R o m a , 7 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L o s t u d i o d i f a s e I I I F l a u r a 2 h a c o n f r o n t a t o " , i n p a z i e n t i c o n c a r c i n o m a p o l m o n a r e m e t a s t a t i c o n o n a p i c c o l e c e l l u l e ( N s c l c ) m e t a s t a t i c o E g f r m u t a t o , " l a c o m b i n a z i o n e d i o s i m e r t i n i b e c h e m i o t e r a p i a c o n l o s t a n d a r d d i c u r a r a p p r e s e n t a t o d a o s i m e r t i n i b i n m o n o t e r a p i a . I r i s u l t a t i s o n o s t a t i p r e s e n t a t i i n 2 t o r n a t e : n e l l a p r i m a s i r i f e r i v a n o a l l ' a u m e n t o d e l l a s o p r a v v i v e n z a l i b e r a d a m a l a t t i a e s i p a s s a v a d a i 1 9 m e s i d e l l o s t a n d a r d a i 3 6 d e l l a c o m b i n a z i o n e ; n e l l a s e c o n d a s i è v a l u t a t a l a s o p r a v v i v e n z a g l o b a l e e s i è v i s t o c h e a u m e n t a v a d i c i r c a 1 a n n o , p a s s a n d o d a 3 a n n i p e r i l s o l o o s i m e r t i n i b a 4 a n n i p e r l a c o m b i n a z i o n e d i o s i m e r t i n i b e c h e m i o t e r a p i a " . C o s ì F i l i p p o d e M a r i n i s , d i r e t t o r e d e l l a D i v i s i o n e d i O n c o l o g i a t o r a c i c a d e l l ' I s t i t u t o e u r o p e o d i o n c o l o g i a d i M i l a n o ( I e o ) d i M i l a n o e p r e s i d e n t e d e l l ' A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a t o r a c i c a ( A i o t ) , i n t e r v e n e n d o o g g i n e l c a p o l u o g o l o m b a r d o a l l ' i n c o n t r o c o n l a s t a m p a d e d i c a t o a l l e n u o v e f r o n t i e r e d e l t r a t t a m e n t o d e l c a n c r o a l p o m o n e h a i l l u s t r a t o i r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o c h e h a p o r t a t o a l v i a l i b e r a d i A i f a a l l a r i m b o r s a b i l i t à d e l l a c o m b i n a z i o n e o s i m e r t i n i b - c h e m i o t e r a p i a p e r i l t r a t t a m e n t o i n p r i m a l i n e a d e i p a z i e n t i N s c l c c o n m u t a z i o n e E g f r . T a l e i n d i c a z i o n e h a i m p o s t o u n a r i f l e s s i o n e s u l l a r e i n t r o d u z i o n e d e l l a c h e m i o t e r a p i a n e l t r a t t a m e n t o . " S i d e v e p e n s a r e a l l a t o l l e r a b i l i t à d e l p a z i e n t e c h e , p e r a v e r e u n a s o p r a v v i v e n z a m a g g i o r e d i 1 a n n o , d e v e t o l l e r a r e d e g l i e f f e t t i c o l l a t e r a l i d e l l a c h e m i o t e r a p i a " , s o t t o l i n e a d e M a r i n i s . U n a s p e t t o p e r ò " g i u d i c a t o t o l l e r a b i l e d a g l i a u t o r i d e l l o s t u d i o , i n r a g i o n e d i c i ò c h e c o n o s c i a m o d i q u e s t a c h e m i o t e r a p i a - c h i a r i s c e - c o n g r a n d e v a n t a g g i o p e r i p a z i e n t i c h e p r e s e n t a v a n o m e t a s t a s i c e r e b r a l i , i p i ù c o m p l e s s i e c o n p r o g n o s i p e g g i o r e , c h e h a n n o t r o v a t o d a l l a c o m b i n a z i o n e c o n u n v a n t a g g i o c o n s i d e r e v o l e , t r a i n a n d o i l d a t o d e l l a s o p r a v v i v e n z a . N o n p i ù c h e m i o f r e e e n o n p i ù s o l a t e r a p i a b i o l o g i c a " , r i m a r c a l ' o n c o l o g o : " D o p o 1 0 a n n i d i c o n o s c e n z a d e i m e c c a n i s m i d i r e s i s t e n z a a i f a r m a c i b i o l o g i c i , r i a g g i u n g i a m o l a c h e m i o t e r a p i a a u n f a r m a c o d i t e r z a g e n e r a z i o n e , o t t e n e n d o u n r i s u l t a t o c h e a o g g i n o n è s t a t o a n c o r a e g u a g l i a t o " . S u l l ' a l t r a n u o v a i n d i c a z i o n e c h e h a o t t e n u t o l a r i m b o r s a b i l i t à d a A i f a , o s i m e r t i n i b i n m o n o t e r a p i a p e r i l t r a t t a m e n t o d i p a z i e n t i N s c l c l o c a l m e n t e a v a n z a t o , n o n r e s e c a b i l e , c o n m u t a z i o n i d i E g f r e n o n p r o g r e d i t o d u r a n t e o d o p o c h e m i o r a d i o t e r a p i a , d e M a r i n i s h a e v i d e n z i a t o c h e " l o s t a d i o 3 B d e l l ' a d e n o c a r c i n o m a p o l m o n a r e n o n o p e r a b i l e v i e n e t r a t t a t o c o n u n a c o m b i n a z i o n e s t a n d a r d d i c h e m i o e r a d i o t e r a p i a , c h e s o s t i t u i s c e l a c h i r u r g i a . D i v e r s a m e n t e d a q u a n t o a c c a d e c o n g l i a d e n o c a r c i n o m i s e n z a m u t a z i o n e E g f r , t r a t t a t i c o n l ' a g g i u n t a d i i m m u n o t e r a p i a , n e i p a z i e n t i c o n l a m u t a z i o n e E g f r l ' i m m u n o t e r a p i a n o n f u n z i o n a , m e n t r e è e f f i c a c e l ' i n i b i z i o n e d e l g e n e E g f r d a t a d a o s i m e r t i n i b " d a s o l o . S u q u e s t o " n o n a b b i a m o a n c o r a i d a t i d e l l a s o p r a v v i v e n z a g l o b a l e , m a a b b i a m o q u e l l i d e l l a s o p r a v v i v e n z a l i b e r a d a p r o g r e s s i o n e : s i è p a s s a t i d a 5 m e s i , n e l c a s o d i n e s s u n t r a t t a m e n t o d o p o c h e m i o t e r a p i a e r a d i o t e r a p i a , a 3 6 m e s i s e d o p o c h e m i o e r a d i o v e n i v a a g g i u n t o o s i m e r t i n i b . U n d a t o c h e r a p p r e s e n t a u n n u o v o s t a n d a r d c h e , f i n o a d o g g i , A s t r a Z e n e c a c i a v e v a p e r m e s s o d i u t i l i z z a r e a r i c h i e s t a n e g l i o s p e d a l i . O g g i n o n c ' è p i ù q u e s t o b i s o g n o : i l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e h a r i c o n o s c i u t o i l v a l o r e d i q u e s t o f a r m a c o " .