R o m a , 4 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I p a z i e n t i o n c o l o g i c i s o n o a r i s c h i o d i m a l n u t r i z i o n e . S i n d a l l a d i a g n o s i , i l 3 0 - 4 0 % h a p r o b l e m i d i m a l n u t r i z i o n e p e r d i f e t t o . I s u p p l e m e n t i n u t r i z i o n a l i o r a l i p e r m e t t o n o a l p a z i e n t e d i a f f r o n t a r e l e t e r a p i e r i d u c e n d o l e c o m p l i c a n z e l e g a t e a g l i i n t e r v e n t i c h i r u r g i c i e a i t r a t t a m e n t i s i s t e m i c i . I n o l t r e , a c c o r c i a n o i t e m p i d i d e g e n z a e l e o s p e d a l i z z a z i o n i . I n q u e s t o m o d o s i s t i m a c h e i l s i s t e m a s a n i t a r i o p u ò r i s p a r m i a r e a d d i r i t t u r a d a l 9 a l 1 2 % d e l l a s p e s a c o m p l e s s i v a e q u e s t o s i t r a d u c e i n c e n t i n a i a d i m i l i o n i " . C o s ì R i c c a r d o C a c c i a l a n z a , d i r e t t o r e d e l l a S c d i D i e t e t i c a e N u t r i z i o n e c l i n i c a d e l l a F o n d a z i o n e I r c c s P o l i c l i n i c o S a n M a t t e o d i P a v i a e p r o f e s s o r e i n S c i e n z a d e l l ' a l i m e n t a z i o n e e t e c n i c h e d i e t e t i c h e a p p l i c a t e a l D i p a r t i m e n t o d i O n c o l o g i a e d E m a t o - o n c o l o g i a d e l l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i M i l a n o , i n t e r v e n e n d o a l l ' e v e n t o o r g a n i z z a t o o g g i a R o m a i n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a m o n d i a l e c o n t r o i l c a n c r o e d e d i c a t o a l l a " r i f l e s s i o n e s u u n t e m a s e m p r e p i ù r i l e v a n t e d a l p u n t o d i v i s t a c l i n i c o e d e c o n o m i c o , c h e è l a m a l n u t r i z i o n e n e i p a z i e n t i o n c o l o g i c i " . " A b b i a m o d e l l e e v i d e n z e m o l t o s o l i d e p e r c u i l o s c r e e n i n g n u t r i z i o n a l e d e v e e s s e r e e f f e t t u a t o s u t u t t i i p a z i e n t i o n c o l o g i c i , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l a f a s e d i m a l a t t i a - a f f e r m a C a c c i a l a n z a - G l i s t e s s i p a z i e n t i d e v o n o e s s e r e s u p p o r t a t i d a l p u n t o d i v i s t a n u t r i z i o n a l e a t t r a v e r s o p e r c o r s i c h i a r i i n c u i a n c h e l a s u p p l e m e n t a z i o n e o r a l e d e v e e s s e r e g a r a n t i t a c o m e g r a t u i t a . Q u e s t o p e r c h é , o l t r e a i b e n e f i c i c l i n i c i s u l l a q u a l i t à d i v i t a , i n o s t r i d a t i s o n o m o l t o s o l i d i e p a r l a n o a n c h e d i r i s p a r m i p e r d e c i n e e d e c i n e d i m i l i o n i d i e u r o p e r i l s i s t e m a s a n i t a r i o n a z i o n a l e " . L ' e s p e r t o s o t t o l i n e a c h e i l p a z i e n t e , q u a n d o r i c o r r e a l s u p p l e m e n t o n u t r i z i o n a l e " t o l l e r a m e g l i o l e t e r a p i e e p u ò f a r e i d o s a g g i m a s s i m i p r e v i s t i d a g l i o n c o l o g i e d a i r a d i o t e r a p i s t i . E ' u n p a z i e n t e c h e s t a d e c i s a m e n t e m e g l i o e c h e q u i n d i p u ò r e i n s e r i r s i a n c h e a l i v e l l o s o c i a l e o s t a r e a c a s a , c u r a t o d e i p r o p r i c a r e g i v e r , s e n z a l a n e c e s s i t à d i t o r n a r e s p e s s o i n o s p e d a l e " .