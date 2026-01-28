M i l a n o , 2 8 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " A b b i a m o u n p r o g r a m m a d i r i c e r c a i n I t a l i a c h e g i à o g g i v e d e 1 6 s t u d i c l i n i c i , d i c u i 1 1 d i f a s e 3 , q u i n d i p r o s s i m i a l l a r e g i s t r a z i o n e d e i f a r m a c i . M o l t i d i q u e s t i s o n o r i v o l t i p r o p r i o a d a r e d e l l e s o l u z i o n i t e r a p e u t i c h e a p a z i e n t i c o n i l t u m o r e d e l l a m a m m e l l a " . L o h a d e t t o S t e f a n o C a l a b r e s e , M e d i c a l D i r e c t o r - O n c o l o g y d i G i l e a d I t a l i a , o g g i a M i l a n o d u r a n t e l ' i n c o n t r o c h e h a d a t o i l v i a a l l ' i n i z i a t i v a ' D u e d i n o i s u l d i v a n o r o s a ' , p r o m o s s a d a G i l e a d S c i e n c e s I t a l i a c o n E u r o p a D o n n a I t a l i a . U n a p p u n t a m e n t o a p o c h i g i o r n i d a l l a G i o r n a t a m o n d i a l e c o n t r o i l c a n c r o , i l 4 f e b b r a i o . A d a r e v o c e a l l e d o n n e c o n t u m o r e a l s e n o m e t a s t a t i c o è l ' O l i m p i a d e c u l t u r a l e d i M i l a n o - C o r t i n a 2 0 2 6 . " S i a m o f e l i c i d i e s s e r e q u i o g g i - p r o s e g u e C a l a b r e s e - C ' è m o l t a a t t i n e n z a c o n q u e l l o c h e f a n n o g l i a t l e t i a l l e O l i m p i a d i . L o r o s f i d a n o s e s t e s s i p e r r a g g i u n g e r e l ' e c c e l l e n z a , G i l e a d h a l o s t e s s o o b i e t t i v o p e r s f i d a r e i l i m i t i c h e l a m a l a t t i a i m p o n e " . C a l a b r e s e s p i e g a i p r o g r a m m i f u t u r i d e l l ' a z i e n d a : " V o g l i a m o p o r t a r e , c o m e f a t t o i n p a s s a t o , i n n o v a z i o n e a l s e r v i z i o d e l l e p a z i e n t i , n u o v i f a r m a c i p i ù e f f i c a c i d a m e t t e r e a d i s p o s i z i o n e d e i c l i n i c i . I l m e s s a g g i o c h e d i a m o è c h e G i l e a d g i o c h e r à l a s u a p a r t e e d o b b i a m o e s s e r e u n i t i c o n a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i , c l i n i c i e i s t i t u z i o n i . L ' i n n o v a z i o n e h a u n p r e z z o e d o b b i a m o c e r c a r e i l m o d o d i r e n d e r l a s o s t e n i b i l e e d i s p o n i b i l e i l p i ù i n f r e t t a p o s s i b i l e p e r c u r a r e l e p a z i e n t i c h e n e h a n n o b i s o g n o " .