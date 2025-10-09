R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " Q u e s t a c a m p a g n a è d e d i c a t a a l t u m o r e a l s e n o m e t a s t a t i c o ( T s m ) . D a m o l t i a n n i , i n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a d e d i c a t a a l l a s e n s i b i l i z z a z i o n e p e r i l t u m o r e a l l a m a m m e l l a m e t a s t a t i c o c h e s i c e l e b r a i l 1 3 o t t o b r e , f a c c i a m o p a r t i r e u n a c a m p a g n a i m p o r t a n t e , r a c c o n t a n d o o g n i a n n o i d i v e r s i o b i e t t i v i . Q u e s t ' a n n o c i s i a m o c o n c e n t r a t e s u l l ' a c c e s s o a i f a r m a c i " . C o s ì R o s a n n a D ’ A n t o n a , p r e s i d e n t e d i E u r o p a D o n n a I t a l i a , i n m e r i t o a l l a c a m p a g n a d i s e n s i b i l i z z a z i o n e s u l t u m o r e a l s e n o m e t a s t a t i c o " P a z i e n t i , f i n o a u n c e r t o p u n t o " p r e s e n t a t a o g g i a R o m a . L ' i n i z i a t i v a è f r u t t o d e l l ’ i m p e g n o d i a d v o c a c y d i E u r o p a D o n n a I t a l i a e g o d e d e l p a t r o c i n i o d i A i o m , F o n d a z i o n e A i o m , S e n o n e t w o r k - i l n e t w o r k d e i c e n t r i i t a l i a n i d i s e n o l o g i a - e d e l l e A s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i A n d o s O n l u s , R o p i - R e t e o n c o l o g i c a p a z i e n t i I t a l i a e O l t r e i l n a s t r o r o s a . " L ' a c c e s s o a i f a r m a c i , d o p o c h e l a r i c e r c a h a f a t t o i l s u o l a v o r o e c h e l e t e r a p i e s o n o f i n a l m e n t e a p p r o v a t e , è f o n d a m e n t a l e e , n e l n o s t r o P a e s e , s o f f r e d i r i t a r d i e d i s o m o g e n e i t à . I r i t a r d i n e l l ' a c c e s s o n o n s i v e r i f i c a n o s o l o a l i v e l l o n a z i o n a l e , m a a n c h e r e g i o n a l e , p e r c h é t u t t o d i p e n d e d a l l e s i n g o l e a m m i n i s t r a z i o n i s a n i t a r i e r e g i o n a l i - a g g i u n g e D ’ A n t o n a - P o s s i a m o a d e s e m p i o t r o v a r c i i n u n a r e g i o n e d e l N o r d a n o n p o t e r a v e r e a c c e s s o a d u n f a r m a c o , m e n t r e a l S u d s ì , p e r c h é l ' o r g a n i z z a z i o n e d e l l a R e g i o n e è c o n f o r m a t a i n q u e s t o m o d o " . " A b b i a m o p r e s e n t a t o l a n o s t r a c a m p a g n a a d E u r o p a d o n n a P a r l a m e n t o , l e n o s t r e c o m p a g n e d i s t r a d a a l i v e l l o p a r l a m e n t a r e d a c u i v o r r e m m o u n a p p o g g i o p e r a c c e l e r a r e i l p r o c e s s o r e l a t i v o a l l ’ e q u o a c c e s s o a i f a r m a c i p e r l e p a z i e n t i . S i a m o c o n t e n t i s s i m i d e i p r o g r e s s i d e l l a r i c e r c a e l o s i a m o a l t r e t t a n t o d i q u e l l o c h e l e i s t i t u z i o n i f a n n o p e r ò v o r r e m m o a r r i v a r e a l l ' u l t i m o m i g l i o . P e r q u e s t o m o t i v o o g g i s i a m o q u i " c o n c l u d e .