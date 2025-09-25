R o m a , 2 5 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " T u t t i i p a z i e n t i o n c o l o g i c i d e l l ' E m i l i a R o m a g n a d o v r e b b e r o s o t t o p o r s i a d a l c u n e v a c c i n a z i o n i . A t t r a v e r s o l e i m m u n i z z a z i o n i , i n f a t t i , è p o s s i b i l e p r o t e g g e r e l ' o r g a n i s m o d a i n f e z i o n i m o l t o p e r i c o l o s e . A l m o m e n t o l a c o p e r t u r a m e d i a r e g i o n a l e p e r l a v a c c i n a z i o n e a n t i n f l u e n z a l e è d e l 4 6 % , q u e l l a p e r C o v i d s i a t t e s t a a l 1 9 % , p e r l ' a n t i - p n e u m o c o c c i c a a l 2 % m e n t r e p e r l ' a n t i - H e r p e s z o s t e r s o l o a l 9 % " . L o s o t t o l i n e a F o n d a z i o n e A i o m ( A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a ) , i n o c c a s i o n e d e l c o n v e g n o ' L a v a c c i n a z i o n e n e l p a z i e n t e o n c o l o g i c o ' . L ' e v e n t o s i s v o l g e a l P o l i c l i n i c o d i M o d e n a e r i e n t r a n e l l a c a m p a g n a n a z i o n a l e o m o n i m a . Q u e l l a i n t e r r a e m i l i a n a è l a q u a r t a t a p p a d i u n t o u r i n 1 0 r e g i o n i i n c u i s o n o o r g a n i z z a t i i n c o n t r i c o n o n c o l o g i m e d i c i , a s s o c i a z i o n i p a z i e n t i e a l t r e f i g u r e d e l t e a m m u l t i d i s c i p l i n a r e o n c o l o g i c o . L a c a m p a g n a è r e s a p o s s i b i l e c o n l a s p o n s o r i z z a z i o n e n o n c o n d i z i o n a n t e d i G l a x o S m i t h K l i n e . I n E m i l i a R o m a g n a - r i p o r t a u n a n o t a - s o n o o l t r e 2 8 . 9 0 0 i n u o v i c a s i l ' a n n o d i c a n c r o . I l 6 3 % d e i p a z i e n t i è v i v o a 5 a n n i d a l m o m e n t o d e l l a d i a g n o s i e i t a s s i d i g u a r i g i o n e s o n o i n a u m e n t o . S i s t a a n d a n d o v e r s o u n a c r o n i c i z z a z i o n e d e l l e m a l a t t i e t u m o r a l i g r a z i e a i t r a t t a m e n t i i n n o v a t i v i e a l l ' a u m e n t o d e l l e d i a g n o s i p r e c o c i . " O g g i s a p p i a m o q u a n t o s i a i m p o r t a n t e p r o t e g g e r e a 3 6 0 g r a d i l a s a l u t e d e i p a z i e n t i d u r a n t e e d o p o l e c u r e - a f f e r m a E r i c a F r a n c e s c h i n i , d i r i g e n t e m e d i c o M a l a t t i e i n f e t t i v e e t r o p i c a l i , A o u P o l i c l i n i c o d i M o d e n a - U n o r g a n i s m o u m a n o , c h e s t a a f f r o n t a n d o u n t u m o r e , è p i ù s u s c e t t i b i l e a l l ' a z i o n e n e f a s t a d e g l i a g e n t i p a t o g e n i . I n o l t r e l e t e r a p i e c h e u t i l i z z i a m o p o s s o n o c o m p r o m e t t e r e m o m e n t a n e a m e n t e i l n o r m a l e f u n z i o n a m e n t o d e l s i s t e m a i m m u n i t a r i o . P e r t u t t i q u e s t i m o t i v i è n e c e s s a r i o i n c e n t i v a r e i l p i ù p o s s i b i l e l e v a c c i n a z i o n i d e l p a z i e n t e o n c o l o g i c o " . " C o m e s o c i e t à s c i e n t i f i c a s i a m o s t a t i t r a i p r i m i a l m o n d o a p u b b l i c a r e d e l l e l i n e e g u i d a s p e c i f i c h e - r i m a r c a A l e s s i o S c h i r o n e , O n c o l o g i a c l i n i c a a z i e n d a o s p e d a l i e r o - u n i v e r s i t a r i a S a n t ' A n n a d i F e r r a r a e r e s p o n s a b i l e d e l l a B r e a s t U n i t d i F e r r a r a - C o m e A i o m r a c c o m a n d i a m o f o r t e m e n t e l a v a c c i n a z i o n e a n t i - p n e u m o c o c c i c a , l ' a n t i n f l u e n z a l e , l ' a n t i - H p v , q u e l l e c o n t r o i l C o v i d - 1 9 e l ' H e r p e s z o s t e r . Q u e s t ' u l t i m a p r o t e g g e d a l v i r u s d e l l a v a r i c e l l a c h e p u ò p o r t a r e a f o r t i e d o l o r o s e e r u z i o n i c u t a n e e c h e a v o l t e p o s s o n o e s s e r e a d d i r i t t u r a f a t a l i . S i t r a t t a d i u n a v a c c i n a z i o n e c h e è g i à c o n s i g l i a t a a g l i o v e r 6 5 e r i s u l t a a n c o r a p i ù i m p o r t a n t e p e r u n p a z i e n t e o n c o l o g i c o . O g g i è d i s p o n i b i l e u n v a c c i n o r i c o m b i n a t o c h e p u ò e s s e r e s o m m i n i s t r a t o a n c h e a p e r s o n e f r a g i l i . N o n o s t a n t e g l i i n d u b b i v a n t a g g i g a r a n t i t i d a q u e s t i p r e s i d i s a n i t a r i , n o t i a m o a n c o r a u n a c e r t a ' e s i t a z i o n e v a c c i n a l e ' . E ' q u i n d i c o m p i t o d e l l ' o n c o l o g o s v o l g e r e u n ' o p e r a z i o n e d i c o u n s e l i n g n e i c o n f r o n t i d i m a l a t i , f a m i l i a r i e c a r e g i v e r . P e r q u e s t o s t i a m o p r o m u o v e n d o u n a c a m p a g n a i n t u t t a I t a l i a p e r s e n s i b i l i z z a r e a n c h e i l p e r s o n a l e m e d i c o - s a n i t a r i o s u u n a s p e t t o n o n s e c o n d a r i o d e l c o n t r a s t o a i t u m o r i " . L a c a m p a g n a ' L a v a c c i n a z i o n e n e l p a z i e n t e o n c o l o g i c o ' è s t a t a l a n c i a t a l o s c o r s o a p r i l e d a F o n d a z i o n e A i o m p e r p r o m u o v e r e i l v a l o r e d e l l e v a c c i n a z i o n i t r a i m a l a t i d i t u m o r e . O l t r e a l t o u r i n 1 0 r e g i o n i , p r e v e d e l a d i f f u s i o n e d i o p u s c o l i , u n p o r t a l e i n f o r m a t i v o ( v a c c i n i n e l p a z i e n t e o n c o l o g i c o . i t ) , s p o t d i s e n s i b i l i z z a z i o n e e a t t i v i t à s u i s o c i a l m e d i a .