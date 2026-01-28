M i l a n o , 2 8 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a r i c h i e s t a c h e f a c c i a m o a l l e i s t i t u z i o n i è u n a s o l a , m a m o l t o i m p o r t a n t e : c e r c a r e d i a l l e g g e r i r e l a b u r o c r a z i a . E ' u n c o r o a c u i s i u n i s c o n o a n c h e i c l i n i c i , p e r f a r e i n m o d o c h e f a r m a c i i n n o v a t i v i e s a l v a v i t a p o s s a n o e s s e r e m e s s i a d i s p o s i z i o n e d e l l e p a z i e n t i i l p r i m a p o s s i b i l e " . C o n q u e s t e p a r o l e R o s a n n a D ' A n t o n a , p r e s i d e n t e E u r o p a D o n n a I t a l i a , è i n t e r v e n u t a a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l ' i n i z i a t i v a ' D u e d i n o i s u l d i v a n o r o s a ' , p r o m o s s a d a G i l e a d S c i e n c e s I t a l i a c o n E u r o p a D o n n a I t a l i a p e r d a r e v o c e a l l e d o n n e c o n t u m o r e a l s e n o m e t a s t a t i c o , c h e r i e n t r a n e l p r o g r a m m a u f f i c i a l e d e l l ' O l i m p i a d e c u l t u r a l e d i M i l a n o - C o r t i n a 2 0 2 6 . " E u r o p a D o n n a I t a l i a - s p i e g a D ' A n t o n a - è n a t a c o n l ' i n t e n t o d i e s s e r e a d v o c a t e , c i o è d i e s s e r e i l p o r t a v o c e d e l l e i s t a n z e d e l l e p a z i e n t i c o n t u m o r e a l s e n o s u i t a v o l i d o v e v e n g o n o p r e s e d e c i s i o n i . I n p a r t i c o l a r e , p e r l e d o n n e c o n t u m o r e a l s e n o m e t a s t a t i c o , d a u n a d e c i n a d ' a n n i c i o c c u p i a m o d i c o g l i e r e q u e l l i c h e s o n o i b i s o g n i r e a l i d i q u e s t e p a z i e n t i . I n I t a l i a c e n e s o n o c i r c a 5 3 m i l a c h e c o n v i v o n o c o n l a m a l a t t i a . I l p r i m o b i s o g n o c h e a b b i a m o t r o v a t o è q u e l l o d i d i a l o g a r e c o n a l t r e p e r s o n e s e n z a p a u r a o v e r g o g n a , p e r q u e s t o a b b i a m o i n i z i a l m e n t e c r e a t o i l n o s t r o b l o g " . L e i n i z i a t i v e p o r t a t e a v a n t i d a l l ' a s s o c i a z i o n e s o n o t a n t e : " A b b i a m o m e s s o a p u n t o i l m a n i f e s t o d e i b i s o g n i , s i a m o a n d a t i a l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e e a b b i a m o o t t e n u t o l a g i o r n a t a d e l 1 3 o t t o b r e , c h e è l a g i o r n a t a d e d i c a t a a l t u m o r e a l s e n o m e t a s t a t i c o " . I n p a r t i c o l a r e , " i l p r i m o b i s o g n o è q u e l l o d i a v e r e a c c e s s o v e l o c e a i f a r m a c i i n n o v a t i v i p e r c h é s o n o l a b a s e p e r p o t e r p o r t a r e u n a m a l a t t i a c o m p l e s s a a u n a s i t u a z i o n e d i c r o n i c i t à , p e r c h é p e r a n n i s i a v e v a v e r a m e n t e m o l t a p a u r a d e l t u m o r e i n q u e s t a f a s e " . L a r i c e r c a h a c a m b i a t o m o l t e c o s e : " C i s o n o s t a t e n o v i t à p o s i t i v e , l ' o s t a c o l o è c h e q u a n d o u n f a r m a c o v e n i v a a p p r o v a t o a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e e e u r o p e o " , u n a v o l t a a r r i v a t o i n I t a l i a " c o m i n c i a v a u n i t i n e r a r i o a n c o r a l u n g o d i c o n t r o l l i e d i u l t e r i o r i v e r i f i c h e c h e p o i p r o s e g u i v a n o a n c h e r e g i o n e p e r r e g i o n e . S e r v e c h e l e i s t i t u z i o n i a c c e l e r i n o i l p r o c e s s o d i a c c o g l i e n z a e d i d i s t r i b u z i o n e d e l f a r m a c o a l i v e l l o n a z i o n a l e e r e g i o n a l e i n m o d o o m o g e n e o d a p p e r t u t t o " , c h i e d e D ' A n t o n a .