R o m a , 3 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " N e g l i u l t i m i a n n i s i p a r l a s e m p r e p i ù s p e s s o d i r e t i c l i n i c h e . N o n è u n a m o d a o r g a n i z z a t i v a , m a u n a r i s p o s t a c o n c r e t a a u n p r o b l e m a r e a l e : l a c r e s c e n t e c o m p l e s s i t à d e l l a m e d i c i n a m o d e r n a . O g g i m o l t e m a l a t t i e n o n p o s s o n o p i ù e s s e r e a f f r o n t a t e d a u n s i n g o l o s p e c i a l i s t a , s p e s s o n e m m e n o d a u n a s i n g o l a s t r u t t u r a . S e r v o n o c o m p e t e n z e d i v e r s e , t e m p i r a p i d i , d e c i s i o n i c o o r d i n a t e . L e r e t i c l i n i c h e n a s c o n o p r o p r i o p e r q u e s t o " . C o s ì a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e M a s s i m o D i M a i o , p r e s i d e n t e A i o m ( a s s o c i a z i o m n e i t a l i a n a o n c o l o g i a m e d i c a ) e R o s s a n a B e r a r d i , p r e s i d e n t e e l e t t o A i o m , a l l a v i g i l i a d e l W o r l d C a n c e r D a y , c h e s i c e l e b r a d o m a n i 4 f e b b r a i o . " E s i s t o n o r e t i c a r d i o l o g i c h e , n e u r o l o g i c h e , o a n c h e i n p e r c o r s i d o v e i t e m p i c l i n i c i s o n o p a r t i c o l a r m e n t e s t r i n g e n t i , c o m e q u e l l e d e l l ’ e m e r g e n z a - u r g e n z a . T r a t u t t e , l a r e t e o n c o l o g i c a è i n e v i t a b i l m e n t e u n a d e l l e p i ù r i l e v a n t i , p e r l ’ e l e v a t a i n c i d e n z a d e i t u m o r i e p e r l a c o m p l e s s i t à d e i p e r c o r s i d i c u r a c h e r i c h i e d o n o - s p i e g a D i M a i o , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i O n c o l o g i a m e d i c a , D i p a r t i m e n t o d i O n c o l o g i a , U n i v e r s i t à d i T o r i n o , d i r e t t o r e S C O n c o l o g i a m e d i c a 1 U , A o u C i t t à d e l l a S a l u t e e d e l l a S c i e n z a d i T o r i n o - . È i m p o r t a n t e c h i a r i r e s u b i t o u n e q u i v o c o d i f f u s o : u n a r e t e o n c o l o g i c a n o n è l a r e t e d e g l i o n c o l o g i , n é l a s e m p l i c e c o n n e s s i o n e t r a s t r u t t u r e d i o n c o l o g i a . U n p a z i e n t e o n c o l o g i c o , n e l s u o p e r c o r s o , h a b i s o g n o d i m o l t i s p e c i a l i s t i d i v e r s i : r a d i o l o g i , c h i r u r g h i , p a t o l o g i , r a d i o t e r a p i s t i , m e d i c i n u c l e a r i , i n f e r m i e r i d e d i c a t i , s p e c i a l i s t i d e l t e r r i t o r i o , r i a b i l i t a t o r i e c u r e p a l l i a t i v e . A c c a n t o a l o r o , i l r u o l o d e i m e d i c i d i m e d i c i n a g e n e r a l e è f o n d a m e n t a l e . T u t t i d e v o n o i n t e r v e n i r e n e l m o m e n t o g i u s t o , i n m o d o c o o r d i n a t o . L a r e t e s e r v e e s a t t a m e n t e a q u e s t o : a f a r l a v o r a r e i n s i e m e c o m p e t e n z e d i v e r s e , m e t t e n d o i n c o n n e s s i o n e r e p a r t i , o s p e d a l i e t e r r i t o r i " . D a l p u n t o d i v i s t a d e l p a z i e n t e , " i l v a l o r e d e l l a r e t e è m o l t o c o n c r e t o - s o t t o l i n