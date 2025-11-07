R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " N o n c i s o n o d a t i c e r t i c h e c i d i c a n o c h e i n I t a l i a i p a z i e n t i o n c o l o g i c i r i n u n c i a n o a l l e c u r e . T u t t a v i a , c h i h a u n a d i a g n o s i d i t u m o r e s p e s s o p e r c u r a r s i d e v e p a g a r e d i t a s c a p r o p r i a . L a ' t o s s i c i t à f i n a n z i a r i a ' è u n p r o b l e m a , l a c u r a d e l c a n c r o p r o d u c e u n d a n n o e c o n o m i c o , p e r q u e s t o m o t i v o d o b b i a m o v i g i l a r e " . C o s ì a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e F r a n c e s c o P e r r o n e , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e d e l l ' A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a o n c o l o g i a m e d i c a , o g g i a R o m a a m a r g i n e d e l l ' a p e r t u r a d e l X X V I I C o n g r e s s o n a z i o n a l e A i o m , a l l a p r e s e n z a d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a S e r g i o M a t t a r e l l a . " S o n o a b b a s t a n z a c o n v i n t o c h e i n r e a l t à l a r i n u n c i a a l l a c u r a d e i t u m o r i d a p a r t e d e i p a z i e n t i n o n s i a u n f e n o m e n o r i l e v a n t e - s p i e g a P e r r o n e - m a c o m u n q u e d o b b i a m o t e n e r e a l t a l ' a t t e n z i o n e , p e r c h é i p a z i e n t i e l e l o r o f a m i g l i e a f f r o n t a n o p r o b l e m i e c o n o m i c i a c a u s a d e l l a d i a g n o s i d i c a n c r o e d e i t r a t t a m e n t i c o r r e l a t i , c h e n o i m i s u r i a m o c o n i l c o n c e t t o d i t o s s i c i t à f i n a n z i a r i a . N e l n o s t r o P a e s e a l m o m e n t o d e l l a d i a g n o s i i l 2 6 % d e v e a f f r o n t a r e p r o b l e m i d i n a t u r a e c o n o m i c a " . " I n a l c u n i P a e s i " d i f r o n t e a l c a n c r o " s i p r o m u o v o n o i n i z i a t i v e d i c o e s i o n e s o c i a l e , a v o l t e a n c h e e n c o m i a b i l i , s i f a n n o l e r a c c o l t e f o n d i , s i m e t t o n o i n m o t o l e c a t e n e d i s o l i d a r i e t à e q u e s t o è m o l t o b e n d e s c r i t t o p e r e s e m p i o n e g l i S t a t i U n i t i " , p r o s e g u e i l p r e s i d e n t e A i o m . I n I t a l i a " f o r t u n a t a m e n t e n o n a b b i a m o f e n o m e n i d i q u e s t o t i p o c o s ì l a m p a n t i , p e r ò l a c u r a d i u n t u m o r e p r o d u c e u n d a n n o f i n a n z i a r i o e m o l t i p a z i e n t i , l o s a p p i a m o b e n e , s o n o i n g r a v i d i f f i c o l t à " .