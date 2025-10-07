R o m a , 7 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L ’ A g e n z i a i t a l i a n a d e l f a r m a c o ( A i f a ) h a a p p r o v a t o l a r i m b o r s a b i l i t à d i n u o v a c o m b i n a z i o n e - o s i m e r t i n i b c o n c h e m i o t e r a p i a - p e r i l t r a t t a m e n t o d i p r i m a l i n e a d e i p a z i e n t i c o n c a r c i n o m a p o l m o n a r e n o n a p i c c o l e c e l l u l e ( N s c l c ) l o c a l m e n t e a v a n z a t o ( S t a d i o I I I B - I I I C ) o m e t a s t a t i c o ( S t a d i o I V ) e m u t a z i o n i d e l r e c e t t o r e d e l f a t t o r e d i c r e s c i t a e p i d e r m i c o ( E g f r m ) . L a t e r a p i a m i r a t a c o m b i n a t a m i g l i o r a i l c o n t r o l l o d e l l a m a l a t t i a n e i p a z i e n t i c o n N s c l c e m u t a z i o n e d e l g e n e E g f r : a 4 a n n i è v i v o i l 4 9 % d e i p a z i e n t i . O s i m e r t i n i b è s t a t o i n o l t r e a p p r o v a t o i n m o n o t e r a p i a n e i p a z i e n t i c o n N s c l c l o c a l m e n t e a v a n z a t o , n o n r e s e c a b i l e , c o n m u t a z i o n i d i E g f r , l a c u i m a l a t t i a n o n è p r o g r e d i t a d u r a n t e o d o p o c h e m i o r a d i o t e r a p i a . I p a s s i a v a n t i n e l l a c u r a d e l c a r c i n o m a p o l m o n a r e s o n o s t a t i p r e s e n t a t i o g g i a M i l a n o i n u n i n c o n t r o c o n l a s t a m p a p r o m o s s o d a A s t r a Z e n e c a . C o m e e v i d e n z i a t o n e l l o s t u d i o F l a u r a 2 - c h e h a c o i n v o l t o 5 5 7 p a z i e n t i N s c l c m e t a s t a t i c o e c o n m u t a z i o n e d i E g f r , p u b b l i c a t o n e l 2 0 2 3 s u l T h e N e w E n g l a n d J o u r n a l o f M e d i c i n e e p e r i l q u a l e s o n o s t a t i p r e s e n t a t i i m p o r t a n t i a g g i o r n a m e n t i l o s c o r s o s e t t e m b r e a B a r c e l l o n a n e l S i m p o s i o p r e s i d e n z i a l e d e l l a C o n f e r e n z a m o n d i a l e s u l t u m o r e d e l p o l m o n e ( W o r l d C o n f e r e n c e o n L u n g C a n c e r 2 0 2 5 ) - o s i m e r t i n i b c o n l ’ a g g i u n t a d i c h e m i o t e r a p i a o f f r e u n m i g l i o r a m e n t o s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v o e c l i n i c a m e n t e r i l e v a n t e d e l l a s o p r a v v i v e n z a l i b e r a d a p r o g r e s s i o n e ( P f s ) e d e l l a s o p r a v v i v e n z a g l o b a l e ( O s ) . I n p a r t i c o l a r e , - d e t t a g l i a l a f a r m a c e u t i c a i n u n a n o t a - l a c o m b i n a z i o n e " h a r i d o t t o i l r i s c h i o d i p r o g r e s s i o n e d i m a l a t t i a o d i m o r t e d e l 3 8 % r i s p e t t o a l s o l o o s i m e r t i n i b , c o n u n v a n t a g g i o d i q u a s i 9 m e s i i n p i ù n e l l a P f s m e d i a n a . L a s o p r a v v i v e n z a g l o b a l e m e d i a n a h a r a g g i u n t o q u a s i 4 a n n i ( 4 7 , 5 m e s i ) n e l b r a c c i o d i c o m b i n a z i o n e r i s p e t t o a c i