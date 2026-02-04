R o m a , 4 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " C h i e d i a m o l ' i n s e r i m e n t o d e g l i a l i m e n t i s p e c i a l i n e l l ' a m b i t o d e i l i v e l l i e s s e n z i a l i d i a s s i s t e n z a ( L e a ) , a f f i n c h é p o s s a n o e s s e r e e r o g a t i a c a r i c o d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e ( S s n ) . G a r a n t i r e l ' a c c e s s o a q u e s t i t r a t t a m e n t i n o n s o l o m i g l i o r a l a c o n d i z i o n e d i v i t a d e i p a z i e n t i , m a h a a n c h e u n a s p e t t o d i s o s t e n i b i l i t à , p e r c h é è s t a t o d i m o s t r a t o c h e s e s o m m i n i s t r a t i a d e g u a t a m e n t e , d i e t r o p r e s c r i z i o n e m e d i c a , a i m a l a t i c h e n e h a n n o b i s o g n o " , c i s a r e b b e " u n r i s p a r m i o d e l 1 0 % d e l l a s p e s a " p e r i l S s n . C o s ì F r a n c e s c o D e L o r e n z o , p r e s i d e n t e F e d e r a z i o n e i t a l i a n a d e l l e a s s o c i a z i o n i d i v o l o n t a r i a t o i n o n c o l o g i a ( F a v o ) , i n t e r v e n e n d o a l l ' i n c o n t r o , o r g a n i z z a t o o g g i a l S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a n e l l ' a m b i t o d e l l a G i o r n a t a m o n d i a l e c o n t r o i l c a n c r o , s u l t e m a d e l l a m a l n u t r i z i o n e n e i p a z i e n t i o n c o l o g i c i . " E ' f o n d a m e n t a l e v e r i f i c a r e , s i n d a l m o m e n t o d e l l a d i a g n o s i , c h e i l m a l a t o n o n s i a i n q u a l c h e m o d o a n c h e c o l p i t o d a l l a m a l n u t r i z i o n e c h e s i v e r i f i c a " i n c i r c a l a m e t à d e i c a s i , s o t t o l i n e a D e L o r e n z o . " S e c ' è m a l n u t r i z i o n e - a v v e r t e - b i s o g n a i n t e r v e n i r e c o n p r o v v e d i m e n t i a d e g u a t i p e r g a r a n t i r e i l c o r r e t t o t r a t t a m e n t o . D a p a r t e n o s t r a - c o n t i n u a i l p r e s i d e n t e d i F a v o - a v v i e r e m o u n ' i n i z i a t i v a c o n c r e t a , c o n t u t t a l a c o m u n i t à o n c o l o g i c a e i l m o n d o d e l l ' i n d u s t r i a , p e r p r e s e n t a r e " a l l e i s t i t u z i o n i c o m p e t e n t i " l a d o c u m e n t a z i o n e n e c e s s a r i a p e r o t t e n e r e q u e s t o r i c o n o s c i m e n t o . E ' u n p e r c o r s o c h e r i t e n i a m o p o s s a e s s e r e s o d d i s f a t t o c o n s u c c e s s o " .