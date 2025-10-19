B e r l i n o , 1 9 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - N o n s i f e r m a l a r i c e r c a s u l t u m o r e a l s e n o t r i p l o m e t a s t a t i c o , l a f o r m a a p r o g n o s i m a g g i o r m e n t e s f a v o r e v o l e . N u o v e e v i d e n z e c o n f e r m a n o u n m i g l i o r a m e n t o s i g n i f i c a t i v o d e l l a s o p r a v v i v e n z a l i b e r a d a p r o g r e s s i o n e d e l l a m a l a t t i a g r a z i e a d u n o s p e c i f i c o A d c . T r a i n u o v i s t u d i s u l t u m o r e a l s e n o t r i p l o n e g a t i v o m e t a s t i c o , p r e s e n t a t i a l c o n g r e s s o a n n u a l e d e l l a S o c i e t à e u r o p e a d i o n c o l o g i a m e d i c a ( E s m o ) , f a p a r t e l o s t u d i o d i f a s e 3 A s c e n t - 0 3 , i c u i r i s u l t a t i d i m o s t r a n o u n m i g l i o r a m e n t o c l i n i c a m e n t e r i l e v a n t e d e l l a s o p r a v v i v e n z a l i b e r a d a p r o g r e s s i o n e d i m a l a t t i a c o n l ' a n t i c o r p o c o n i u g a t o s a c i t u z u m a b g o v i t e c a n r i s p e t t o a c h e m i o t e r a p i a c o m e t r a t t a m e n t o d i p r i m a l i n e a d e i p a z i e n t i c o n t u m o r e d e l l a m a m m e l l a t r i p l o n e g a t i v o m e t a s t a t i c o ( T n b c ) n o n c a n d i d a t i a l t r a t t a m e n t o c o n i m m u n o t e r a p i a . Q u e s t i r i s u l t a t i p r e s e n t a t i a l l ' E s m o s o n o s t a t i p u b b l i c a t i c o n t e m p o r a n e a m e n t e s u l T h e N e w E n g l a n d J o u r n a l o f M e d i c i n e . L o s t u d i o h a e v i d e n z i a t o u n a r i d u z i o n e d e l 3 8 % d e l r i s c h i o d i m o r t e o d i p r o g r e s s i o n e d i m a l a t t i a e l a s o p r a v v i v e n z a l i b e r a d a p r o g r e s s i o n e è r i s u l t a t a d i 9 , 7 m e s i r i s p e t t o a 6 , 9 m e s i c o n c h e m i o t e r a p i a s t a n d a r d . S i t r a t t a d i u n r i s u l t a t o s i g n i f i c a t i v o d a t o c h e n o n s i s o n o v e r i f i c a t i p r o g r e s s i c l i n i c i p e r o l t r e 2 0 a n n i p e r q u e s t a p o p o l a z i o n e d i p a z i e n t i . " L e d o n n e c o n t u m o r e d e l l a m a m m e l l a t r i p l o n e g a t i v o m e t a s t a t i c o n o n e l e g g i b i l i a l l ' i m m u n o t e r a p i a p r e s e n t a n o u n a p r o g n o s i s f a v o r e v o l e , c o n o p z i o n i t e r a p e u t i c h e l i m i t a t e e u n a r a p i d a p r o g r e s s i o n e d i m a l a t t i a - s p i e g a G i u s e p p e C u r i g l i a n o , p r e s i d e n t e e l e t t o E s m o - . S a c i t u z u m a b g o v i t e c a n , i l p r i m o f a r m a c o a n t i c o r p o c o n i u g a t o d i r e t t o c o n t r o l a p r o t e i n a T r o p - 2 , s i è g i à d i m o s t r a t o e f f i c a c e n e l m i g l i o r a r e l a s o p r a v v i v e n z a s i a n e l t u m o r e d e l l a m a m m e l l a m e t a s t a t i c o t r i p l o n e g a t i v o c h e i n q u e l l o H r + / H e r 2 - , l a f o r m a p i ù d i f f u s a d i c a r c i n o m a m a m m a r i o . I r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o A s c e n t - 0 3 , c h e h a v a l u t a t o s a c i t u z u m a b g o v i t e c a n r i s p e t t o a l l a c h e m i o t e r a p i a t r a d i z i o n a l e c o m e t r a t t a m e n t o d i p r i m a l i n e a d e l t u m o r e d e l l a m a m m e l l a m e t a s t a t i c o t r i p l o n e g a t i v o , a m p l i a n o l e p r o s p e t t i v e d i u t i l i z z o d i q u e s t a t e r a p i a i n u n s e t t i n g d i p a z i e n t i c h e p r e s e n t a b i s o g n i c l i n i c i a n c o r a i n s o d d i s f a t t i . L a c a p a c i t à d i s a c i t u z u m a b g o v i t e c a n d i r i t a r d a r e l a p r o g r e s s i o n e d i m a l a t t i a r a p p r e s e n t a u n i m p o r t a n t e p r o g r e s s o t e r a p e u t i c o p e r q u e s t a p o p o l a z i o n e d i p a z i e n t i , s t a b i l e n d o u n p o t e n z i a l e n u o v o s t a n d a r d d i c u r a " . " N e l 2 0 2 4 , i n I t a l i a , s o n o s t a t i s t i m a t i q u a s i 5 3 . 