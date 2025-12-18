R o m a , 1 8 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n I t a l i a n e l 2 0 2 5 s o n o s t i m a t e c i r c a 3 9 0 . 0 0 0 n u o v e d i a g n o s i d i c a n c r o , u n n u m e r o c h e s e g n a u n a s o s t a n z i a l e s t a b i l i t à r i s p e t t o a l 2 0 2 4 , c o n u n a t e n d e n z a a l l a d i m i n u z i o n e a l l a l u c e d e l l a p r o g r e s s i v a r i d u z i o n e d e i c a s i n e g l i u o m i n i . I d a t i e m e r s i i e r i p o m e r i g g i o d a p a r t e d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a c o n f e r m a n o p e r l a p r i m a v o l t a i n E u r o p a u n c a l o d e l l ' 1 , 7 % d e i c a s i c o m p l e s s i v i , a d d i r i t t u r a d e l 2 , 6 % i n I t a l i a . Q u e s t a t e n d e n z a è d o v u t a d a u n l a t o a l l a d i m i n u z i o n e t o t a l e d e l l a p o p o l a z i o n e , d a l l ' a l t r o a l l a r i d u z i o n e d e l l e d i a g n o s i d i t u m o r e d e l p o l m o n e n e i m a s c h i . U n t r e n d p o s i t i v o , a c u i s i a c c o m p a g n a u n c o m p l e s s i v o c a l o d e l 9 % d e i d e c e s s i o n c o l o g i c i n e g l i u l t i m i 1 0 a n n i n e l n o s t r o P a e s e , a n c o r a p i ù e v i d e n t e n e l l e n e o p l a s i e d e l p o l m o n e ( - 2 4 % ) e d e l c o l o n r e t t o ( - 1 3 % ) . S o n o d a t i m i g l i o r i r i s p e t t o a l l a m e d i a e u r o p e a e s i t r a d u c o n o i n u n a s o p r a v v i v e n z a a 5 a n n i p i ù a l t a n e i t u m o r i p i ù f r e q u e n t i , c i o è i n q u e l l i d i m a m m e l l a ( 8 6 % r i s p e t t o a 8 3 % ) , c o l o n r e t t o ( 6 4 , 2 % r i s p e t t o a 5 9 , 8 % ) e p o l m o n e ( 1 5 , 9 % r i s p e t t o a 1 5 % ) . T u t t a v i a , a l S u d i l 1 5 % d e l l e p a z i e n t i c a m b i a r e g i o n e p e r l a c h i r u r g i a m a m m a r i a , a r r i v a n d o q u a s i a l 5 0 % d i i n t e r v e n t i f u o r i r e g i o n e n e l c a s o d e l l a C a l a b r i a . E ' q u a n t o e m e r g e d a l l a 1 5 e s i m a e d i z i o n e d e l r a p p o r t o ' I n u m e r i d e l c a n c r o i n I t a l i a 2 0 2 5 ' d e l l ' A s s o c i a z i o n e d i o n c o l o g i a m e d i c a , f r u t t o d e l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a A i o m , A i r t u m ( A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a r e g i s t r i t u m o r i ) , F o n d a z i o n e A i o m , O s s e r v a t o r i o n a z i o n a l e s c r e e n i n g ( O n s ) , P a s s i ( P r o g r e s s i d e l l e a z i e n d e s a n i t a r i e p e r l a s a l u t e i n I t a l i a ) , P a s s i d ' A r g e n t o e d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i a n a t o m i a p a t o l o g i c a e d i c i t o l o g i a d i a g n o s t i c a ( S i a p e c - I a p ) , p r e s e n t a t o q u e s t a m a t t i n a a R o m a a P a l a z z o B a l d a s s i n i . N e l n o s t r o P a e s e - r i l e v a i l r e p o r t - i n 5 a n n i ( 2 0 2 0 - 2 0 2 4 ) è a u m e n t a t o i l n u m e r o d i c i t t a d i n i c h e a d e r i s c o n o a i p r o g r a m m i d i p r e v e n z i o n e s e c o n