M i l a n o , 2 4 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - N o n o s t a n t e i p r o g r e s s i n e l l a c u r a d e l c a n c r o e g l i s f o r z i p e r c o n t r a s t a r e i f a t t o r i d i r i s c h i o d e l l a m a l a t t i a , n e l m o n d o i l n u m e r o d i n u o v i c a s i d i t u m o r e è p i ù c h e r a d d o p p i a t o d a l 1 9 9 0 a l 2 0 2 3 ( a r r i v a n d o a 1 8 , 5 m i l i o n i ) e i d e c e s s i h a n n o s u b i t o u n ' i m p e n n a t a d e l 7 4 % ( 1 0 , 4 m i l i o n i ) . G u a r d a n d o a l f u t u r o , " s e n z a u n ' a z i o n e u r g e n t e e f i n a n z i a m e n t i m i r a t i " , s i p r e v e d e c h e n e l 2 0 5 0 l e p e r s o n e c h e r i c e v e r a n n o u n a n u o v a d i a g n o s i d i t u m o r e r a g g i u n g e r a n n o q u o t a 3 0 , 5 m i l i o n i e i m o r t i s a l i r a n n o a 1 8 , 6 m i l i o n i . E o l t r e l a m e t à d e i n u o v i c a s i e d u e t e r z i d e i d e c e s s i s a r a n n o c o n c e n t r a t i n e i P a e s i a b a s s o e m e d i o r e d d i t o ( L m i c ) . E ' i l q u a d r o c h e e m e r g e d a u n a n u o v a a n a l i s i d e i G l o b a l B u r d e n o f D i s e a s e S t u d y C a n c e r C o l l a b o r a t o r s , p u b b l i c a t a s u ' T h e L a n c e t ' . N e l d e t t a g l i o , l a p r e v i s i o n e i n d i c a c h e i c a s i a u m e n t e r a n n o i n t u t t o i l m o n d o d e l 6 1 % n e i p r o s s i m i 2 5 a n n i e i d e c e s s i a n n u i c r e s c e r a n n o d i q u a s i i l 7 5 % , m a q u e s t o a u m e n t o r i s u l t a e s s e r e " p r i n c i p a l m e n t e l e g a t o a l l a c r e s c i t a d e m o g r a f i c a e a l c r e s c e n t e i n v e c c h i a m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e " . T u t t a v i a , i m i g l i o r a m e n t i o t t e n u t i n e i t r e n d s o n o a n c o r a l o n t a n i d a l l ' a m b i z i o s o O b i e t t i v o d i s v i l u p p o s o s t e n i b i l e f i s s a t o d a l l e N a z i o n i U n i t e , c h e r a c c o m a n d a d i r i d u r r e d i u n t e r z o e n t r o i l 2 0 3 0 l a m o r t a l i t à p r e m a t u r a d o v u t a a m a l a t t i e n o n t r a s m i s s i b i l i , t r a c u i i l c a n c r o . U n a m a l a t t i a c h e , e v i d e n z i a l ' a u t r i c e p r i n c i p a l e L i s a F o r c e , d e l l ' I n s t i t u t e f o r H e a l t h M e t r i c s a n d E v a l u a t i o n ( I h m e ) , u n i v e r s i t à d i W a s h i n g t o n , " c o n t i n u a a c o n t r i b u i r e i n m o d o s i g n i f i c a t i v o a l c a r i c o g l o b a l e e i l n o s t r o s t u d i o e v i d e n z i a c o m e s i p r e v e d e c h e a u m e n t e r à i n m o d o s o s t a n z i a l e n e i p r o s s i m i d e c e n n i , c o n u n a c r e s c i t a s p r o p o r z i o n a t a n e i P a e s i c o n r i s o r s e l i m i t a t e " . S e b b e n e , i n f a t t i , i t a s s i g l o b a l i d i m o r t a l i t à p e r c a n c r o ( a g g i u s t a t i i n b a s e a l l ' e t à ) s i a n o d i m i n u i t i , c i ò n o n v a l e p e r a l c u n i P a e s i a b a s s o e m e d i o r e d d i t o , d o v e s i a i t a s s i c h e i n u m e r i s o n o i n a u m e n t o . U t i l i z z a n d o d a t i