R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " N e l t r a t t a m e n t o d e l c a n c r o d e l p o l m o n e a b b i a m o v i s s u t o n e g l i u l t i m i v e n t ' a n n i u n a g r a n d e e v o l u z i o n e , c h e h a v i s t o l ' i n s e r i m e n t o d e i t r a t t a m e n t i a b e r s a g l i o m o l e c o l a r e e d e l l ' i m m u n o t e r a p i a . I n p a r t i c o l a r e , p e r l a m a l a t t i a E g f r - m u t a t a - u n a c o n d i z i o n e s c o p e r t a n e l 2 0 0 4 c h e r i g u a r d a u n a m u t a z i o n e s p e c i f i c a a c a r i c o d e l g e n e E g f r - h a p o r t a t o a l l o s v i l u p p o d i f a r m a c i a b e r s a g l i o m o l e c o l a r e , c a p a c i d i c o l p i r e i n m o d o m i r a t o q u e s t a p r o t e i n a . D a a l l o r a s o n o s t a t i s v i l u p p a t i v a r i t r a t t a m e n t i a b e r s a g l i o m o l e c o l a r e c h e , n e l l e g e n e r a z i o n i s u c c e s s i v e , h a n n o d i m o s t r a t o u n ' e f f i c a c i a n e t t a m e n t e s u p e r i o r e a l l a c h e m i o t e r a p i a c h e p r i m a d i a l l o r a e r a i l n o s t r o s t a n d a r d o f c a r e " . C o s ì A n d r e a A r d i z z o n i , p r o f e s s o r e d i O n c o l o g i a m e d i c a a l l ' u n i v e r s i t à d i B o l o g n a e d i r e t t o r e D o c O n c o l o g i a m e d i c a A o u d i B o l o g n a , r i p e r c o r r e l ' e v o l u z i o n e d e i t r a t t a m e n t i a n t i t u m o r a l i , c o m m e n t a n d o i r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o F l a u r a 2 c h e d i m o s t r a n o l ' e f f i c a c i a d e l l a c o m b i n a z i o n e c h e m i o t e r a p i a - o s i m e r t i n i b " n e g l i e s i t i c l i n i c i s i a i n t e r m i n i d i d u r a t a d e l l a r i s p o s t a e t e m p o a l l a p r o g r e s s i o n e " , p r e s e n t a t i r e c e n t e m e n t e a l C o n g r e s s o m o n d i a l e d e l c a n c r o d e l p o l m o n e c h e s i è s v o l t o a B a r c e l l o n a . " N e l c o r s o d e g l i a n n i - s p i e g a A r d i z z o n i - s i a m o a r r i v a t i a u n a t e r z a g e n e r a z i o n e d i i n i b i t o r i d e l l ' E g f r , t r a c u i i n p a r t i c o l a r e l ' o s i m e r t i n i b c h e d a l 2 0 1 8 è d i v e n t a t o l a n o s t r a t e r a p i a d i r i f e r i m e n t o p e r i l c a n c r o d e l p o l m o n e c o n m u t a z i o n e d i E g f r . Q u e s t a s c e l t a s i è b a s a t a s u i r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o F l a u r a c h e d i m o s t r ò l a s u p e r i o r i t à d e l l ' o s i m e r t i n i b r i s p e t t o a l t r a t t a m e n t o c h e m i o t e r a p i c o . O v v i a m e n t e l a r i c e r c a è a n d a t a a v a n t i . G l i i n i b i t o r i d e l l a t i r o s i n - c h i n a s i , c o m e l ' o s i m e r t i n i b , h a n n o r a p p r e s e n t a t o u n a g r a n d e e v o l u z i o n e : h a n n o p o r t a t o a t r i p l i c a r e l ' a s p e t t a t i v a d i v i t a d e i p a z i e n t i c o n q u e s t a s p e c i f i c a a l t e r a z i o n e m o l e c o l a r e . T u t t a v i a , d o p o q u e s t i p r o g r e s s i i n i z i a l i - p r e c i s a l ' o n c o l o g o - n o n a b b i a m o a s s i s t i t o a u l t e r i o r i m i g l i o r a m e n t i : n o n s o n o c o m p a r s i i n i b i t o r i p i ù e f f i c a c i . S i è q u i n d i p e n s a t o c h e u n n u o v o p a s s o a v a n t i p o t e s s e e s s e r e o t t e n u t o s o l o a g g i u n g e n d o q u a l c o s a " . Q u e s t o " è e s a t t a m e n t e c i ò c h e h a c e r c a t o d i f a r e l o s t u d i o F l a u r a 2 - i l l u s t r a A r d i z z o n i - a g g i u n g e n d o l a c h e m i o t e r a p i a a l l ' o s i m e r t i n i b n e l t e n t a t i v o d i p o t e n z i a r n e l ' e f f i c a c i a e m i g l i o r a r e i r i s u l t a t i a l u n g o t e r m i n e . L o s t u d i o h a r a n d o m i z z a t o i p a z i e n t i c o n t u m o r e d e l p o l m o n e e m u t a z i o n e d i E g f r a 2 t r a t t a m e n t i : u n o c o n s o l o o s i m e r t i n i b e l ' a l t r o c o n o s i m e r t i n i b p i ù c h e m i o t e r a p i a . I r i s u l t a t i h a n n o m o s t r a t o i n m o d o m o l t o c h i a r o c h e l a c o m b i n a z i o n e p o r t a a e s i t i m i g l i o r i , s i a i n t e r m i n i d i d u r a t a d e l l a r i s p o s t a e t e m p o a l l a p r o g r e s s i o n e , s i a - e q u e s t o è i l d a t o p i ù r e c e n t e , p r e s e n t a t o a l C o n g r e s s o m o n d i a l e d e l c a n c r o d e l p o l m o n e - i n t e r m i n i d i s o p r a v v i v e n z a c o m p l e s s i v a , a u m e n t a t a d i c i r c a 1 0 m e s i . I l g u a d a g n o d i s o p r a v v i v e n z a a 3 a n n i - s o t t o l i n e a - è d i c i r c a i l 1 0 % , u n r i s u l t a t o c h e r a p p r e s e n t a u n u l t e r i o r e , i m p o r t a n t e b e n e f i c i o n e l t r a t t a m e n t o d e l c a n c r o d e l p o l m o n e c o n m u t a z i o n i d i E g f r " .