d a r i a . P e r l o s c r e e n i n g m a m m o g r a f i c o l a c o p e r t u r a è p a s s a t a d a l 3 0 % n e l 2 0 2 0 a l 5 0 % n e l 2 0 2 4 , p e r i l t e s t d e l s a n g u e o c c u l t o n e l l e f e c i ( p e r l a d i a g n o s i p r e c o c e d e l t u m o r e d e l c o l o n r e t t o ) d a l 1 7 % a l 3 3 % e p e r l o s c r e e n i n g c e r v i c a l e d a l 2 3 % a l 5 1 % . S i g n i f i c a t i v o i l r e c u p e r o d e l l e a d e s i o n i a n c h e a l S u d , d o v e è t r i p l i c a t a l a c o p e r t u r a : l a m a m m o g r a f i a è a u m e n t a t a d a l 1 2 % a l 3 4 % , i l t e s t d e l s a n g u e o c c u l t o f e c a l e d a l 5 % a l 1 8 % e l o s c r e e n i n g c e r v i c a l e d a l 1 2 % a l 3 7 % . T u t t a v i a p e r m a n g o n o c r i t i c i t à , c o m e a p p u n t o l ' e l e v a t a m o b i l i t à s a n i t a r i a r e g i o n a l e a l S u d p e r i n t e r v e n t i c h i r u r g i c i p e r t u m o r e d e l l a m a m m e l l a , c o n i n d i c i d i f u g a 3 v o l t e s u p e r i o r i a q u e l l i d e l C e n t r o - N o r d . I n I t a l i a n e l 2 0 2 3 - e v i d e n z i a i l r a p p o r t o - s o n o s t a t i e f f e t t u a t i 6 6 . 3 5 1 i n t e r v e n t i p e r c a r c i n o m a m a m m a r i o ( 6 1 . 1 2 8 n e l l a r e g i o n e d i r e s i d e n z a e 5 . 2 2 3 f u o r i R e g i o n e ) : a l i v e l l o n a z i o n a l e l a p e r c e n t u a l e d i c h i r u r g i a m a m m a r i a i n m o b i l i t à è p a r i a c i r c a l ' 8 % , m a s i v a d a l 5 % a l N o r d a l 1 5 % a l S u d . R e s t a a n c o r a m o l t a s t r a d a d a p e r c o r r e r e a n c h e s u l p i a n o d e l l a p r e v e n z i o n e p r i m a r i a , c i o è d e g l i s t i l i d i v i t a s a n i . I n I t a l i a i l 2 4 % d e g l i a d u l t i f u m a , i l 3 3 % è i n s o v r a p p e s o e i l 1 0 % è o b e s o , i l 5 8 % c o n s u m a a l c o l e i l 2 7 % è s e d e n t a r i o . " G r a z i e a l p r o g r e s s o t e r a p e u t i c o c h e i n t r o d u c e i n p r a t i c a c l i n i c a n u o v e i n d i c a z i o n i e n u o v e s e q u e n z e d i t r a t t a m e n t o , e a l p r o l u n g a m e n t o d e l t e m p o d i c u r a , i l c a r i c o d i l a v o r o p e r l e s t r u t t u r e s a n i t a r i e c r e s c e n o t e v o l m e n t e , m o l t o p i ù d i q u a n t o a u m e n t i n o l a f o r z a l a v o r o e g l i o s p e d a l i - a f f e r m a M a s s i m o D i M a i o , p r e s i d e n t e A i o m - E i c a m p a n e l l i d ' a l l a r m e p e r i l n u m e r o d i m e d i c i e i n f e r m i e r i d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e s u o n a n o i n c o n t i n u a z i o n e , n o n u l t i m o p e r f e n o m e n i c h e g i o c a n o c o n t r o l a t e n u t a d e l s e r v i z i o p u b b l i c o . C h e , a l c o n t r a r i o , r a p p r e s e n t a u n a r i c c h e z z a d e l P a e s e , c h e v a d i f e s a i n o g n i m o d o . E a l l o r a a b b i a m o s e m p r e p i ù b i s o g n o d i p r e v e n z i o n e , s i a p e r f a r d i m i n u i r e i l n u m e r o d i p e r s o n e c h e s i a m m a l a n o s i a p e r f a r e l e d i a g n o s i , l a d d o v e s i p u ò , p i ù p r e s t o , q u a