7 0 0 n u o v i c a s i d i c a r c i n o m a d e l l a m a m m e l l a - a f f e r m a S a v e r i o C i n i e r i , p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e A i o m A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a o n c o l o g i a m e d i c a - . L a f o r m a t r i p l o n e g a t i v a r a p p r e s e n t a c i r c a i l 1 5 % d i t u t t i i c a s i d i t u m o r e d e l s e n o . È u n a d e l l e p i ù g r a v i e a g g r e s s i v e e , d a s e m p r e , f r a l e p i ù d i f f i c i l i d a t r a t t a r e . N e g l i u l t i m i a n n i , l o s c e n a r i o t e r a p e u t i c o è p e r ò i n c o s t a n t e e v o l u z i o n e a n c h e i n q u e s t o t i p o d i n e o p l a s i a e l ' i n n o v a z i o n e s t a p o r t a n d o r i s u l t a t i i m p o r t a n t i , c o m e e v i d e n z i a t o n e l l o s t u d i o A s c e n t - 0 3 " . S a c i t u z u m a b g o v i t e c a n d i G i l e a d S c i e n c e s è u n a n t i c o r p o f a r m a c o c o n i u g a t o d i r e t t o a T r o p - 2 . T r o p - 2 è u n a p r o t e i n a d i s u p e r f i c i e c e l l u l a r e a l t a m e n t e e s p r e s s a i n d i v e r s i t i p i d i t u m o r e , t r a c u i o l t r e i l 9 0 % d e i t u m o r i d e l s e n o e d e l p o l m o n e . L e c e l l u l e d e l T n b c n o n p r e s e n t a n o i n v e c e r e c e t t o r i - c u i i f a r m a c i a n t i t u m o r a l i s i l e g a n o p e r a g i r e c o n t r o l e c e l l u l e c a n c e r o s e - d e g l i e s t r o g e n i e d e l p r o g e s t e r o n e e h a n n o u n ' e s p r e s s i o n e d i H e r 2 l i m i t a t a . D a q u i l a d e f i n i z i o n e d i ' t u m o r i t r i p l i n e g a t i v i ' . I l t u m o r e d e l s e n o t r i p l o n e g a t i v o ( T n b c ) - s e c o n d o g l i e s p e r t i - c o l p i s c e i n m o d o s p r o p o r z i o n a t o i g i o v a n i , l e d o n n e i n p r e - m e n o p a u s a e l e d o n n e n e r e e i s p a n i c h e . L a n e o p l a s i a h a u n ’ a l t a p r o b a b i l i t à d i r e c i d i v a e d i m e t a s t a s i r i s p e t t o a g l i a l t r i t i p i d i t u m o r e d e l s e n o . I l t e m p o m e d i o a l l a r e c i d i v a m e t a s t a t i c a p e r i l T n b c è d i c i r c a 2 , 6 a n n i r i s p e t t o a 5 a n n i p e r g l i a l t r i t i p i d i t u m o r e d e l s e n o , e i l r e l a t i v o t a s s o d i s o p r a v v i v e n z a a c i n q u e a n n i è m o l t o p i ù b a s s o . N e l l e d o n n e c o n T n b c m e t a s t a t i c o , i l t a s s o d i s o p r a v v i v e n z a a c i n q u e a n n i è d e l 1 2 % , r i s p e t t o a l 2 8 % p e r q u e l l e c o n a l t r i t i p i d i t u m o r e d e l s e n o . " A s c e n t - 0 3 è i l s e c o n d o s t u d i o d i f a s e 3 c o n u n r e g i m e b a s a t o s u s a c i t u z u m a b g o v i t e c a n c h e m o s t r a u n a s o p r a v v i v e n z a l i b e r a d a p r o g r e s s i o n e s u p e r i o r e a c h e m i o t e r a p i a i n p r i m a l i n e a d e l T n b c m e t a s t a t i c o , e v i d e n z i a n d o i l s u o p o t e n z i a l e d i m i g l i o r a r e i r i s u l t a t i d e i p a z i e n t i c o n o p z i o n i t e r a p e u t i c h e l i m i t a t e - d i c h i a r a D i e t m a r B e r g e r , M D , P h D , C h i e f M e d i c a l O f f i c e r , G i l e a d S c i e n c e s - . C o n q u e s t i r i s u l t a t i p o t e n z i a l m e n t e i n g r a d o d i c a m b i a r e l a p r a t i c a c l i n i c a , s a c i t u z u m a b g o v i t e c a n è d e s t i n a t o a t r a s f o r m a r e i l p a n o r a m a t e r a p e u t i c o i n p r i m a l i n e a d e l T n b c m e t a s t a t i c o , o f f r e n d o u n a n e c e s s a r i a a l t e r n a t i v a a l l a c h e m i o t e r a p i a " .