R o m a , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n T o s c a n a 2 0 0 m i l a u o m i n i e d o n n e v i v o n o c o n u n a d i a g n o s i d i t u m o r e . I n r e g i o n e i n u o v i c a s i d i c a n c r o l ' a n n o a m m o n t a n o a o l t r e 2 5 m i l a e 6 p a z i e n t i s u 1 0 s o n o v i v i a 5 a n n i , d a l l ' i n i z i o d e l l a m a l a t t i a . T u t t e q u e s t e p e r s o n e d o v r e b b e r o s o t t o p o r s i a 5 v a c c i n a z i o n i : l ' a n t i - p n e u m o c o c c i c a , l ' a n t i n f l u e n z a l e , l ' a n t i H e r p e s z o s t e r , l ' a n t i - H p v e q u e l l a c o n t r o C o v i d - 1 9 . L e i m m u n i z z a z i o n i s o n o o r m a i f o n d a m e n t a l i n e l p e r c o r s o d i c u r a e p o s s o n o d i f e n d e r e i l p a z i e n t e d a p e r i c o l o s e i n f e z i o n i . E ' i l m e s s a g g i o c h e v i e n e l a n c i a t o n e l c o r s o d e l c o n v e g n o ' L a v a c c i n a z i o n e n e l p a z i e n t e o n c o l o g i c o ' , c h e s i t i e n e o g g i a l l ' a z i e n d a o s p e d a l i e r a - u n i v e r s i t a r i a p i s a n a , p r o m o s s o d a F o n d a z i o n e A i o m - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a , c h e h a a v v i a t o q u e s t ' a n n o l a n u o v a e d i z i o n e d e l l ' o m o n i m a c a m p a g n a n a z i o n a l e . I l t o u r f a r à t a p p a i n 1 0 r e g i o n i i n c u i s o n o o r g a n i z z a t i i n c o n t r i c o n o n c o l o g i m e d i c i , a s s o c i a z i o n i p a z i e n t i e a l t r e f i g u r e d e l t e a m m u l t i d i s c i p l i n a r e o n c o l o g i c o . G l i i n c o n t r i e l a c a m p a g n a - r i c o r d a u n a n o t a - h a n n o l ' o b i e t t i v o d i a p p r o f o n d i r e l ' i m p o r t a n z a d e l l a v a c c i n a z i o n e n e i p a z i e n t i e f o r n i r e i n f o r m a z i o n i s c i e n t i f i c h e a g g i o r n a t e . O g g i è l a v o l t a d e l l a T o s c a n a , p e r i l p r o g e t t o r e s o p o s s i b i l e c o n l a s p o n s o r i z z a z i o n e n o n c o n d i z i o n a n t e d i G l a x o S m i t h K l i n e . " I l m a l a t o o n c o l o g i c o , a c a u s a d e l l a p a t o l o g i a e d e l l e s u c c e s s i v e t e r a p i e , è m o l t o s u s c e t t i b i l e a d a l c u n e i n f e z i o n i - s o t t o l i n e a C a r m e l o B e n g a l a , d i r e t t o r e U o c O n c o l o g i a m e d i c a 1 , A o u p - A t t r a v e r s o l e i m m u n i z z a z i o n i r i u s c i a m o a p r o t e g g e r l o d a a g e n t i p a t o g e n i p e r i c o l o s i e d a g r a v i m a l a t t i e , a v o l t e a n c h e f a t a l i . E ' q u e s t o i l c a s o d e l l ' H e r p e s z o s t e r , i l c u i r i s c h i o d i i n f e z i o n e a u m e n t a d e l 4 0 % i n p r e s e n z a d i u n t u m o r e s o l i d o . A n c h e l ' i n f l u e n z a s t a g i o n a l e o l a p o l m o n i t e p n e u m o c o c c i c a p o s s o n o a v e r e c o n s e g u e n z e m o l t o n e g a t i v e e c a u s a r e a d d i r i t t u r a u n r i c o v e r o o s p e d a l i e r o p e r