n d o l a p r o b a b i l i t à d i g u a r i r e è p i ù a l t a e l ' i m p e g n o t e r a p e u t i c o , p e r i l p a z i e n t e e p e r i l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e , è m i n o r e " . " C r e d i a m o n e l l a c a p a c i t à d e l l e i s t i t u z i o n i d i p r o g r a m m a r e i n m a n i e r a t e m p e s t i v a p e r c h é , d i e t r o l a f o r m a l i t à d e i L i v e l l i e s s e n z i a l i d i a s s i s t e n z a ( L e a ) , v i s o n o i b i s o g n i d e i p a z i e n t i c h e r i c h i e d o n o i l r i s p e t t o d e i t e m p i o l t r e c h e d e l l ' a p p r o p r i a t e z z a d e l l e p r e s t a z i o n i . L ' o t t i m i s m o , p e r ò , n o n c a n c e l l a i p r o b l e m i - s o t t o l i n e a F r a n c e s c o P e r r o n e , p r e s i d e n t e F o n d a z i o n e A i o m - L a t o s s i c i t à f i n a n z i a r i a , c i o è l ' i m p a t t o e c o n o m i c o d e l c a n c r o , c o n t i n u a a c o l p i r e i n I t a l i a . B i s o g n a t u t e l a r e i l d i r i t t o a l l a s a l u t e e c o n t e n e r e l e d i s e q u i t à , a n c o r a t r o p p o e v i d e n t i . E ' g r a n d e a n c h e i l b i s o g n o d i c u r e p a l l i a t i v e , d a a s s o c i a r e a l l e t e r a p i e a n t i n e o p l a s t i c h e , p e r e v i t a r e c h e i l f i n e v i t a s i t r a d u c a i n u n m o m e n t o d i a b b a n d o n o . L a n o s t r a s o c i e t à s c i e n t i f i c a h a p i ù v o l t e e v i d e n z i a t o l a n e c e s s i t à c h e i l d i s e g n o d i l e g g e i n m a t e r i a d i m o r t e m e d i c a l m e n t e a s s i s t i t a n o n e s c l u d a i l S s n , i l s o l o i n g r a d o d i g a r a n t i r e t u t t i i p e r c o r s i i n t e g r a t i , i n c l u s e l e c u r e p a l l i a t i v e s i m u l t a n e e . C i a u g u r i a m o c h e i l l e g i s l a t o r e r i s p e t t i l a d i g n i t à e i d i r i t t i d e i p a z i e n t i o n c o l o g i c i , i n m a n i e r a e q u a , e n o n d e m a n d i a d a l t r i d e c i s i o n i c h e v a n n o c o n d i v i s e i n u n c o n t e s t o d i a l l e a n z a t e r a p e u t i c a " . I n I t a l i a l e d i a g n o s i d i t u m o r e n e l 2 0 2 5 , r i s p e t t o a l b i e n n i o p r e c e d e n t e , s o n o s o s t a n z i a l m e n t e s t a b i l i : 3 9 0 . 1 0 0 . T r a l e b u o n e n o t i z i e i l c a l o d e i d e c e s s i e l a m i g l i o r e a d e s i o n e a g l i s c r e e n i n g . T u t t a v i a , f u m o e s o v r a p p e s o r e s t a n o d u e i m p o r t a n t i f a t t o r i d i r i s c h i o n e l n o s t r o P a e s e . " N e l 2 0 2 5 n o n v i s a r a n n o s o s t a n z i a l i d i f f e r e n z e q u a n t i t a t i v e r i s p e t t o a q u a n t o d o c u m e n t a t o l o s c o r s o a n n o - s p i e g a D i e g o S e r r a i n o , c o n s u l e n t e e p i d e m i o l o g o p r e s s o A l l e a n z a c o n t r o i l c a n c r o , R o m a - m e n t r e n e i p r o s s i m i a n n i i l n u m e r o a s s o l u t o d i n u o v e d i a g n o s i i n I t a l i a p o t r e b b e s t a b i l i z z a r s i o i n i z i a r e a d i m i n u i r e . E ' u n ' i p o t e s i s u p p o r t a t a , o l t r e c h e d a l l a c