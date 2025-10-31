R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " D a a l c u n i m e s i a b b i a m o a t t i v a t o u n a m b u l a t o r i o d i e p a t o - o n c o l o g i a c h e è d e d i c a t o a p a z i e n t i c h e h a n n o q u e s t a d o p p i a m a l a t t i a , u n ' e p a t o p a t i a c r o n i c a e u n e p a t o c a r c i n o m a . I n f a t t i , n e l l a m a g g i o r p a r t e d e i c a s i l a m a l a t t i a i n s o r g e s u l f e g a t o m a l a t o , s u l f e g a t o c i r r o t i c o , o c o m u n q u e u n f e g a t o c h e è p a t o l o g i c a m e n t e d a n n e g g i a t o . P e r c u i l ' u n i o n e d i q u e s t e d u e f i g u r e p r o f e s s i o n a l i , l ' e p a t o l o g o e l ' o n c o l o g o , è f o n d a m e n t a l e p e r p o t e r c u r a r e a 3 6 0 g r a d i " , i l p a z i e n t e c o n e p a t o c a r c i n o m a . L o h a d e t t o S i l v i a G a i a , d i r i g e n t e m e d i c o , s p e c i a l i s t a i n G a s t r o e n t e r o l o g i a , e p a t o l o g a A o u C i t t à d e l l a S a l u t e e d e l l a S c i e n z a d i T o r i n o i n o c c a s i o n e d e l l ’ i n i z i a t i v a i n t e r n a z i o n a l e c h e d e d i c a i l m e s e d i o t t o b r e a l l a s e n s i b i l i z z a z i o n e s u i t u m o r i d e l f e g a t o . " Q u e s t o a m b u l a t o r i o h a p r o p r i o l o s c o p o d i v e d e r e i l m a l a t o " d a i 2 s p e c i a l i s t i p e r " d e c i d e r e s i a p e r q u a n t o r i g u a r d a l a p a t o l o g i a o n c o l o g i c a , s i a p e r l e s u e p r o b l e m a t i c h e l e g a t e a l l a p u r a m a l a t t i a d i f e g a t o - i l l u s t r a l ’ e s p e r t a - E p r o p r i o l ' u n i o n e d i q u e s t e 2 f i g u r e p r o f e s s i o n a l i p e r m e t t e a l p a z i e n t e d i f a r e u n a v i s i t a c o m p l e t a , u n p e r c o r s o a n c h e p i ù r a p i d o p e r i l t r a t t a m e n t o . O v v i a m e n t e d a u n p u n t o d i v i s t a o r g a n i z z a t i v o - c h i a r i s c e G a i a - n o n è s t a t a u n a c o s a s e m p l i c e o r g a n i z z a r e q u e s t o t i p o d i a m b u l a t o r i o p e r c h é b i s o g n a c o n c i l i a r e l e e s i g e n z e d e i v a r i s p e c i a l i s t i , s i a i n t e r m i n i d i l o g i s t i c a , s i a i n t e r m i n i d i t e m p o d e d i c a t o . P e r ò - c o n c l u d e - a b b i a m o v i s t o d a l l e e s p e r i e n z e d i q u e s t i m e s i , c h e e f f e t t i v a m e n t e è s t a t a u n ' e s p e r i e n z a m o l t o f r u t t u o s a , c h e p e r m e t t e a l m a l a t o d i s e n t i r s i v e r a m e n t e a c c o m p a g n a t o e c u r a t o n e l s u o p e r c o r s o " .