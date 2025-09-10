R o m a , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L ' a d e r e n z a a l l e t e r a p i e f a r m a c o l o g i c h e , s e c o n d o l ' O m s , r a p p r e s e n t a i l c o m p o r t a m e n t o c o n c u i i l p a z i e n t e s e g u e l e r a c c o m a n d a z i o n i c o n d i v i s e c o n i l m e d i c o . S o l o p e r l e m a l a t t i e c r o n i c h e , a l i v e l l o g l o b a l e , l a m a n c a t a a d e r e n z a t e r a p e u t i c a a r r i v a a l 5 0 % . L ' a s s u n z i o n e n o n c o r r e t t a o i n c o s t a n t e d e i f a r m a c i è u n g r a v e p r o b l e m a , a n c h e d a u n p u n t o d i v i s t a s o c i o - e c o n o m i c o . I n t u t t a E u r o p a , i n f a t t i , c o s t a o l t r e 1 2 5 m i l i a r d i d i e u r o o g n i a n n o p e r r i c o v e r i o s p e d a l i e r i o a m b u l a t o r i a l i o p e r l a s o m m i n i s t r a z i o n e d i a l t r e c u r e . I n I t a l i a l ' i m p a t t o e c o n o m i c o d e l l a s c a r s a a d e r e n z a è s t i m a t o i n 1 6 m i l i a r d i d i c o s t i d i r e t t i e 5 m i l i a r d i d i c o s t i i n d i r e t t i a l l ' a n n o . E ' u n p r o b l e m a n o t o d a t e m p o n e l t r a t t a m e n t o d i p a t o l o g i e c r o n i c h e m o l t o d i f f u s e c o m e q u e l l e c a r d i o v a s c o l a r i e m e t a b o l i c h e . S i s t a t u t t a v i a d i f f o n d e n d o a n c h e i n o n c o l o g i a m e d i c a d o v e l a c o m p l e s s i t à d e i t r a t t a m e n t i , e i l o r o e f f e t t i c o l l a t e r a l i , p o s s o n o r e n d e r e p i ù d i f f i c i l e p e r u n p a z i e n t e m a n t e n e r e u n a c o r r e t t a a d e r e n z a a l l e c u r e . A q u e s t i t e m i è s t a t o d e d i c a t o i l c o n v e g n o n a z i o n a l e ' A d e r e n z a t e r a p e u t i c a n e i p a z i e n t i c r o n i c i e o n c o l o g i c i : a d e s i o n e a l l e p r e s c r i z i o n i , m i s u r a z i o n e s o g g e t t i v a e d o g g e t t i v a ' , e v e n t o m u l t i d i s c i p l i n a r e c h e h a v i s t o r i u n i t i s p e c i a l i s t i d i d i v e r s e a r e e c h e h a n n o d i s c u s s o d i u n p r o b l e m a r i l e v a n t e i n m o l t e b r a n c h e d e l l a m e d i c i n a , c o m e g i à d e f i n i t o n e l P i a n o n a z i o n a l e c r o n i c i t à . I l c o n v e g n o s i è s v o l t o o n l i n e i e r i e d è s t a t o o r g a n i z z a t o d a F o c e ( F e d e r a z i o n e d e g l i o n c o l o g i , c a r d i o l o g i e e m a t o l o g i ) c o n i l c o n t r i b u t o n o n c o n d i z i o n a t o d e l G r u p p o S e r v i e r i n I t a l i a . " I l c a n c r o è a n c o r a p e r c e p i t o c o m e u n a m a l a t t i a m o l t o g r a v e e p o t e n z i a l m e n t e l e t a l e e q u e s t o p u ò i n f l u e n z a r e i l d e c o r s o d e i t r a t t a m e n t i s i a i n m o d o p o s i t i v o c h e n e g a t i v o - h a d e t t o F r a n c e s c o C o g n e t t i , p r e s i d e n t e d i F o c e - P e r e s e m p i o i l t u m o r e d e l c o l o n - r e t t o è u n o d e i p i ù d i f f u s i i n I t a l i a e f a r e g i s t r a r e o g n i a n n o p i ù d i 4 8 m i l a c a s i s i a m a s c h i l i c h e f e m m i n i l i . I l t a s s o d i n o n a d e r e n z a a l l e t e r a p i e s u p e r a o l t r e i l 4 0 % e d è c a u s a t o d a m o l t i f a t t o r i c l i n i c i - p s i c o l o g i c i , o l t r e c h e s o c i a l i . A l m o m e n t o , a n c h e p e r l a f a s e m e t a s t a t i c a d e l l a m a l a t t i a , e s i s t o n o d e i f a r m a c i o r a l i m o l t o e f f i c a c i e ' c o m o d i ' . P o s s o n o e s s e r e a s s u n t i a n c h e a d o m i c i l i o e s o n o i n g r a d o d i m i g l i o r a r e l a s o p r a v v i v e n z a . E ' p e r ò f o n d a m e n t a l e r i s p e t t a r e t u t t e l e m o d a l i t à d i a s s u n z i o n e i n d i c a t e d a g l i s p e c i a l i s t i m e d i c i . P e r f a v o r i r e l ' a d e r e n z a a l l e t e r a p i e è n e c e s s a r i o u n a p p r o c c i o p e r s o n a l i z z a t o