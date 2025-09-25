R o m a , 2 5 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I t u m o r i u r o l o g i c i i n I t a l i a f a n n o r e g i s t r a r e o g n i a n n o p i ù d i 8 7 m i l a n u o v e d i a g n o s i . S o n o p a t o l o g i e s e m p r e p i ù c u r a b i l i e a n c h e g u a r i b i l i : g l o b a l m e n t e , 8 p a z i e n t i s u 1 0 r i e s c o n o a s c o n f i g g e r l e . D a q u i p e r ò l ' e s i g e n z a d i r i c o r r e r e a t r a t t a m e n t i m e n o i n v a s i v i e c h e i m p a t t i n o s e m p r e m e n o s u l l a v i t a s e s s u a l e . A l m o m e n t o , i n f a t t i , l a m a l a t t i a e l e s u c c e s s i v e t e r a p i e p o s s o n o c a u s a r e d i s f u n z i o n i s e s s u a l i . S o p r a t t u t t o n e l c a n c r o a l l a v e s c i c a i n p r e s e n z a d e l q u a l e , n e i c a s i p i ù g r a v i d i p a t o l o g i a , p i ù d e l l ' 8 0 % d e i p a z i e n t i l a m e n t a s i n t o m i c o m e i l d o l o r e , c a l o d e l d e s i d e r i o e p r o b l e m i d i e r e z i o n e e d i o r g a s m o . O l t r e l a m e t à d e g l i u o m i n i c o l p i t i d a n e o p l a s i a a l l a p r o s t a t a s o s t i e n e i n v e c e c h e l a m a l a t t i a a b b i a c o m p r o m e s s o l a l o r o s e s s u a l i t à . E ' q u a n t o e m e r g e n e l g i o r n o d i a p e r t u r a d e l 3 5 e s i m o C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e l l a S i u r o ( S o c i e t à i t a l i a n a d i u r o l o g i a o n c o l o g i c a ) . D a o g g i f i n o a s a b a t o o l t r e 2 5 0 s p e c i a l i s t i , d i d i v e r s e b r a n c h e d e l l a m e d i c i n a , s i r i u n i s c o n o a N a p o l i p e r f a r e i l p u n t o s u l l a l o t t a a i p r i n c i p a l i t u m o r i g e n i t o - u r i n a r i . " L a s c e l t a d e i t r a t t a m e n t i e l a g e s t i o n e d e i l o r o e f f e t t i c o l l a t e r a l i r a p p r e s e n t a n o d u e a s p e t t i r i l e v a n t i d e l l ' u r o - o n c o l o g i a - a f f e r m a R o l a n d o M a r i a D ' A n g e l i l l o , p r e s i d e n t e i n c o m i n g d i S i u r o - I l c a n c r o d e l l a p r o s t a t a , d e l r e n e , d e l t e s t i c o l o o d e l l a v e s c i c a s o n o m a l a t t i e s e m p r e p i ù c r o n i c h e . Q u a n d o i n d i v i d u a t e i n t e m p o , l e p e r c e n t u a l i d i s o p r a v v i v e n z a a 5 e 1 0 a n n i s u p e r a n o i l 9 0 % . I n o l t r e n o n c o l p i s c o n o s o l o u o m i n i e d o n n e o v e r 7 0 , m a a n c h e g i o v a n i , c o m e n e l c a s o d e l t u m o r e t e s t i c o l a r e . E ' e v i d e n t e c h e d o b b i a m o r i u s c i r e a p r e s e r v a r e i l p i ù p o s s i b i l e i l r i t o r n o a d u n a v i t a n o r m a l e d o p o l a d i f f i c i l e e s p e r i e n z a c o n u n a n e o p l a s i a . F o n d a m e n t a l e p e r r a g g i u n g e r e q u e s t o o b i e t t i v o è l a d i s c u s s i o n e m u l t i d i s c i p l i n a r e t r a i d i v e r s i p r o f e s s i o n i s t i c h e h a n n o i n c u r a i l p a z i e n t e . D e v o n o s c e g l i e r e u n p e r c o r s o c o n d i v i s o e p o i p r o p o r l o a l p a z i e n t e . E ' u t i l e c o i n v o l g e r e n e l t e a m a n c h e u n a n d r o l o g o o u n p s i c o n c o l o g o , i n m o d o d a f o r n i r e u n s u p p o r t o a d e g u a t o a n c h e p e r a f f r o n t a r e l e d i s f u n z i o n i s e s s u a l i " . " I l t u m o r e d e l l a v e s c i c a è e m b l e m a t i c o d e l l ' i m p a t t o c h e u n a n e o p l a s i a p u ò a v e r e s u l l a v i t a q u o t i d i a n a - s o t t o l i n e a S e r g i o B r a c a r d a , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e S i u r o - E ' u n a f o r m a d i c a n c r o c h e r i s u l t a i n c r e s c i t a i n I t a l i a e s o l o l o s c o r s o a n n o h a f a t t o r e g i s t r a r e o l t r e 3 1 m i l a n u o v i c a s i ( 5 . 