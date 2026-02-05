R o m a , 5 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " N e g l i u l t i m i 1 0 a n n i M s d h a r i s c r i t t o l a s t o r i a d e l l ' o n c o l o g i a , i n v e s t e n d o i n m a n i e r a i m p o r t a n t e s u l l ' i m m u n o - o n c o l o g i a . I l p u n t o d i s v o l t a è a r r i v a t o p r o p r i o 1 0 a n n i f a , c o n i p r i m i r i s u l t a t i d i p e m b r o l i z u m a b i n u n a d e l l e f o r m e d i c a n c r o a l l o r a p i ù d i f f i c i l i d a t r a t t a r e : i l m e l a n o m a . A l l ' e p o c a l a p r o b a b i l i t à d i s o p r a v v i v e n z a e r a i n t o r n o a l 5 % ; l ' i n t r o d u z i o n e d i p e m b r o l i z u m a b , i n a g g i u n t a a l l o s t a n d a r d d i c u r a d i s p o n i b i l e , h a p o r t a t o q u e l l a p e r c e n t u a l e f i n o a l 5 0 % . U n r i s u l t a t o c h e h a a p e r t o l a s t r a d a a u n n u o v o m o d o d i p e n s a r e l ' i n t e r o p e r c o r s o t e r a p e u t i c o p e r m o l t i p a z i e n t i o n c o l o g i c i " . C o s ì N i c o l e t t a L u p p i , p r e s i d e n t e e a m m i n i s t r a t r i c e d e l e g a t a d i M s d I t a l i a , a l l ' i n c o n t r o c o n l a s t a m p a - o g g i a R o m a - d o p o c h e l ' A g e n z i a i t a l i a n a d e l f a r m a c o ( A i f a ) h a a p p r o v a t o l a r i m b o r s a b i l i t à d i p e m b r o l i z u m a b i n 3 n u o v e i n d i c a z i o n i ( c a r c i n o m i c e r v i c e , e n d o m e t r i o e u r o t e l i o ) c h e s i a g g i u n g o n o a l l e a t t u a l i 2 5 . " O g g i , a d i s t a n z a d i 1 0 a n n i - s p i e g a L u p p i - q u e l l ' i n t u i z i o n e s i t r a d u c e i n u n a m p l i a m e n t o c o n c r e t o d e l l e p o s s i b i l i t à d i c u r a . C o n l ' i n i z i o d e l 2 0 2 6 , p e m b r o l i z u m a b o t t i e n e i n f a t t i 3 n u o v e i n d i c a z i o n i r i m b o r s a t e d a l l ' A i f a , c h e s i a g g i u n g o n o a l l e 2 5 g i à a p p r o v a t e . D u e d i q u e s t e n u o v e i n d i c a z i o n i h a n n o o t t e n u t o a n c h e i l r i c o n o s c i m e n t o d i ' i n n o v a t i v i t à ' . I n t o t a l e , i l f a r m a c o p e m b r o l i z u m a b p u ò o r a e s s e r e u t i l i z z a t o i n 2 8 d i v e r s i t i p i d i t u m o r e " . " L ' o b i e t t i v o d i M s d è c o n t i n u a r e a s c o p r i r e e s v i l u p p a r e f a r m a c i i n n o v a t i v i , c a p a c i n o n s o l o d i s c r i v e r e n u o v e p a g i n e d e l l a s t o r i a d e l l a m e d i c i n a , m a s o p r a t t u t t o d i o f f r i r e p i ù v i t a e u n a m i g l i o r e q u a l i t à d i v i t a a i p a z i e n t i . U n i m p e g n o c h e s i t r a d u c e a n c h e i n i m p o r t a n t i i n v e s t i m e n t i i n I t a l i a " , s o t t o l i n e a L u p p i . " L ' a z i e n d a è a t t u a l m e n t e c o i n v o l t a i n o l t r e 8 3 s t u d i c l i n i c i d i f a s e 3 , c o n p i ù d i 5 0 m o l e c o l e i n f a s e 2 e c i r c a 3 0 i n f a s e 3 d i s v i l u p p o , i n o n c o l o g i a e i n a l t r e a r e e t e r a p e u t i c h e . S o n o n u m e r i s i g n i f i c a t i v i - r i m a r c a - p e r c h é l a v i t a i n b u o n a s a l u t e n o n è m a i a b b a s t a n z a . E c o m e M s d i l n o s t r o i m p e g n o , o g g i e i n f u t u r o , s a r à s e m p r e a l l ' i n s e g n a d e l l ' i n n o v a z i o n e " .