i a e d i v i t a . E ' q u e s t a l a s f i d a c h e , c o m e F i m m g , s i a m o p r o n t i a d a f f r o n t a r e , i n s i e m e a l l e i s t i t u z i o n i , a g l i s p e c i a l i s t i e a i p a z i e n t i , p e r u n ' o n c o l o g i a p i ù u m a n a , p i ù i n t e g r a t a e p i ù v i c i n a a l l e p e r s o n e " . I l t a v o l o c l i n i c o - i s t i t u z i o n a l e h a r i l a n c i a t o q u i n d i l a s f i d a d i u n a r e t e o n c o l o g i c a p i ù e f f i c a c e e v i c i n a a i c i t t a d i n i , p u n t a n d o s u n u o v i p r o g r a m m i d i s c r e e n i n g , c o l l a b o r a z i o n e c o n i m e d i c i d i m e d i c i n a g e n e r a l e e s i n e r g i a t r a p r o f e s s i o n i s t i p e r g a r a n t i r e c u r e t e m p e s t i v e e p e r s o n a l i z z a t e . T r a l e p r i o r i t à e m e r s e f i g u r a n o a n c h e i n n o v a z i o n e , f o r m a z i o n e c o n t i n u a e r i d u z i o n e d e l l e t o s s i c i t à d e i t r a t t a m e n t i , c o n l ' o b i e t t i v o d i m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i e a s s i c u r a r e u g u a l i o p p o r t u n i t à d i c u r a i n t u t t o i l t e r r i t o r i o .