e s o p r a t t u t t o m u l t i d i s c i p l i n a r e . I n f a t t i , c o i n v o l g e n d o p i ù s p e c i a l i s t i c o m e o n c o l o g i , c h i r u r g h i , r a d i o t e r a p i s t i , i n f e r m i e r i e p s i c o l o g i , è p o s s i b i l e e l a b o r a r e s t r a t e g i e a n c h e d i c o m u n i c a z i o n e p e r s e n s i b i l i z z a r e m a l a t i e c a r e g i v e r " . " L ' E u r o p a è s e m p r e d i p i ù i l ' v e c c h i o c o n t i n e n t e ' a n c h e a l i v e l l o d i a n z i a n i t à d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e - h a p r o s e g u i t o G r a z i a n o O n d e r , d i r e t t o r e s c i e n t i f i c o d e l l a S o c i e t à e u r o p e a d i g e r i a t r i a - I n q u e s t o q u a d r o l ' I t a l i a r i s u l t a e s s e r e u n P a e s e p a r t i c o l a r m e n t e a v a n t i c o n g l i a n n i , d a l m o m e n t o c h e g l i o v e r 6 5 s o n o a d d i r i t t u r a p i ù d i 1 4 m i l i o n i . I l 6 0 % d i l o r o è c o l p i t o d a a l m e n o u n a m a l a t t i a c r o n i c a e s o n o q u a s i t u t t e p e r s o n e e s p o s t e a n c h e a l r i s c h i o d ' i n s o r g e n z a d i p a t o l o g i e f a t a l i . G r a z i e a l l a r i c e r c a e a l l ' i n n o v a z i o n e m e d i c a l e n u o v e t e r a p i e s o n o i n g r a d o d i g a r a n t i r e m i g l i o r i a s p e t t a t i v e e q u a l i t à d i v i t a . M a p e r a s s i c u r a r e l ' e f f i c a c i a d e i t r a t t a m e n t i è n e c e s s a r i o c h e s i a n o a s s u n t i s e m p r e c o r r e t t a m e n t e d a i p a z i e n t i " . " U n a d e l l e c o n d i z i o n i d i s a l u t e p i ù f r e q u e n t i l e g a t e a l l a t e r z a e t à è i l d i a b e t e - h a s o t t o l i n e a t o D a r i o M a n f e l l o t t o , p r e s i d e n t e F o n d a z i o n e F a d o i ( F e d e r a z i o n e d e l l e a s s o c i a z i o n i d e i d i r i g e n t i o s p e d a l i e r i i n t e r n i s t i ) - U n a m a l a t t i a c r o n i c a c h e n e l n o s t r o P a e s e i n t e r e s s a o l t r e 4 m i l i o n i d i p e r s o n e c h e s a l i r a n n o a 5 m i l i o n i e n t r o i l 2 0 3 0 . I l p r o b l e m a p i ù r i l e v a n t e s o n o l e s u e i n n u m e r e v o l i c o m p l i c a n z e , c o m e q u e l l e c a r d i o v a s c o l a r i e r e n a l i c h e v e n g o n o s v i l u p p a t e d a q u a s i l a m e t à d e i p a z i e n t i . M o l t e d i q u e s t e p o t r e b b e r o e s s e r e p r e v e n u t e e d e v i t a t e a n c h e g r a z i e a d u n a m i g l i o r e a d e r e n z a t e r a p e u t i c a " . " I n t u t t e l e m a l a t t i e , s i a c r o n i c h e c h e a c u t e , l e c a u s e c h e i n f l u e n z a n o l a m a n c a t a a d e r e n z a p o s s o n o e s s e r e i n n u m e r e v o l i - h a c o n c l u s o C o g n e t t i - I p a z i e n t i p o s s o n o d i m e n t i c a r s i d e l l a ' p i l l o l a ' o p p u r e n o n p r e n d e r l a p e r t i m o r e d i p o s s i b i l i e f f e t t i c o l l a t e r a l i o d i p e s a n t i c o n t r o i n d i c a z i o n i . T u t t a v i a p o s s o n o e s s e r c i a l l a b a s e a n c h e r a g i o n i p i ù c o m p l e s s e c h e r i g u a r d a n o , p e r e s e m p i o , u n a s c a r s a c o m u n i c a z i o n e t r a g l i o p e r a t o r i s a n i t a r i e i p a z i e n t i . C o m p i t o d e l m e d i c o d e v e e s s e r e s e m p r e f o r n i r e i n f o r m a z i o n i s e m p l i c i e c o m p r e n s i b i l i . D e v e p o i c o i n v o l g e r e i l m a l a t o n e l l e d e c i s i o n i r i g u a r d a n t i i f a r m a c i , a n c h e s e m p l i f i c a n d o i r e g i m i t e r a p e u t i c i e s o s t e n e n d o l o l u n g o t u t t o i l p e r c o r s o t e r a p e u t i c o . V a r e a l i z z a t a q u i n d i u n ' a l l e a n z a t e r a p e u t i c a c e n t r a t a s u l l a p e r s o n a , n a t u r a l m e n t e i n s i e m e a l l e a l t r e f i g u r e p r o f e s s i o n a l i c h e c o m p o n g o n o i l t e a m m u l t i d i s c i p l i n a r e ( f a r m a c i s t a c l i n i c o , i n f e r m i e r e , p s i c o l o g o e n u t r i z i o n i s t a ) " .