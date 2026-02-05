R o m a , 5 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L ' i m m u n o t e r a p i a n e g l i u l t i m i a n n i h a u n p o ' r i d i s e g n a t o l e s t r a t e g i e d i c u r a d i u n a s e r i e d i t u m o r i s o l i d i e o g g i c e l e b r i a m o d u e i n d i c a z i o n i p e r l ' i m m u n o t e r a p i a n e i t u m o r i g i n e c o l o g i c i . U n a è l e g a t a a l t u m o r e d e l l ' u t e r o , c o n o s c i u t o a n c h e c o m e t u m o r e d e l l ' e n d o m e t r i o . E ' i l t u m o r e p i ù f r e q u e n t e , c o l p i s c e c i r c a 1 0 . 0 0 0 d o n n e l ' a n n o . P e r a n n i l o a b b i a m o c o n s i d e r a t o u n t u m o r e m o l t o f a c i l e d a c u r a r e . I n r e a l t à a d o g g i è l ' u n i c o t u m o r e c o n i n c i d e n z a e m o r t a l i t à i n a u m e n t o t r a t u t t e l e n e o p l a s i e g i n e c o l o g i c h e . L a b u o n a n o t i z i a è c h e n o n è u n u n i c o t u m o r e : s o n o q u a t t r o t u m o r i d i v e r s i e c i r c a i l 3 0 % d e l l e p a z i e n t i c o n t u m o r e d e l l ' e n d o m e t r i o h a u n a c a r a t t e r i s t i c a g e n e t i c a c h e s i c h i a m a ' i n s t a b i l i t à d e i m i c r o s a t e l l i t i ' . O g g i a b b i a m o s c o p e r t o c h e , q u a n d o c o m b i n i a m o l ' i m m u n o t e r a p i a a l l a c h e m i o t e r a p i a n e i t u m o r i d e l l ' e n d o m e t r i o a v a n z a t i e m e t a s t a t i c i c h e h a n n o q u e s t a c a r a t t e r i s t i c a g e n e t i c a , l ' i m m u n o t e r a p i a r i d u c e r i s p e t t o a l l a s o l a c h e m i o t e r a p i a d i c i r c a i l 7 0 % i l r i s c h i o d i p r o g r e s s i o n e m o r t e d i m a l a t t i a . Q u e s t o è u n r i s u l t a t o c h e m a i a v r e m m o p e n s a t o d i v e d e r e " . C o s ì D o m e n i c a L o r u s s o , r e s p o n s a b i l e d e l p r o g r a m m a d i G i n e c o l o g i a o n c o l o g i c a d i H u m a n i t a s S a n P i o a M i l a n o , a l l ' i n c o n t r o c o n l a s t a m p a p r o m o s s o d a M s d o g g i a R o m a , d o p o c h e A i f a h a a p p r o v a t o l a r i m b o r s a b i l i t à d i p e m b r o l i z u m a b i n 3 n u o v e i n d i c a z i o n i ( c a r c i n o m i c e r v i c e , e n d o m e t r i o e u r o t e l i o ) c h e s i a g g i u n g o n o a l l e a t t u a l i 2 5 . " I l t u m o r e d e l l a c e r v i c e u t e r i n a , i n v e c e - p r o s e g u e l a s p e c i a l i s t a - c o l p i s c e c i r c a 2 . 6 0 0 d o n n e i n I t a l i a e d è u n t u m o r e l e g a t o n e l 9 0 % d e i c a s i a u n ' i n f e z i o n e v i r a l e c h e è l ' i n f e z i o n e d a P a p i l l o m a v i r u s , p e r i l q u a l e o g g i a b b i a m o u n a p r e v e n z i o n e p r i m a r i a ( v a c c i n i ) e u n a p r e v e n z i o n e s e c o n d a r i a ( s c r e e n i n g ) . P u r t r o p p o - s o t t o l i n e a L o r u s s o - m a l g r a d o q u e s t o a n c o r a o g g i o g n i a n n o 2 . 6 0 0 d o n n e i n I t a l i a s i a m m a l a n o d i t u m o r e d e l l a c e r v i c e u t e r i n a , e p r o p r i o p e r c h é è c a u s a t o d a u n v i r u s e i l v i r u s c r e a i n f i a m m a z i o n e , a b b i a m o s c o p e r t o c h e l ' i m m u n o t e r a p i a è m o l t o e f f i c a c e i n q u e s t o t u m o r e e q u a n d o l a c o m b i n i a m o a l l a r a d i o c h e m i o t e r a p i a , c h e d a 2 5 a n n i è l o s t a n d a r d d i c u r a n e i t u m o r i l o c a l m e n t e a v a n z a t i , l ' i m m u n o t e r a p i a c o m b i n a t a a l l a c h e m i o a u m e n t a d i u n u l t e r i o r e 1 0 % l a s o p r a v v i v e n z a e r i d u c e n e l l e f o r m e p i ù a v a n z a t e , s t a d i t e r z o e q u a r t o , d e l 4 5 % i l r i s c h i o d i m o r t e " . " Q u e s t o è u n r i s u l t a t o v e r a m e n t e s t r a o r d i n a r i o - r i m a r c a l ' e s p e r t a - p e r c h é v u o l d i r e c u r a r e u n a q u o t a i n p i ù d i p a z i e n t i e p o r t a r e l ' a s p e t t a t i v a d i v i t a a 3 a n n i q u a s i a l 9 0 % . A g g i u n g e r e l ' i m m u n o t e r a p i a a l l a r a d i o c h e m i o t e r a p i a v u o l d i r e p o t e n z i a l m e n t e g u a r i r e i l 1 0 % i n p i ù d e l l e p a z i e n t i , m e n t r e a l m o m e n t o d e l l a r e c i d i v a s i c u r a m e n t e r i u s c i a m o a p r o l u n g a r e l a s o p r a v v i v e n z a , m a v i v e r e d i p i ù c o n l a m a l a t t i a n o n è c o m e e s s e r e g u a r i t i d a l l a m a l a t t i a " .