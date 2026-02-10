R o m a , 1 0 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L ' i m p a t t o d e g l i i n q u i n a n t i a t m o s f e r i c i , d e l l e p l a s t i c h e e d e i P f a s , l ' a l i m e n t a z i o n e e l a n u t r i z i o n e , i c a m b i a m e n t i c l i m a t i c i , l ' i n q u i n a m e n t o e l e t t r o m a g n e t i c o , l a p r e v e n z i o n e p r i m a r i a , g l i s t i l i d i v i t a s o s t e n i b i l i e i l m o d e l l o O n e H e a l t h . S o n o s o l o a l c u n i d e i t e m i r a c c o l t i n e l v o l u m e ' L ' i m p a t t o d e l l ' a m b i e n t e e d e g l i s t i l i d i v i t a n e l r i s c h i o o n c o - e m a t o l o g i c o ' , a c u r a d i A u r e l i o A n g e l i n i e M a r i a c l a u d i a C u s u m a n o , p r o m o s s o d a A i l - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a c o n t r o l e u c e m i e , l i n f o m i e m i e l o m a , e p r e s e n t a t o o g g i n e l l a S a l a T a t a r e l l a d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i s u i n i z i a t i v a d i L u c i a n o C i o c c h e t t i , v i c e p r e s i d e n t e X I I C o m m i s s i o n e A f f a r i s o c i a l i d e l l a C a m e r a , c o n i l p a t r o c i n i o d e l l ' I n t e r g r u p p o p a r l a m e n t a r e O n e H e a l t h . I l v o l u m e , e d i t o d a F r a n c o A n g e l i e c o n l a p r e f a z i o n e d i G i u s e p p e T o r o , è n a t o d a l l ' e s i g e n z a d i r e n d e r e d i s p o n i b i l i i c o n t r i b u t i s c i e n t i f i c i , s o c i a l i e i s t i t u z i o n a l i e m e r s i d u r a n t e l a q u a r t a e d i z i o n e d e l c o n v e g n o A i l ' C u r a r e è p r e n d e r s i c u r a . I m p a t t o a m b i e n t a l e e r i s c h i o s a n i t a r i o , b e n e s s e r e e s t i l i d i v i t a ' , c h e h a m e s s o a c o n f r o n t o e s p e r t i d i m e d i c i n a , e p i d e m i o l o g i a , s c i e n z e a m b i e n t a l i e s o c i a l i , r a p p r e s e n t a n t i d e l l e i s t i t u z i o n i e d e l l ' a s s o c i a z i o n i s m o , c o n l ' o b i e t t i v o d i a p p r o f o n d i r e l e p o s s i b i l i c o r r e l a z i o n i t r a i n q u i n a m e n t o , s t i l i d i v i t a e r i s c h i o o n c o - e m a t o l o g i c o . A p r e s e n t a r e i l v o l u m e l ' o n o r e o v l e C i o c c h e t t i ; A u r e l i o A n g e l i n i , s o c i o l o g o d e l l ' a m b i e n t e e d e l t e r r i t o r i o e p r e s i d e n t e d e l C o m i t a t o n a z i o n a l e e d u c a z i o n e a l l a s o s t e n i b i l i t à A g e n d a 2 0 3 0 , c h e h a m o d e r a t o l ' i n c o n t r o ; A d r i a n o V e n d i t t i , d i r e t t o r e d e l D i p a r t i m e n t o d i O n c o - e m a t o l o g i a d e l l a F o n d a z i o n e P o l i c l i n i c o T o r V e r g a t a d i R o m a , e G i u s e p p e T o r o , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e A i l . A l l ' i n c o n t r o h a n n o p a r t e c i p a t o a n c h e L u a n a Z a n e l l a , v i c e p r e s i d e n t e X I I C o m m i s s i o n e A f f a r i s o c i a l i d e l l a C a m e r a , l a s e n a t r i c e E l e n a M u r e l l i , I l e n i a M a l a v a s i , c o m p o n e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e A f f a r i s o c i a l i d e l l a C a m e r a , e Y l e n j a L u c a s e l l i , p r e s i d e n t e