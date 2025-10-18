B e r l i n o , 1 8 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I n r i c e r c a l ' I t a l i a è d i e t r o a C i n a e U s a . S i a m o t e r z i a l m o n d o , u n a b u o n a n o t i z i a c h e c o n f e r m a l a q u a l i t à d e i n o s t r i r i c e r c a t o r i . T u t t a v i a , p r e o c c u p a i l f a t t o c h e d a l l a C i n a a r r i v i i l 7 0 % d e g l i a n t i c o r p i f a r m a c o - c o n i u g a t i , o v v e r o f a r m a c i a n t i t u m o r a l i i n n o v a t i v i , e i l 7 0 % d e g l i a n t i c o r p i b i s p e c i f i c i , c h e s o n o f a r m a c i i m m u n o t e r a p i c i . P e n s i a m o c h e q u e s t i f a r m a c i s i a n o c o n c e p i t i , b r e v e t t a t i e p r o d o t t i i n O c c i d e n t e , i n r e a l t à a r r i v a n o d a l l ' A s i a . E c c o p e r c h é è a r r i v a t o i l m o m e n t o d i i n v e s t i r e s e r i a m e n t e i n r i c e r c a , a l m e n o l ' 1 , 5 - 2 % d e l n o s t r o P i l , c o n t r o l ' a t t u a l e 1 , 3 % , e c r e a n d o u n ' A g e n z i a i t a l i a n a a d h o c , c o s ì c o m e a b b i a m o l ' A g e n i a i t a l i a n a d e l f a r m a c o " . L o a f f e r m a G i u s e p p e C u r i g l i a n o , p r e s i d e n t e e l e t t o d e l l a S o c i e t à e u r o p e a d i o n c o l o g i a m e d i c a ( E s m o ) , a m a r g i n e d e l c o n g r e s s o d e l l a s o c i e t à i n c o r s o a B e r l i n o . " L a C i n a - p r o s e g u e C u r i g l i a n o - s i s t a p o s i z i o n a n d o c o m e p r i m o P a e s e a l m o n d o n e l l ' a r r u o l a m e n t o d e i p a z i e n t i : u n e s e m p i o è i l r e c e n t e s t u d i o s u u n f a r m a c o d i n u o v a g e n e r a z i o n e i n c u i t u t t i i P a e s i s t a n n o p a r t e c i p a n d o e l e s t a t i s t i c h e i n d i c a n o i l 1 5 % d i p a z i e n t i a r r u o l a t i i n E u r o p a , i l 1 0 % n e g l i U s a e i l 5 5 % i n C i n a i n m e n o d i s e i m e s i . A d o g g i , t u t t i i f a r m a c i c h e u t i l i z z i a m o n e l l a p r a t i c a c l i n i c a v e n g o n o d a s t u d i i n c u i i c i n e s i h a n n o a r r u o l a t o p i ù d e l 7 0 % d e i p a z i e n t i . I d a t i c i n e s i s o n o o v v i a m e n t e e s t r a p o l a b i l i a n c h e p e r n o i i n t e r m i n i d i e f f i c a c i a , m a q u e l l o c h e n o n è e s t r a p o l a b i l e è i l p r o f i l o d e l l a s i c u r e z z a , p e r c h é m a g a r i c i ò c h e è m e g l i o t o l l e r a t o n e l l a p o p o l a z i o n e a s i a t i c a n o n l o è a n c h e n e l l a p o p o l a z i o n e o c c i d e n t a l e , i n f a t t i s a p p i a m o c h e l a f a r m a c o g e n o m i c a p e r a l c u n i f a r m a c i è d i v e r s a t r a i p a z i e n t i a s i a t i c i e q u e l l i o c c i d e n t a l i o c a u c a s i c i " . " S e n o i n o n i n v e s t i a m o i n i n n o v a z i o n e e r i c e r c a - a v v e r t e l ' e s p e r t o - q u e l l o c h