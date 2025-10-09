R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n I t a l i a v i v o n o 5 2 m i l a d o n n e c o n u n t u m o r e a l s e n o m e t a s t a t i c o . U n a c o n d i z i o n e c h e r i c h i e d e c o n t i n u i t à d i c u r e e p e r c o r s i d e d i c a t i d i a s s i s t e n z a , s o p r a t t u t t o r i s p o s t e r a p i d e d a p a r t e d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e . L ' i n n o v a z i o n e m e d i c o - s c i e n t i f i c a , n e g l i u l t i m i a n n i , h a p o r t a t o a l l ' i n t r o d u z i o n e d i t e r a p i e e f f i c a c i c h e p e r m e t t o n o d i a l l u n g a r e l a v i t a d e l l e p a z i e n t i . M a è n e c e s s a r i o g a r a n t i r e u n a d i s p o n i b i l i t à d e i n u o v i f a r m a c i t e m p e s t i v a e u n i f o r m e s u l t e r r i t o r i o . E ' l a r i c h i e s t a c h e E u r o p a D o n n a I t a l i a h a a v a n z a t o a l l e i s t i t u z i o n i o g g i a R o m a , p r e s e n t a n d o l a c a m p a g n a ' P a z i e n t i , f i n o a u n c e r t o p u n t o ' , r e a l i z z a t a i n o c c a s i o n e d e l l a q u i n t a G i o r n a t a n a z i o n a l e d i s e n s i b i l i z z a z i o n e s u l t u m o r e a l s e n o m e t a s t a t i c o ( T s m ) , c h e s i c e l e b r a i l 1 3 o t t o b r e p e r r i c h i a m a r e l ' a t t e n z i o n e s u l l a f o r m a p i ù a v a n z a t a d e l l a m a l a t t i a , c h e d e r i v a d a l l a d i f f u s i o n e d e l t u m o r e p r i m a r i o a d a l t r i o r g a n i . " D e v e e s s e r e u n c o m p i t o p r i o r i t a r i o p e r l e i s t i t u z i o n i t r a s f o r m a r e i p r o g r e s s i d e l l a r i c e r c a i n p e r c o r s i d i c u r a e a s s i s t e n z a c o n c r e t i - h a a f f e r m a t o R o s a n n a D ' A n t o n a , p r e s i d e n t e d i E u r o p a D o n n a I t a l i a - S o p r a t t u t t o v a n n o g a r a n t i t e t e m p e s t i v i t à , u n i f o r m i t à e d e q u i t à p e r l e n u o v e c u r e : n o n s o n o a c c e t t a b i l i r i t a r d i b u r o c r a t i c i , n é d i f f e r e n z e t e r r i t o r i a l i d a r e g i o n e a r e g i o n e n e l l ' a c c e s s o a i f a r m a c i i n n o v a t i v i " . N e l c o n d i v i d e r e l e r i c h i e s t e a v a n z a t e d a E u r o p a D o n n a I t a l i a , S a v e r i o C i n i e r i , p r e s i d e n t e F o n d a z i o n e A i o m ( A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a ) , e C o r r a d o T i n t e r r i , v i c e p r e s i d e n t e S e n o n e t w o r k , r e t e d e i c e n t r i i t a l i a n i d i s e n o l o g i a , h a n n o s o t t o l i n e a t o c h e " i p r o g r e s s i s c i e n t i f i c i a v v e n u t i i n a m b i t o f a r m a c o l o g i c o h a n n o p o r t a t o a u n a u m e n t o s i g n i f i c a t i v o d e l l a s o p r a v v i v e n z a p e r l e d o n n e e i l c a r c i n o m a m a m m a r i o a v a n z a t o s t a a s s u m e n d o s e m p r e p i ù l e c a r a t t e r i s t i c h e d i u n a m a l a t t i a c r o n i c a . M a p e r d a r e a m i g l i a i a d i p a z i e n t i t e m p o d i v i t a i n p i ù è i m p o r t a n t e a s s i c u r a r e l o r o u n a c c e s s o r a p i d o a l l e n u o v e t e r a p i e " . " C r e d i a m o f e r m a m e n t e c h e l e i s t a n z e d e l l e p a z i e n t i d e b b a n o o r i e n t a r e l e p r i o r i t à d e l l e p o l i t i c