r c a 3 a n n i ( 3 7 , 6 m e s i ) o t t e n u t i c o n o s i m e r t i n i b i n m o n o t e r a p i a " . I n o l t r e - r i c o r d a l a f a r m a c e u t i c a - l ' a p p o r v a z i o n e d i A i f a p e r l a r i m b o r s a b i l i t à d i o s i m e r t i n i b i n m o n o t e r a p i a , " o f f r e p e r l a p r i m a v o l t a a i p a z i e n t i c o n N s c l c l o c a l m e n t e a v a n z a t o , n o n r e s e c a b i l e , c o n m u t a z i o n i d i E g f r , l a c u i m a l a t t i a n o n è p r o g r e d i t a d u r a n t e o d o p o c h e m i o r a d i o t e r a p i a , l a p o s s i b i l i t à d i a c c e d e r e a u n a t e r a p i a t a r g e t d o p o l a c h e m i o r a d i o t e r a p i a " . " O s i m e r t i n i b i n m o n o t e r a p i a è l o s t a n d a r d d i c u r a d i p r i m a l i n e a p e r i p a z i e n t i c o n t u m o r e d e l p o l m o n e n o n a p i c c o l e c e l l u l e l o c a l m e n t e a v a n z a t o o m e t a s t a t i c o e m u t a z i o n e d i E g f r " , s p i e g a F i l i p p o d e M a r i n i s , d i r e t t o r e d e l l a D i v i s i o n e d i O n c o l o g i a t o r a c i c a d e l l ’ I s t i t u t o e u r o p e o d i o n c o l o g i a d i M i l a n o e p r e s i d e n t e d i A i o t , A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a t o r a c i c a . " L ’ a p p r o v a z i o n e d e l l a r i m b o r s a b i l i t à d i o s i m e r t i n i b i n c o m b i n a z i o n e c o n l a c h e m i o t e r a p i a d a p a r t e d i A i f a - a g g i u n g e d e M a r i n i s - p e r m e t t e , a q u e s t i p a z i e n t i c o n m a l a t t i a a v a n z a t a , d i a v e r e a d i s p o s i z i o n e d u e o p z i o n i t e r a p e u t i c h e i n p r i m a l i n e a b a s a t e s u o s i m e r t i n i b . I c l i n i c i , i n q u e s t o m o d o , p o s s o n o s c e g l i e r e l a c u r a p i ù e f f i c a c e i n r e l a z i o n e a l l e c a r a t t e r i s t i c h e d i o g n i p a z i e n t e , m a n t e n e n d o d u n q u e u n a p p r o c c i o p e r s o n a l i z z a t o . O s i m e r t i n i b i n c o m b i n a z i o n e c o n c h e m i o t e r a p i a “ s t a b i l i s c e u n n u o v o p u n t o d i r i f e r i m e n t o , c o n i l p i ù e s t e s o b e n e f i c i o i n t e r m i n i d i s o p r a v v i v e n z a g l o b a l e m a i r i p o r t a t o i n q u e s t o s e t t i n g – c o n t i n u a l ’ e s p e r t o - G r a z i e a l l a n u o v a c o m b i n a z i o n e , è s t a t a o t t e n u t a u n a s o p r a v v i v e n z a g l o b a l e m e d i a n a d i q u a s i 4 a n n i , u n a n n o i n p i ù r i s p e t t o a o s i m e r t i n i b i n m o n o t e r a p i a , c o n u n a r i d u z i o n e d e l r i s c h i o d i m o r t e d e l 2 3 % . L ’ a g g i u n t a d e l l a c h e m i o t e r a p i a a d o s i m e r t i n i b p e r m e t t e d i s u p e r a r e i m e c c a n i s m i d i r e s i s t e n z a m e s s i i n a t t o d a l t u m o r e e d i r e a l i z z a r e u n u l t e r i o r e p r o g r e s s o n e l l a c u r a , o r a d i s p o n i b i l e a n c h e p e r i p a z i e n t i d e l n o s t r o P a e s e " . " N e l 2 0 2 4 , i n I t a l i a , s o n o