o s t a n t e d e c r e s c i t a d e m o g r a f i c a d e l l a p o p o l a z i o n e i t a l i a n a , a n c h e d a l l a d i m i n u z i o n e d e i c a s i n e g l i u o m i n i . U n e s e m p i o r a p p r e s e n t a t i v o d e i d i v e r s i a n d a m e n t i t e m p o r a l i , i n I t a l i a , d e i t a s s i d i i n c i d e n z a n e l l a p o p o l a z i o n e m a s c h i l e e i n q u e l l a f e m m i n i l e è o f f e r t o d a l t u m o r e d e l p o l m o n e . N e g l i u o m i n i , t r a i l 2 0 0 3 e i l 2 0 1 7 , l e n u o v e d i a g n o s i d i q u e s t a n e o p l a s i a s o n o d i m i n u i t e d e l 1 6 , 7 % , m e n t r e t r a l e d o n n e s o n o a u m e n t a t e d e l l ' 8 4 , 3 % " . I l f u m o r e s t a p i ù f r e q u e n t e f r a g l i u o m i n i ( 2 8 % ) r i s p e t t o a l l e d o n n e ( 2 0 % ) e d è f o r t e m e n t e a s s o c i a t o a l l o s v a n t a g g i o s o c i a l e , c o i n v o l g e n d o m o l t o d i p i ù l e p e r s o n e c o n d i f f i c o l t à e c o n o m i c h e ( 3 6 % ) r i s p e t t o a c h i d i c h i a r a d i n o n a v e r n e ( 2 1 % ) . " U n a l t r o f a t t o r e d i r i s c h i o è i l s o v r a p p e s o - e v i d e n z i a R o s s a n a B e r a r d i , p r e s i d e n t e e l e t t o A i o m - L ' e c c e s s o p o n d e r a l e r i g u a r d a i l 4 3 % d e g l i a d u l t i i n I t a l i a . D a l 2 0 0 8 l e a n a l i s i t e m p o r a l i m o s t r a n o u n a u m e n t o d e l l ' e c c e s s o p o n d e r a l e a l i v e l l o n a z i o n a l e , s o s t e n u t o d a u n i n c r e m e n t o , c o n t e n u t o m a s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v o , d e l l ' o b e s i t à n e l N o r d , a f r o n t e d i u n a r i d u z i o n e c h e h a a v u t o i n i z i o n e g l i a n n i p i ù r e c e n t i n e l M e r i d i o n e . I l g r a d i e n t e g e o g r a f i c o d e l l ' e c c e s s o p o n d e r a l e r e s t a a s f a v o r e d e l S u d e i n a l c u n e r e g i o n i , c o m e C a m p a n i a , P u g l i a e M o l i s e , l a m e t à d e l l a p o p o l a z i o n e a d u l t a è i n s o v r a p p e s o . A i p r o b l e m i c o n l a b i l a n c i a s i a s s o c i a s p e s s o l ' a s s e n z a d i a t t i v i t à f i s i c a . I n q u e s t o c a s o , p e r ò , s i a v v e r t e u n ' i n v e r s i o n e d i t e n d e n z a . I n f a t t i , d o p o p i ù d i 1 0 a n n i d i i n c r e m e n t o c o s t a n t e e s i g n i f i c a t i v o , i l t r e n d d e l l a s e d e n t a r i e t à h a c a m b i a t o d i r e z i o n e d o p o i l 2 0 2 0 , m o s t r a n d o u n a p r o g r e s s i v a e c o n t i n u a r i d u z i o n e d i 5 p u n t i p e r c e n t u a l i i n s o l i 4 a n n i , d a l 3 2 % d e l 2 0 2 0 a l 2 7 % n e l 2 0 2 4 " . U n a r i d u z i o n e d e l l ' o b e s i t à " m i g l i o r e r e b b e l a s a l u t e p u b b l i c a , r i d u c e n d o n u o v e d i a g n o s i e r e c i d i v e o n c o l o g i c h e e p o t e n z i a n d o l a r i s p o s t a a l l e t e r a p i e . A g i r e s u p e s o e s t i l e d i v i t a è u n o s t r u m e n t o c o n c r e t o d i p r e v e n z i o n e e c u r a d e l c a n c r o , i n l i n e a c o n l ' a p p r o c c i o O n e H e a l t h " .