h e d i a c c e s s o a i f a r m a c i - h a d i c h i a r a t o R o b e r t N i s t i c ò , p r e s i d e n t e d i A i f a , A g e n z i a i t a l i a n a d e l f a r m a c o - A n c h e p e r q u e s t o s t i a m o a t t i v a n d o l o s p o r t e l l o ' A i f a a s c o l t a ' , c o n c u i v o g l i a m o f a v o r i r e l ' a s c o l t o e i l d i a l o g o d i r e t t o c o n l e a s s o c i a z i o n i d e i p a z i e n t i , p e r c o m p r e n d e r n e d a v i c i n o i b i s o g n i e d a r e r i s p o s t e . S i c u r a m e n t e i t e m p i d i a p p r o v a z i o n e d e i n u o v i f a r m a c i d i p e n d o n o d a u n i t e r r e g o l a t o r i o c o m p l e s s o , n e c e s s a r i o a g a r a n t i r e s i c u r e z z a e d e f f i c a c i a . M a s e c i v e r r a n n o s e g n a l a t i r i t a r d i , a d e s e m p i o n e l l ' a p p r o v a z i o n e o n e l l a d i s p e n s a z i o n e a l i v e l l o r e g i o n a l e - h a a s s i c u r a t o N i s t i c ò - c e n e f a r e m o c a r i c o e p o r t e r e m o q u e s t e c r i t i c i t à a l l ' a t t e n z i o n e d e l l e s e d i o p p o r t u n e , p e r f a v o r i r e u n ' a c c e l e r a z i o n e d e i p r o c e s s i " . A n c h e r a p p r e s e n t a n t i d e l l a C a m e r a , d e l S e n a t o e d e l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e e r a n o p r e s e n t i a l l ' i n c o n t r o d i q u e s t a m a t t i n a p e r l a p r e s e n t a z i o n e a l l e i s t i t u z i o n i d e l l a c a m p a g n a r e a l i z z a t a d a E u r o p a D o n n a I t a l i a c o n i l p a t r o c i n i o d i A i o m , F o n d a z i o n e A i o m , S e n o n e t w o r k e d e l l e a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i A n d o s O n l u s , R o p i - R e t e o n c o l o g i c a p a z i e n t i I t a l i a e O l t r e i l n a s t r o r o s a . L ' i n i z i a t i v a , c h e g o d e a n c h e d e l p a t r o c i n i o d i F o n d a z i o n e p u b b l i c i t à p r o g r e s s o , è a t t u a l m e n t e i n p r o g r a m m a z i o n e s u t e l e v i s i o n e , s t a m p a , r a d i o , c i n e m a , w e b e s o c i a l m e d i a . C u o r e d e l l a c a m p a g n a ' P a z i e n t i , f i n o a u n c e r t o p u n t o ' è u n o s p o t a m b i e n t a t o i n u n a s a l a d ' a t t e s a , s i m b o l o d e l t e m p o s o s p e s o v i s s u t o d a m o l t e p a z i e n t i , c h e l e n t a m e n t e s i r i e m p i e d i d o n n e - p a z i e n t i r e a l i - c o n t u m o r e m e t a s t a t i c o c h e m a n i f e s t a n o l ' u r g e n z a d i a p p r o v a r e i f a r m a c i g i à v a l i d a t i a l i v e l l o e u r o p e o , m a a n c o r a n o n d i s p o n i b i l i i n I t a l i a . A t t r a v e r s o l a c a m p a g n a - s p i e g a n o i p r o m o t o r i - i l p u b b l i c o è i n v i t a t o a u n i r s i a i n u m e r o s i e v e n t i , c i r c a 2 0 0 i n t u t t a I t a l i a , c h e l e a s s o c i a z i o n i d e l l a r e t e d i E u r o p a D o n n a I t a l i a o r g a n i z z e r a n n o p e r i l 1 3 o t t o b r e . T r a l e i n i z i a t i v e : c a m m i n a t e c o l l e t t i v e , s p e t t a c o l i t e a t r a l i , f l a s h m o b , a t t i v i t à c u l t u r a l i e l ' i l l u m i n a z i o n e i n f u c s i a - c o l o r e d e l t u m o r e a l s e n o m e t a s t a t i c o - d i m o n u m e n t i s t o r i c i e d e d i f i c i p u b b l i c i . L ' e l e n c o d e t t a g l i a t o s a r à p u b b l i c a t o s u l s i t o e u r o p a d o n n a . i t .