s t a t i s t i m a t i c i r c a 4 5 m i l a n u o v i c a s i d i t u m o r e d e l p o l m o n e – i l l u s t r a S i l v i a N o v e l l o , p r e s i d e n t e d i W o m e n A g a i n s t L u n g C a n c e r i n E u r o p e ( W a l c e ) , d i r e t t o r e d e l l ’ O n c o l o g i a m e d i c a a l l ’ O s p e d a l e S a n L u i g i G o n z a g a d i O r b a s s a n o e p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i O n c o l o g i a m e d i c a a l l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i T o r i n o - P u r t r o p p o , c i r c a l ’ 8 0 % d e l l e d i a g n o s i a v v i e n e i n f a s e a v a n z a t a , d a q u i l ’ i m p o r t a n z a d i o p z i o n i t e r a p e u t i c h e s e m p r e p i ù e f f i c a c i p e r q u e s t i p a z i e n t i . L a m u t a z i o n e d e l g e n e E g f r - c h i a r i s c e - è p r e s e n t e n e l 1 5 % c i r c a d e i c a s i d i N s c l c n e l l a p o p o l a z i o n e c a u c a s i c a , e c o n m a g g i o r f r e q u e n z a n e i n o n f u m a t o r i . L o s t u d i o F l a u r a 2 h a c o n f e r m a t o l a r i l e v a n z a d e l l a p r o f i l a z i o n e m o l e c o l a r e p e r u n o t t i m a l e i n q u a d r a m e n t o d i a g n o s t i c o e t e r a p e u t i c o d e l t u m o r e d e l p o l m o n e . L a m u t a z i o n e a c a r i c o d i E g f r - s o t t o l i n e a l ’ e s p e r t a - è u n b i o m a r c a t o r e c h e , n e l t e m p o , s i è r i v e l a t o u n o d e i d r i v e r p i ù i m p o r t a n t i , i n g r a d o d i g u i d a r e i n m a n i e r a e f f i c a c e l a s c e l t a d e l l a c u r a . O g n i i n d i c a z i o n e t e r a p e u t i c a n e l c a r c i n o m a p o l m o n a r e n o n a p i c c o l e c e l l u l e i n s t a d i o a v a n z a t o d e v e e s s e r e p r e c e d u t a d a l l a p r o f i l a z i o n e m o l e c o l a r e . A l t r e t t a n t o i m p o r t a n t e è l a c o l l a b o r a z i o n e m u l t i d i s c i p l i n a r e , a p a r t i r e d a l m o m e n t o d e l l a d i a g n o s i . Q u e s t i a s p e t t i - o s s e r v a - d i v e n t a n o a n c o r a p i ù d e c i s i v i a l l a l u c e d e i d a t i d e l l o s t u d i o F l a u r a 2 e d e l l ’ a p p r o v a z i o n e d e l l a r i m b o r s a b i l i t à d e l l a c o m b i n a z i o n e o s i m e r t i n i b p i ù c h e m i o t e r a p i a d a p a r t e d i A i f a " . I n p a r t i c o l a r e , " n e l l o s t u d i o , i l 6 3 % d e i p a z i e n t i t r a t t a t i c o n l a c o m b i n a z i o n e e r a v i v o a 3 a n n i e i l 4 9 % a 4 a n n i , r i s p e t t o a l 5 1 % e a l 4 1 % c o n o s i m e r t i n i b i n m o n o t e r a p i a - r i m a r c a N o v e l l o - P e r i p a z i e n t i c o n q u e s t a t i p o l o g i a d i t u m o r e d e l p o l m o n e i n f a s e a v a n z a t a e c o n m u t a z i o n e d i E g f r , g r a z i e a l l a n u o v a c o m b i n a z i o n e , è p o s s i b i l e p a r l a r e d i s o p r a v v i v e n z a a l u n g o t e r m i n e e q u e s t e p e r s o n e p o s s o n o e s s e r e r e i n s e r i t e n e l c o n t e s t o s o c i a l e e l a v o r a t i v o . I n q u e s t o s e t t i n g , c o m i n c i a m o a p a r l a r e d i a l l u n g a m e n t o d e l l a s o p r a v v i v e n z a , c a r a t t e r i z z a t a d a l m a n t e n i m e n t o d e l l a q u a l i t à d i v i t a " . P e r l ’ i n d i c a z i o n e d a p a r t e d i A i f a s u o s i m e r t i n i b i n m o n o t e r a p i a p e r i p a z i e n t i c o n t u m o r e d e l p o l m o n e i n s t a d i o l o c a l m e n t e a v a n z a t o n o n r e s e c a b i l e e c o n m u t a z i o n e d i E g f r , i n c u i l a t e r a p i a m i r a t a h a d i m o s t r a t o d i o t t i m i z z a r e l ’ e f f i c a c i a d e l l a c h e m i o r a d i o t e r a p i a - p r e c i s a l ’ a z i e n d a - n e l l o s t u d i o L a u r a , p u b b l i c a t o s u l T h e N e w E n g l a n d J o u r n a l o f M e d i c i n e , o s i m e r t i n i b h a r i d o t t o i l r i s c h i o d i p r o g r e s s i o n e d i m a l a t t i a o d i m o r t e d e l l ’ 8 4 % , p r o l u n g a n d o l a s o p r a v v i v e n z a l i b e r a d a p r o g r e s s i o n e a p i ù d i 3 a n n i . " S o n o r i s u l t a t i s e n z a p r e c e d e n t i n e i p a z i e n t i c o n t u m o r e d e l p o l m o n e d i S t a d i o I I I n o n r e s e c a b i l e c o n m u t a z i o n e d i E g f r - c o m m e n t a d e M a r i n i s - u n a p o p o l a z i o n e c h e f i n o r a n o n h a p o t u t o b e n e f i c i a r e d i u n t r a t t a m e n t o s p e c i f i c o d i m a n t e n i m e n t o d o p o l a c h e m i o r a d i o t e r a p i a . Q u e s t i d a t i s o t t o l i n e a n o l a n e c e s s i t à d i d i a g n o s t i c a r e e t r a t t a r e i p a z i e n t i c o n t u m o r e d e l p o l m o n e i l p i ù p r e s t o p o s s i b i l e . O s i m e r t i n i b , g r a z i e a l l ’ a p p r o v a z i o n e d i A i f a , d i v e n t a l a p r i m a t e r a p i a m i r a t a d i s p o n i b i l e i n q u e s t o s e t t i n g a d i n t e n t o c u r a t i v o " . " L e 2 r e c e n t i a p p r o v a z i o n i d a p a r t e d i A i f a c o n f e r m a n o o s i m e r t i n i b , i n i b i t o r e t i r o s i n - c h i n a s i c o d i u l t i m a g e n e r a z i o n e , c o m e t e r a p i a f o n d a m e n t a l e p e r i l t r a t t a m e n t o d e l t u m o r e d e l p o l m o n e m e t a s t a t i c o c o n m u t a z i o n e d i E g f r s i a i n m o n o t e r a p i a c h e i n c o m b i n a z i o n e c o n c h e m i o t e r a p i a , e i n m o n o t e r a p i a n e l t u m o r e d e l p o l m o n e i n S t a d i o I I I n o n r e s e c a b i l e – c o n c l u d e P a o l a M o r o s i n i , M e d i c a l A f f a i r s H e a d O n c o l o g y A s t r a Z e n e c a - S i a m o o r g o g l i o s i c h e l a r i c e r c a d i A s t r a Z e n e c a a b b i a c o n t r i b u i t o a d i m o s t r a r e i l v a l o r e d i u n f a r m a c o c a p a c e d i r i d e f i n i r e i l t r a t t a m e n t o d e l t u m o r e d e l p o l m o n e n o n a p i c c o l e c e l l u l e c o n m u t a z i o n e E g f r , g a r a n t e n d o b e n e f i c i c o n c r e t i a i p a z i e n t i i n o g n i s t a d i o d e l l a m a l a t t i a , d a l l e f o r m e a v a n z a t e a q u e l l e p i ù p r e c o c i " .