e a B e r a r d i , o r d i n a r i o d i O n c o l o g i a U n i v e r s i t à P o l i t e c n i c a d e l l e M a r c h e , D i r e t t r i c e C l i n i c a O n c o l o g i c a A O U M a r c h e - . S i g n i f i c a g u a d a g n a r e t e m p o , c h e i n o n c o l o g i a è s p e s s o u n f a t t o r e d e c i s i v o . S i g n i f i c a n o n d o v e r s i p r e o c c u p a r e d i p r o g r a m m a r e d a s o l i e s a m i , v i s i t e e t e r a p i e , n é d i c a p i r e a c h i r i v o l g e r s i e q u a n d o . S i g n i f i c a e s s e r e a c c o m p a g n a t i p e r m a n o l u n g o u n p e r c o r s o d e f i n i t o , i n c u i l e i n f o r m a z i o n i v i a g g i a n o i n s i e m e a l l a p e r s o n a e l e d e c i s i o n i v e n g o n o p r e s e i n m o d o c o n d i v i s o " . U n a r e t e " c h e f u n z i o n a - r i c o r d a l ' o n c o l o g a - p e r m e t t e a l p a z i e n t e d i e s s e r e s e g u i t o a n c h e t r a s t r u t t u r e d i v e r s e , s e o c c o r r e : u n o s p e d a l e p e r l a d i a g n o s i , u n a l t r o p e r u n i n t e r v e n t o c o m p l e s s o , u n c e n t r o d e d i c a t o p e r u n a t e r a p i a s p e c i f i c a , i l t e r r i t o r i o p e r i l f o l l o w - u p . T u t t o s e n z a f r a m m e n t a z i o n i , r i p e t i z i o n i i n u t i l i o p e r d i t e d i t e m p o " . Q u a n d o q u e s t o n o n a c c a d e , i l p r o b l e m a d i v e n t a e v i d e n t e . " U n p a z i e n t e è c o s t r e t t o a s p o s t a r s i d a u n c e n t r o a l l ’ a l t r o s e n z a u n a r e g i a , a r i p e t e r e a v o l t e g l i s t e s s i e s a m i c o n c o n s e g u e n z e n e g a t i v e p e r s é , p e r i c a r e g i v e r e p e r i l s i s t e m a s a n i t a r i o , a r a c c o n t a r e p i ù v o l t e l a p r o p r i a s t o r i a c l i n i c a , a s u b i r e r i t a r d i n o n p e r m o t i v i c l i n i c i , m a o r g a n i z z a t i v i . I n q u e s t i c a s i - f a n o t a r e D i M a i o - a n c h e s e s u l l a c a r t a e s i s t e u n a r e t e , n o n è r i s p e t t a t o l o s c o p o s t e s s o d e l l a s u a i s t i t u z i o n e . L e r e t i p i ù m a t u r e r i e s c o n o a f a r e u n p a s s o u l t e r i o r e : i n t e g r a n o a s s i s t e n z a e r i c e r c a , u t i l i z z a n o i d a t i p e r m i g l i o r a r e g l i e s i t i , i n v e s t o n o n e l l a f o r m a z i o n e c o n t i n u a d e i p r o f e s s i o n i s t i e v a l o r i z z a n o l e c o m p e t e n z e s p e c i a l i s t i c h e " . P e r f u n z i o n a r e , u n a r e t e c l i n i c a – e o n c o l o g i c a i n p a r t i c o l a r e – d e v e e s s e r e c o s t r u i t a s u l l a c o m p e t e n z a . " H a b i s o g n o d i l e a d e r s h i p c l i n i c h e , d i r u o l i o p e r a t i v i r e a l i e d i u n a g o v e r n a n c e c h e m e t t a a l c e n t r o i l v a l o r e p r o f e s s i o n a l e e l a c a p a c i t à d i d e c i d e r e - e v i d e n z i a B e r a r d i - . C o m e n e l l o s p o r t , l ’ a l l e n a t o r e d e v e a v e r e u n a v i s i o n e s t r a t e g i c a , c h e d e v e c o n d i v i d e r e c o n l a s q u a d r a , e o g n i g i o c a t o r e d e v e e s s e r e i m p i e g a t o n e l r u o l o