d e l C o l l e g i o d ' A p p e l l o d e l l a C a m e r a e m e m b r o d e l l a V C o m m i s s i o n e B i l a n c i o , t e s o r i e p r o g r a m m a z i o n e . I l c a n c r o - è s t a t o r i b a d i t o d u r a n t e l ' i n c o n t r o - r a p p r e s e n t a u n a d e l l e m a g g i o r i s f i d e s a n i t a r i e e s o c i a l i : l ' a u m e n t o d e l l ' i n c i d e n z a è l e g a t o n o n s o l o a l l ' i n v e c c h i a m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e , m a a n c h e a l l ' e s p o s i z i o n e a f a t t o r i d i r i s c h i o a m b i e n t a l i m o d i f i c a b i l i c o m e l ' i n q u i n a m e n t o d e l l ' a r i a , d e l s u o l o e d e l l ' a c q u a , o l t r e a c o m p o r t a m e n t i i n d i v i d u a l i n o n s a l u t a r i . I n q u e s t o s c e n a r i o A i l i n t e n d e c o n t r i b u i r e c o s t a n t e m e n t e a l d i b a t t i t o p u b b l i c o p r o m u o v e n d o u n a v i s i o n e i n t e g r a t a t r a p o l i t i c h e a m b i e n t a l i e s a n i t a r i e , n e l r i s p e t t o d e l d i r i t t o a l l a s a l u t e s a n c i t o d a l l ' a r t i c o l o 3 2 d e l l a C o s t i t u z i o n e . I l v o l u m e r a c c o g l i e g l i i n t e r v e n t i d i o l t r e 3 0 r e l a t o r i c h e h a n n o a f f r o n t a t o t e m i c e n t r a l i c o m e i c a m b i a m e n t i c l i m a t i c i , l ' i n q u i n a m e n t o e l e t t r o m a g n e t i c o , g l i s t i l i d i v i t a s o s t e n i b i l i . A m p i o s p a z i o è d e d i c a t o a n c h e a l l e e s p e r i e n z e d e l l e s e z i o n i A i l s u l t e r r i t o r i o e a l r u o l o d e l l a p r e v e n z i o n e c o m e s t r u m e n t o d i t u t e l a i n d i v i d u a l e e c o l l e t t i v a . L a p r e s e n t a z i o n e p r e s s o l a C a m e r a h a r a p p r e s e n t a t o u n m o m e n t o d i c o n f r o n t o i s t i t u z i o n a l e p e r r i b a d i r e c h e p r e n d e r s i c u r a d e l l a s a l u t e s i g n i f i c a a n c h e r i d u r r e i r i s c h i a m b i e n t a l i , p r o m u o v e r e c o n s a p e v o l e z z a s o c i a l e e r a f f o r z a r e s t r a t e g i e c o n d i v i s e p e r l a p r e v e n z i o n e d e l l e p a t o l o g i e o n c o - e m a t o l o g i c h e . C o n q u e s t a p u b b l i c a z i o n e A i l c o n f e r m a i l p r o p r i o i m p e g n o , a c c a n t o a l s o s t e g n o a l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a e a l l ' a s s i s t e n z a a i p a z i e n t i e m a t o l o g i c i , n e l d i f f o n d e r e c o n o s c e n z a e n e l f a v o r i r e u n a c u l t u r a d e l l a s a l u t e c h e i n t e g r i a m b i e n t e , s t i l i d i v i t a e b e n e s s e r e p s i c o f i s i c o , n e l l ' i n t e r e s s e d e l l ' i n t e r a c o l l e t t i v i t à . D a o l t r e 5 5 a n n i A i l , c o n l e s u e 8 3 s e z i o n i p r o v i n c i a l i e g l i o l t r e 1 7 . 0 0 0 v o l o n t a r i i n t u t t a I t a l i a , p r o m u o v e e s o s t i e n e l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a p e r l a c u r a d e l l e l e u c e m i e , d e i l i n f o m i e d e l m i e l o m a . A s s i s t e i m a l a t i e l e l o r o f a m i g l i e , a c c o m p a g n a n d o l i i n t u t t e l e f a s i d e l l u n g o e s p e s s o s o f f e r t o p e r c o r s o d e l l a m a l a t t i a , o f f r e n d o l o r o s e r v i z i , c o n o s c e n z a e c o m p r e n s i o n e .