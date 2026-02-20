R o m a , 2 0 f e b ( A d n k r o n o s ) - " P e r i l r a p p o r t o p r o f o n d o c h e m i l e g a v a a J o l e S a n t e l l i v i v o q u e s t a i n i z i a t i v a c o n p a r t i c o l a r e e m o z i o n e . J o l e c i h a i n s e g n a t o c h e a n c h e d a v a n t i a l l e p r o v e p i ù d u r e s i p u ò s c e g l i e r e d i n o n a r r e n d e r s i a l d e s t i n o , m a d i r i b e l l a r s i , d i r e a g i r e c o n c o r a g g i o , d i g n i t à e f i d u c i a " . L o h a d e t t o l a s o t t o s e g r e t a r i a a l l ' I n t e r n o W a n d a F e r r o a m a r g i n e d e l l ' e v e n t o ' S p e c i a l c o o k ' o r g a n i z z a t o d a l l ' A s s o c i a z i o n e J o l e S a n t e l l i a l P o l i c l i n i c o G e m e l l i . " ' S p e c i a l C o o k – c h e f i n c o r s i a ' t r a d u c e c o n c r e t a m e n t e q u e s t o i n s e g n a m e n t o : p o r t a n e i r e p a r t i n o n s o l o c i b o d i q u a l i t à , v a l o r i z z a n d o l e e c c e l l e n z e g a s t r o n o m i c h e e p r o f e s s i o n a l i c a l a b r e s i , m a s o p r a t t u t t o v i c i n a n z a , c a l o r e e s p e r a n z a - h a p r o s e g u i t o F e r r o - . È l a d i m o s t r a z i o n e c h e l a c u r a n o n è f a t t a s o l o d i t e r a p i e , m a a n c h e d i g e s t i d i a t t e n z i o n e c h e s o n o p r e z i o s i p e r c h é d a n n o f o r z a a c h i c o m b a t t e c o n t r o l a m a l a t t i a " . " L ’ A s s o c i a z i o n e J o l e S a n t e l l i , c o n i l s u o i m p e g n o q u o t i d i a n o , c o n t i n u a a t r a s f o r m a r e l a m e m o r i a i n f a t t i c o n c r e t i , i n v i c i n a n z a , i n s o s t e g n o , m e t t e n d o a l c e n t r o l a p e r s o n a e i l d i r i t t o d i o g n i p a z i e n t e a n o n s e n t i r s i s o l o l u n g o i l p r o p r i o p e r c o r s o d i c u r a " , h a c o n c l u s o F e r r o .