c h e e s a l t i l e s u e c a p a c i t à . L o s t e s s o v a l e p e r l e r e t i c l i n i c h e . C h i l a v o r a i n s a n i t à s a b e n e c h e l e r e t i c l i n i c h e n o n s o n o u n e s e r c i z i o t e o r i c o . S i m i s u r a n o n e l l a v i t a r e a l e d e l l e p e r s o n e , n e l l e s c e l t e c h e a r r i v a n o i n t e m p o o t r o p p o t a r d i , n e l l a f i d u c i a c h e u n p a z i e n t e r i p o n e n e l s i s t e m a n e l m o m e n t o p i ù f r a g i l e d e l l a s u a v i t a . S o n o p r e z i o s i s t r u m e n t i d i c u r a , a t t r a v e r s o c u i l ’ i n n o v a z i o n e , i l p r o g r e s s o e l e e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e s i t r a d u c o n o i n p r a t i c a q u o t i d i a n a . L ’ o t t i m i z z a z i o n e d e l p e r c o r s o c o n s e n t e d i p r o l u n g a r e l a v i t a d e i p a z i e n t i a l p a r i d e l l a s o m m i n i s t r a z i o n e d e l l e m i g l i o r i t e r a p i e . P e r o t t e n e r e q u e s t o s e r v o n o r e s p o n s a b i l i t à c h i a r e " . " T u t t a v i a , i n a m b i t o s a n i t a r i o - e i n o n c o l o g i a i n p a r t i c o l a r e – l e c o m p e t e n z e p r o f e s s i o n a l i s o n o s t r e t t a m e n t e c o r r e l a t e a l l a f o r m a z i o n e e a l l ’ e s p e r i e n z a m a t u r a t a - a g g i u n g e B e r a r d i - : n o n s o n o a u t o m a t i c a m e n t e t r a s f e r i b i l i n é s o s t i t u i b i l i a t t r a v e r s o m e r i a s s e t t i o r g a n i z z a t i v i o p r o v v e d i m e n t i a m m i n i s t r a t i v i . L a p o l i t i c a h a u n r u o l o e s s e n z i a l e : d e f i n i r e g l i i n d i r i z z i , g a r a n t i r e l e r i s o r s e , a s s i c u r a r e e q u i t à . Q u e s t e r e s p o n s a b i l i t à p o l i t i c h e s o n o c r u c i a l i , a l p a r i d e l l e s c e l t e c l i n i c o - o r g a n i z z a t i v e c h e s o n o p o i c o m p i t o d i c h i h a l a r e s p o n s a b i l i t à d i d i r i g e r e l a r e t e " . " S e u n o d i q u e s t i e l e m e n t i v i e n e m e n o - a v v e r t e D i M a i o - l a r e t e p e r d e f o r z a , s i i n c r i n a l a f i d u c i a d e i p r o f e s s i o n i s t i c h e d o v r e b b e r o f a r l a v i v e r e e l a r e t e r i s c h i a d i n o n s v o l g e r e i l p r o p r i o c o m p i t o i n m a n i e r a o t t i m a l e . E a l l a f i n e a p a g a r n e i l p r e z z o s o n o i p a z i e n t i " . " L e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e c o m e A i o m , i n s i e m e a l l e a s s o c i a z i o n i d e i p a z i e n t i , h a n n o i l d o v e r e d i r i c h i a m a r e q u e s t i p r i n c i p i p r o p r i o p e r t u t e l a r e i l s i s t e m a e i p a z i e n t i . N o n è u n a q u e s t i o n e t e c n i c a , è u n a s c e l t a d i r e s p o n s a b i l i t à . P e r c h é u n a r e t e c l i n i c a c h e f u n z i o n a n o n è s o l o u n a b u o n a o r g a n i z z a z i o n e s a n i t a r i a : è u n a p r o m e s s a m a n t e n u t a . Q u e l l a d i n o n l a s c i a r e m a i u n a p e r s o n a s o l a d e n t r o l a c o m p l e s s i t à d e l l a m a l a t t i a " c o n c l u d o n o B e r a r d i e D i M a i o .