p r o v e n i e n t i d a r e g i s t r i d e i t u m o r i b a s a t i s u l l a p o p o l a z i o n e , s i s t e m i d i r e g i s t r a z i o n e e i n t e r v i s t e c o n f a m i l i a r i o a s s i s t e n t i d i p e r s o n e d e c e d u t e p e r c a n c r o , l a n u o v a a n a l i s i f o r n i s c e s t i m e g l o b a l i , r e g i o n a l i e n a z i o n a l i a g g i o r n a t e e d e s t e s e d a l 1 9 9 0 a l 2 0 2 3 i n 2 0 4 P a e s i e t e r r i t o r i p e r 4 7 t i p i o r a g g r u p p a m e n t i d i c a n c r o e f a t t o r i d i r i s c h i o a t t r i b u i b i l i . L ' a n a l i s i p r e v e d e i l c a r i c o g l o b a l e d e l c a n c r o f i n o a l 2 0 5 0 e d e s a m i n a i p r o g r e s s i s p e c i f i c i f i n o r a c o m p i u t i . O l t r e i l 4 0 % d e i d e c e s s i p e r t u m o r i a l i v e l l o m o n d i a l e è l e g a t o a i 4 4 f a t t o r i d i r i s c h i o m o d i f i c a b i l i , t r a c u i i l c o n s u m o d i t a b a c c o , u n a d i e t a n o n s a n a e l i v e l l i e l e v a t i d i z u c c h e r o n e l s a n g u e . I n t e r v e n i r e s u q u e s t i f a t t o r i r a p p r e s e n t a u n ' o p p o r t u n i t à d i p r e v e n z i o n e , e v i d e n z i a n o g l i e s p e r t i . P e r a f f r o n t a r e l a s f i d a r a p p r e s e n t a t a d a i n u m e r i i n c r e s c i t a , p e r g l i a u t o r i è f o n d a m e n t a l e c h e i d e c i s o r i p o l i t i c i , i g o v e r n i e l e a g e n z i e c o m p i a n o m a g g i o r i s f o r z i p e r p r e v e n i r e , d i a g n o s t i c a r e e c u r a r e i l c a n c r o a l i v e l l o n a z i o n a l e , r e g i o n a l e e g l o b a l e . " L ' a u m e n t o d e i c a s i d i c a n c r o n e i P a e s i a b a s s o e m e d i o r e d d i t o è u n d i s a s t r o i m m i n e n t e " , a v v e r t e l a c o a u t r i c e M e g h n a t h D h i m a l d e l N e p a l H e a l t h R e s e a r c h C o u n c i l . " E s i s t o n o i n t e r v e n t i c o n t r o i l c a n c r o e c o n o m i c a m e n t e v a n t a g g i o s i i n t u t t i i P a e s i i n f a s e d i s v i l u p p o . Q u e s t e s t i m e d e l l ' i m p a t t o d e l c a n c r o p o s s o n o c o n t r i b u i r e a d a m p l i a r e i l d i b a t t i t o s u l l ' i m p o r t a n z a d i q u e s t a e a l t r e p a t o l o g i e n e l l ' a g e n d a s a n i t a r i a g l o b a l e . P e r c o n t r o l l a r e l a c r e s c i t a d e l l e m a l a t t i e n o n t r a s m i s s i b i l i , i n c l u s o i l c a n c r o , n e i P a e s i a b a s s o e m e d i o r e d d i t o , s o n o u r g e n t e m e n t e n e c e s s a r i u n a p p r o c c i o i n t e r d i s c i p l i n a r e p e r l a g e n e r a z i o n e d i e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e e u n a c o l l a b o r a z i o n e e u n c o o r d i n a m e n t o m u l t i s e t t o r i a l i p e r l ' a t t u a z i o n e " . " I l f u t u r o d e l c o n t r o l l o d e l c a n c r o - s c r i v o n o i n u n c o m m e n t o c o r r e l a t o , Q i n g w e i L u o e D a v i d P . S m i t h d e l l ' U n i v e r s i t à d i S y d n e y e d e l C a n c e r C o u n c i l N S W - d i p e n d e d a u n ' a z i o n e c o l l e t t i v a e d e c i s a o g g i " .