e s u c c e d e r à è c h e q u a n d o c i s a r à u n n u o v o s t u d i o m a g a r i i l p r o d u t t o r e a n d r à a f a r l o i n A s i a , p e r c h é g l i a s i a t i c i s o n o p i ù v e l o c i , p i ù e f f i c i e n t i e d a n n o i d a t i i n p o c o t e m p o , m e n t r e a n o i o c c i d e n t a l i v e r r a n n o l a s c i a t i p i c c o l i s p a z i d i a r r u o l a m e n t o d e i p a z i e n t i " . M a l ' a s p e t t o a n c o r a p i ù p r e o c c u p a n t e , s e c o n d o C u r i g l i a n o , è c h e " s e l a C i n a p r e n d e i l s o p r a v v e n t o n e l l ' i n n o v a z i o n e , c o m e s t a a c c a d e n d o , i l n u o v o p o l o s c i e n t i f i c o d e l m o n d o s a r à l ' A s i a e n o n p i ù l ' A m e r i c a . L a n e c e s s i t à , o g g i , è d u n q u e q u e l l a d i f a r e p a r t n e r s h i p c o n l ' A s i a : n e l l ' e q u i l i b r i o g e o p o l i t i c o , a n c h e n e l l a r i c e r c a b i s o g n a a v e r e d e i p a r t n e r p i u t t o s t o c h e d e i c o m p e t i t o r a s i a t i c i " . L a r i c e r c a i n I t a l i a è " s o t t o s t r e s s p e r c h é n e l n o s t r o P a e s e è m o l t o d i f f i c i l e t r o v a r e f i n a n z i a m e n t i , e a n c h e q u e l l a c h e d e f i n i a m o r i c e r c a a c c a d e m i c a i n r e a l t à v i e n e p o i f i n a n z i a t a d a l l e i n d u s t r i e f a r m a c e u t i c h e i n v e c e c h e d a f o n d i p u b b l i c i i n v e s t i t i p e r o b i e t t i v i s t r a t e g i c i " . D a q u i l a p r o p o s t a : " S a r e b b e n e c e s s a r i a u n ' A g e n z i a n a z i o n a l e d e l l a r i c e r c a , s u l m o d e l l o d i q u e l l e e s i s t e n t i i n U s a , C i n a e G i a p p o n e : c o m e e s i s t e u n a a g e n z i a n a z i o n a l e d e l f a r m a c o , l ' A i f a , d o v e c ' è u n b u d g e t d e l m i n i s t e r o d e l l ' E c o n o m i a c h e v i e n e s p e s o p e r r i m b o r s a r e i f a r m a c i - s o t t o l i n e a C u r i g l i a n o - Q u e s t a A g e n z i a p e r l a r i c e r c a c e n t r a l i z z a t a d o v r e b b e a v e r e u n b u d g e t a l l o c a t o d a l m i n i s t e r o d e l l ' E c o n o m i a a n n u a l m e n t e . I f o n d i v a n n o a u m e n t a t i , a r r i v a n d o a d i n v e s t i r e p e r l a r i c e r c a a l m e n o l ' 1 , 5 - 2 % d e l P i l , c o n t r o l ' a t t u a l e 1 , 3 % " . P e r i l p r e s i d e n t e e l e t t o d e l l ' A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a ( A i o m ) , M a s s i m o D i M a i o , ' l a r i c e r c a i n I t a l i a è i n f o r t e d i f f i c o l t à , s o t t o s t r e s s , m i n a c c i a t a d a u n a l u n g a c a r e n z a d i r i s o r s e a n c h e s e i n q u e s t i a n n i i n o s t r i r i c e r c a t o r i s o n o c o m u n q u e r i u s c i t i a d a f f e r m a r s i a l i v e l l o m o n d i a l e p e r i l o r o l a v o r i . P e r q u e s t i m o t i v i è n e c e s s a r i o u n i m p e g n o c h e s i a s t r u t t u r a l e e d u r a t u r o " c o n c l u d e .