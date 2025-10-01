R o m a , 1 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " S t i a m o l a v o r a n d o d a o l t r e 3 a n n i p e r u n i r e m e d i c i , a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i , m a n a g e r s a n i t a r i e r a p p r e s e n t a n t i i s t i t u z i o n a l i a l f i n e d i c a p i r e q u a l i s i a n o l e l a c u n e a n c o r a e s i s t e n t i n e l p e r c o r s o d i p r e s a i n c a r i c o g l o b a l e d e l p a z i e n t e c o n m a l a t t i e e m a t o o n c o l o g i c h e " . C o s ì D a v i d e I n t e g l i a , C e o d i I s h e o , i n t e r v e n e n d o a R o m a a l B l o o d C a n c e r S u m m i t , r i c o r d a c h e l ' i n z i a t i v a è n a t a n e l 2 0 2 1 , " n e l l ' a m b i t o d e l p r o g e t t o B r i d g e t h e g a p , a v v i a t o c o n L a L a m p a d a d i A l a d i n o E t s " . " N e l c o r s o d i q u e s t i a n n i - s p i e g a I n t e g l i a - a b b i a m o r e a l i z z a t o u n a s e r i e d i a p p r o f o n d i m e n t i , u n a s u r v e y , i n t e r v i s t e m u l t i s t a k e h o l d e r e a b b i a m o a n c h e r i l e v a t o i p r i n c i p a l i g a p , l e l a c u n e , n e l l a p r e s a i n c a r i c o a s s i s t e n z i a l e d i q u e s t i p a z i e n t i . O g g i , g r a z i e a l l a m u l t i d i s c i p l i n a r i e t à d i q u e s t o s u m m i t , c o m p o s t o d a a s s o c i a z i o n i e o r g a n i z z a z i o n i d i p a z i e n t i , m a n a g e m e n t s a n i t a r i o , f a r m a c i s t i e p r o m o t o r i d i r i c e r c a , p a r l i a m o d e i m i g l i o r a m e n t i n e l p e r c o r s o a s s i s t e n z i a l e d i q u e s t i p a z i e n t i " , c h e l i c o i n v o l g a e r e n d a p r o t a g o n i s t i . L ' i n n o v a z i o n e i n q u e s t o s e t t o r e " h a f a t t o p a s s i d a g i g a n t e " , l o t e s t i m o n i a n o " s i a i p a z i e n t i c h e i m e d i c i , m a c i s o n o d e l l e l a c u n e i m p o r t a n t i n e l p e r c o r s o a s s i s t e n z i a l e : d a l l a m o b i l i t à , a l l ' a s s i s t e n z a p s i c o l o g i c a - o s s e r v a l ' e s p e r t o - A b b i a m o c o n d o t t o u n a s u r v e y q u a l c h e a n n o f a , s e m p r e n e l l ' a m b i t o d i q u e s t o p r o g e t t o , d o v e i p a z i e n t i m e t t e v a n o i n e v i d e n z a c o m e l ' a n s i a a l l a d i a g n o s i , p e r e s e m p i o , d i v e n t a u n p r o b l e m a u l t e r i o r e , r i s p e t t o a l l a g e s t i o n e d e l l a m a l a t t i a . I n o l t r e , c ' è l ' a s p e t t o n u t r i z i o n a l e e i l f a t t o d i c o m p r e n d e r e i l p a z i e n t e a l l ' i n t e r n o d i u n s i s t e m a , c r e a n d o u n p e r c o r s o d i c o i n v o l g i m e n t o , s e n z a c h e d i v e n t i d e s t i n a t a r i o d i i n t e r v e n t i i n m a n i e r a p a s s i v a . P a r l i a m o , i n f a t t i , d i e m p o w e r m e n t , d i c o i n v o l g i m e n t o a t t i v o n e l p e r c o r s o d i c u r a " .