7 0 0 t r a d o n n e ) . L ' a r m a m e n t a r i o t e r a p e u t i c o d i s p o n i b i l e s i s t a a m p l i a n d o i n q u a s i t u t t i i s o t t o g r u p p i d i p a t o l o g i a . E ' i n a r r i v o l a c o m b i n a z i o n e e n f o r t u m a b v e d o t i n p i ù p e m b r o l i z u m a b c o m e t e r a p i a d i p r i m a l i n e a d i t r a t t a m e n t o p e r l a m a l a t t i a a v a n z a t a . I p i ù r e c e n t i s t u d i h a n n o e v i d e n z i a t o u n s i g n i f i c a t i v o b e n e f i c i o i n t e r m i n i d i s o p r a v v i v e n z a r i s p e t t o a l l a s o l a c h e m i o t e r a p i a . I n t e r z a e s e c o n d a l i n e a , s e m p r e p e r i c a s i d i t u m o r e a v a n z a t o , v i è a n c h e e r d a f i t i n i b , u n a t a r g e t t h e r a p y c h e a g i s c e s o l o n e i c a s i i n c u i i l c a r c i n o m a e s p r i m e u n a m u t a z i o n e c o n a l t e r a z i o n i g e n e t i c h e d e l F g f r 3 . I n f i n e è n o t i z i a d e g l i u l t i m i s s i m i g i o r n i l ' a r r i v o d i T a r - 2 0 0 , u n n u o v o d i s p o s i t i v o i n t r a v e s c i c a l e c h e r i l a s c i a i l c h e m i o t e r a p i c o g e m c i t a b i n a a l l ' i n t e r n o d e l l ' o r g a n o . I l t r a t t a m e n t o r i d u c e l a n e c e s s i t à d i r i c o r s o a l l a c i s t e c t o m i a i n p a z i e n t i n o n r e s p o n s i v i a t r a t t a m e n t i i n i z i a l i p e r m a l a t t i a s u p e r f i c i a l e " . I n I t a l i a i n t o t a l e v i v o n o c o n u n a d i a g n o s i d i t u m o r e u r o l o g i c o p i ù d i 1 m i l i o n e d i u o m i n i e d o n n e , r i c o r d a u n a n o t a . " L e p r o s p e t t i v e d i v i t a e g u a r i g i o n e p e r q u e s t e p e r s o n e s i s o n o m o l t o a m p l i a t e n e l c o r s o d e g l i u l t i m i 3 0 a n n i - e v i d e n z i a G i a r i o C o n t i , s e g r e t a r i o S i u r o - C i ò è s t a t o p o s s i b i l e a n c h e g r a z i e a u n a m a g g i o r e c o n o s c e n z a s u l l e c a r a t t e r i s t i c h e b i o l o g i c h e d e l s i n g o l o c a n c r o . I n t a l m o d o r i u s c i a m o a d a s s i c u r a r e t r a t t a m e n t i p e r s o n a l i z z a t i e d i m a g g i o r e e f f i c a c i a . O r a u n n u o v o c o n t r i b u t o p e r m i g l i o r a r e u l t e r i o r m e n t e l ' a s s i s t e n z a a i p a z i e n t i p u ò a r r i v a r e d a l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . A t t r a v e r s o t e c n o l o g i e i n f o r m a t i c h e i n n o v a t i v e s o n o s t a t i c r e a t i n u o v i s t r u m e n t i d i a g n o s t i c i i n g r a d o d i f o r n i r e i n f o r m a z i o n i e s t r e m a m e n t e s p e c i f i c h e . C i ò è a v v e n u t o s o p r a t t u t t o p e r i l t u m o r e d e l l a p r o s t a t a c h e è a t t u a l m e n t e i l p i ù d i f f u s o e f r e q u e n t e t r a l a p o p o l a z i o n e m a s c h i l e . L ' I a p u ò q u i n d i a i u t a r e i l l a v o r o d e g l i a n a t o m o - p a t o l o g i e d i c o n s e g u e n z a a n c h e q u e l l o d e l l ' i n t e r o t e a m m u l t i d i s c i p l i n a r e u r o - o n c o l o g i c o " . " S o m m i n i s t r a r e t r a t t a m e n t i p i ù p e r s o n a l i z z a t i c i c o n s e n t e a n c h e u n m i n o r e r i s c h i o d i r i c o r s o a c u r e i n u t i l i o a d d i r i t t u r a t a l v o l t a c o n t r o p r o d u c e n t i - r i m a r c a A l b e r t o L a p i n i , p a s t p r e s i d e n t S i u r o - E v i t i a m o a l p a z i e n t e e f f e t t i c o l l a t e r a l i m o l t o t e m u t i , c o m e i m p o t e n z a e i n c o n t i n e n z a , a v o l t e p r o v o c a t i d a l l a r a d i o t e r a p i a o d a a l c u n i f a r m a c i . P e r q u a n t o r i g u a r d a i n v e c e l a c h i r u r g i a , q u e l l a r o b o t i c a è o r m a i u n a r e a l t à c o n s o l i d a t a i n a l c u n e s t r u t t u r e s a n i t a r i e d e l n o s t r o P a e s e . A n c h e i n q u e s t i c a s i l e n u o v e t e c n o l o g i e h a n n o s e m p l i f i c a t o i l n o s t r o l a v o r o e i n t e r v e n t i m o l t o c o m p l e s s i r i s u l t a n o d i p i ù f a c i l e e s e c u z i o n e e s o n o m e n o - i n v a s i v i p e r i p a z i e n t i " . " L a p r i n c i p a l e s f i d a d a a f f r o n t a r e è r i u s c i r e a d a s s i c u r a r e a u n n u m e r o c r e s c e n t e d i m a l a t i t u t t e l e i n n o v a z i o n i r e s e p o s s i b i l i d a l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a - c o n c l u d e B r a c a r d a - O g n i s i n g o l o c a s o d i t u m o r e u r o l o g i c o d o v r e b b e e s s e r e s e m p r e e s o l o a f f r o n t a t o d a u n t e a m m u l t i d i s c i p l i n a r e d o v e o g n i s p e c i a l i s t a m e t t e a d i s p o s i z i o n e l e p r o p r i e c o m p e t e n z e p e r a f f r o n t a r e m a l a t t i e c o m p l e s s e m a c h e p o s s i a m o p r o v a r e a c o n t r o l l a r e e a s c o n f i g g e r e " .