c o m p l i c a n z e . I v a c c i n i s o n o p r e s i d i s a n i t a r i s i c u r i e c h e d e t e r m i n a n o g r a n d i e i n d i s c u t i b i l i b e n e f i c i - r i m a r c a B e n g a l a - C o m e A i o m s i a m o s t a t i u n a d e l l e p r i m e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e a l m o n d o a p u b b l i c a r e d e l l e l i n e e g u i d a s p e c i f i c h e i n c u i i n d i c h i a m o t e m p i s t i c h e e m o d a l i t à d i s o m m i n i s t r a z i o n e d e i v a c c i n i " . " I l p a z i e n t e o n c o l o g i c o p r e s e n t a e s i g e n z e p a r t i c o l a r i - a g g i u n g e C a t e r i n a R i z z o , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i I g i e n e g e n e r a l e e a p p l i c a t a p r e s s o i l D i p a r t i m e n t o d i R i c e r c a t r a s l a z i o n a l e e d e l l e n u o v e t e c n o l o g i e i n m e d i c i n a e c h i r u r g i a d e l l ' u n i v e r s i t à d i P i s a - A s e c o n d a d e l t i p o d i t e r a p i a i n c o r s o , è o p p o r t u n o v a l u t a r e s e a n t i c i p a r e o p o s t i c i p a r e l a v a c c i n a z i o n e , u t i l i z z a n d o i v a c c i n i p i ù a p p r o p r i a t i . A n c h e i p a z i e n t i n o n p i ù i n t r a t t a m e n t o a t t i v o , m a i n f o l l o w - u p , d e v o n o c o n t i n u a r e a p r o t e g g e r s i . P u r t r o p p o o s s e r v i a m o t a l v o l t a u n a c e r t a e s i t a z i o n e v a c c i n a l e d a p a r t e d e i p a z i e n t i o d e i c a r e g i v e r , l e g a t a a t i m o r i i n f o n d a t i s u p o s s i b i l i e f f e t t i c o l l a t e r a l i o s u l r i s c h i o c h e l a v a c c i n a z i o n e p o s s a i n t e r f e r i r e c o n l e t e r a p i e o n c o l o g i c h e . E ' i m p o r t a n t e r a s s i c u r a r e e i n f o r m a r e c o r r e t t a m e n t e : i b e n e f i c i s u p e r a n o a m p i a m e n t e o g n i r i s c h i o p e r c e p i t o " . " P a z i e n t i e c a r e g i v e r d e v o n o e s s e r e r a s s i c u r a t i d a l p e r s o n a l e m e d i c o - s a n i t a r i o - c o n c l u d e G i a n n i A m u n n i , c o o r d i n a t o r e s c i e n t i f i c o I s p r o - L e v a c c i n a z i o n i d e v o n o e s s e r e s e m p r e a c c o m p a g n a t e d a a d e g u a t i i n t e r v e n t i d i i n f o r m a z i o n e e c o m u n i c a z i o n e . P e r f a v o r i r e l e i m m u n i z z a z i o n i l ' a m b u l a t o r i o v a c c i n a l e d o v r e b b e e s s e r e a t t i v o n e l l e s t e s s e s t r u t t u r e s a n i t a r i e d o v e i l m a l a t o g i à r i c e v e i t r a t t a m e n t i . L e v a c c i n a z i o n i s o n o u n f o n d a m e n t a l e s t r u m e n t o d i p r e v e n z i o n e p r i m a r i a d i m o l t e m a l a t t i e , t r a c u i p r o p r i o a l c u n e f o r m e d i c a n c r o . D a t e m p o a b b i a m o c a p i t o a n c h e l ' i m p o r t a n z a c h e r i v e s t o n o a l l ' i n t e r n o d e l l ' a s s i s t e n z a m e d i c o - s a n i t a r i a c h e d o b b i a m o f o r n i r e a i p a z i e n t i o n c o l o g i c i " .