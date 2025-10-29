R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n I t a l i a n e l l ' 8 0 % d e i c e n t r i o n c o l o g i c i è p r e s e n t e u n a B r e a s t U n i t p e r i l t r a t t a m e n t o m u l t i d i s c i p l i n a r e d e l t u m o r e d e l s e n o . S u l l ' i n t e r o t e r r i t o r i o n a z i o n a l e , q u e s t e s t r u t t u r e s a n i t a r i e s o n o 2 8 0 e 6 s u 1 0 a f f r o n t a n o o g n i a n n o p i ù d i 2 0 0 n u o v i c a s i . N e l c o m p l e s s o t u t t e l e u n i t à d e v o n o g a r a n t i r e a s s i s t e n z a s a n i t a r i a a l l e 9 2 5 m i l a d o n n e c h e i n I t a l i a v i v o n o c o n u n a d i a g n o s i d i n e o p l a s i a m a m m a r i a . S o n o a l c u n i d a t i p r e s e n t a t i o g g i a R o m a n e l c o r s o d e l c o n v e g n o ' L e B r e a s t U n i t p e r i l b e n e s s e r e d e l l e p a z i e n t i ' , o r g a n i z z a t o d a l l a F o n d a z i o n e p e r l a m e d i c i n a p e r s o n a l i z z a t a ( F m p ) . " S o n o l e u n i c h e s t r u t t u r e s a n i t a r i e c h e p o s s o n o d a v v e r o g a r a n t i r e l a n e c e s s a r i a a s s i s t e n z a m u l t i d i s c i p l i n a r e e m u l t i p r o f e s s i o n a l e - a f f e r m a P a o l o M a r c h e t t i , p r e s i d e n t e d e l l a F m p - I l c a n c r o d e l s e n o è u n a m a l a t t i a m o l t o c o m p l e s s a , l a c u i i n c i d e n z a è i n c r e s c i t a i n t u t t i i P a e s i O c c i d e n t a l i . A l i v e l l o m o n d i a l e è i l s e c o n d o t u m o r e p i ù d i f f u s o e s i s t i m a n o 2 , 3 m i l i o n i d i n u o v i c a s i o g n i a n n o . O g g i s i a m o i n g r a d o d i r i c o n o s c e r e e t r a t t a r e i d i v e r s i s o t t o g r u p p i d i p a t o l o g i a c o n t e r a p i e e t r a t t a m e n t i p e r s o n a l i z z a t i . A n c h e a c a u s a d i q u e s t a a m p i a e t e r o g e n e i t à s i r e n d e i n d i s p e n s a b i l e l a g e s t i o n e d i o g n i s i n g o l a n e o p l a s i a d a p a r t e d i u n a s q u a d r a d i o p e r a t o r i s a n i t a r i c o n c o m p e t e n z e d i v e r s e . L ' i n c o n t r o d i o g g i v u o l e e s s e r e u n m o m e n t o d i c o n f r o n t o t r a s p e c i a l i s t i p e r r i f l e t t e r e , f o r m a r e e c o n d i v i d e r e e s p e r i e n z e a l s e r v i z i o d e l l a s a l u t e e d e l b e n e s s e r e i n t e g r a l e " . A l l ' e v e n t o , f i n a l i z z a t o a d a r e v o c e a l l e d o n n e , h a n n o p a r t e c i p a t o 1 2 a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i . " E ' u n c o n v e g n o i n n o v a t i v o c o n c e p i t o c o n u n a p p r o c c i o p a r t e c i p a t o e i n c l u s i v o - s o t t o l i n e a A n d r e a B o t t i c e l l i , r e s p o n s a b i l e d e l l a B r e a s t U n i t d e l P o l i c l i n i c o U m b e r t o I d i R o m a - V o g l i a m o m e t t e r e a l c e n t r o i b i s o g n i r e a l i a c u i d o b b i a m o s a p e r r i s p o n d e r e e p e r q u e s t o v a s u p e r a t o i l c o n c e t t o t r a d i z i o n a l e d i ' p a z i e n t e a l c e n t r o ' . B i s o g n a a b b r a c c i a r e u n m o d e l l o n u o v o i n c u i l a d o n n a è a f f i a n c a t a d a l m e d i c o c u r a n t e e c o n l u i c o n d i v i d e c o n s a p e v o l m e n t e l e s c e l t e t e r a p e u t i c h e e d i p e r c o r s o . E ' q u e s t o i l m o d e l l o d i c u r a m u l t i d i s c i p l i n a r e c h e d e v e e s s e r e p r o m o s s o i n t u t t e l e B r e a s t U n i t i t a l i a n e . S o n o d e i l u o g h i d i c u r a - p r e c i s a - m a a n c h e d i r e l a z i o n e , a s c o l t o e c r e s c i t a c o n d i v i s a . P o r t a r e i n s i e m e m e d i c i e p a z i e n t i n e l l o s t e s s o s p a z i o d i f o r m a z i o n e e c o n f r o n t o s i g n i f i c a d a r e v i t a a u n a m e d i c i n a d a v v e r o p a r t e c i p a t a e c o n s a p e v o l e " . S e m p r e n e l l ' a m b i t o d e l c o n v e g n o , p e r l e p a r t e c i p a n t i s o n o p r e v i s t i l a b o r a t o r i e s p e r i e n z i a l i d i m e d i t a z i o n e g u i d a t a , m i n d f u l n e s s e a r t e t e r a p i a . " L e d o n n e c o l p i t e d a c a r c i n o m a m a m m a r i o h a n n o m o l t e n u o v e e s i g e n z e - s p i e g a G i u l i a n a D ' A u r i a , d e l l ' U o c O n c o l o g i a m e d i c a i n t e r p r e s i d i o S a n d r o P e r t i n i S a n t ' E u g e n i o d i R o m a - L ' a s s i s t e n z a c h e d o b b i a m o g a r a n t i r e p u ò a v v a l e r s i d i n u o v i s t r u m e n t i c h e s o n o s t a t i v a l i d a t i d a s t u d i e r i c e r c h e s c i e n t i f i c h e . E ' q u e s t o i l c a s o d e l l o s p o r t c h e h a d i m o s t r a t o d i e s s e r e u n v a l i d o ' t r a t t a m e n t o ' . S u p p o r t a l ' o r g a n i s m o f e m m i n i l e e c o n t r i b u i s c e a l b u o n s u c c e s s o d e l l e t e r a p i e a n t i - c a n c r o . L ' a l i m e n t a z i o n e g i o c a u n a l t r o r u o l o i m p o r t a n t e d u r a n t e l ' i n t e r o p e r c o r s o d i c u r a e n e l s u c c e s s i v o p e r i o d o d e l f o l l o w u p . I n f i n e , a n c h e l ' a r t e , l a c u l t u r a e t u t t o c i ò c h e c o m b a t t e l o s t r e s s q u o t i d i a n o p u ò e s s e r e u t i l i z z a t o p e r a i u t a r e l e n o s t r e p a z i e n t i " . I n q u e s t o p e r c o r s o " l e a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i s o n o u n a l l e a t o i m p r e s c i n d i b i l e , c o m e t e s t i m o n i a t o d a l l a p a r t e c i p a z i o n e a l l ' e v e n t o d i o g g i " , c o n c l u d e A g n e s e F a b b r i , c o o r d i n a t r i c e d e l l a B r e a s t U n i t d e l l ' o s p e d a l e S a n t a R o s a d i V i t e r b o .