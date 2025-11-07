R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - P e r d e r e i l l a v o r o d o p o l a d i a g n o s i d i t u m o r e , o p p u r e d o v e r s i f e r m a r s i p e r s e g u i r e l e t e r a p i e , c o n g r o s s e d i f f i c o l t à a r i e n t r a r e d o p o l a g u a r i g i o n e . S u l l e d o n n e n o n p e s a s o l o l a m a l a t t i a , m a a n c h e u n a c o n d i z i o n e d i p r o g r e s s i v o i m p o v e r i m e n t o e c o n o m i c o . S i c h i a m a ' t o s s i c i t à f i n a n z i a r i a ' . I n I t a l i a i l 1 6 % d e l l e d o n n e e i l 1 5 % d e g l i u o m i n i c o l p i t i d a l c a n c r o h a n n o d o v u t o a b b a n d o n a r e i l l a v o r o a s e g u i t o d e l l a d i a g n o s i . L ' u s c i t a d a l m o n d o p r o d u t t i v o i m p l i c a g r a v i c o n s e g u e n z e , f i n o r a p o c o m i s u r a t e e a p p r o f o n d i t e . E o g n i p a z i e n t e o n c o l o g i c o p a g a d i t a s c a p r o p r i a o l t r e 1 . 8 0 0 e u r o a l l ' a n n o , p e r c o p r i r e s p e s e c h e v a n n o d a i t r a s p o r t i p e r r a g g i u n g e r e i l l u o g o d i c u r a a i c o s t i d i i n t e g r a t o r i , f a r m a c i s u p p l e m e n t a r i e v i s i t e s p e c i a l i s t i c h e . E ' i t a l i a n o i l p r i m o s t r u m e n t o a l m o n d o i n g r a d o d i a n a l i z z a r e l e c a u s e d e l l a t o s s i c i t à f i n a n z i a r i a , d e l l a c r i s i e c o n o m i c a a c a r i c o d e i p a z i e n t i g e n e r a t a d a l c a n c r o e d a i t r a t t a m e n t i . S i c h i a m a P r o f f i t ( P a t i e n t r e p o r t e d o u t c o m e f o r f i g h t i n g f i n a n c i a l t o x i c i t y ) e d è u n q u e s t i o n a r i o c h e , c o m e e v i d e n z i a t o i n u n o s t u d i o p u b b l i c a t o s u ' J o u r n a l o f C a n c e r P o l i c y ' , h a r i c e v u t o l a v a l i d a z i o n e l o n g i t u d i n a l e c h e n e s u g g e l l a i l v a l o r e q u a l e s t r u m e n t o p e r m i s u r a r e l a t o s s i c i t à f i n a n z i a r i a i n u n s i s t e m a s a n i t a r i o p u b b l i c o . L o s t u d i o è p r e s e n t a t o i n s e s s i o n e p l e n a r i a a l X X V I I C o n g r e s s o n a z i o n a l e A i o m ( A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a ) , c h e s i a p r e o g g i a R o m a a l l a p r e s e n z a d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a S e r g i o M a t t a r e l l a . " A b b i a m o g i à d i m o s t r a t o , i n u n o s t u d i o s u 3 . 7 6 0 c i t t a d i n i c o n t u m o r e i n I t a l i a , c h e a l m o m e n t o d e l l a d i a g n o s i i l 2 6 % d e v e a f f r o n t a r e p r o b l e m i d i n a t u r a e c o n o m i c a e i l 2 2 , 5 % p e g g i o r a q u e s t a c o n d i z i o n e d i d i s a g i o d u r a n t e i l t r a t t a m e n t o - s p i e g a F r a n c e s c o P e r r o n e , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e A i o m - Q u e s t i u l t i m i , i n o l t r e , h a n n o u n r i s c h i o d i m o r t e n e i m e s i e a n n i s u c c e s s i v i d e l 2 0 % p i ù a l t o . L ' i m p a t t o d e l l a t o s s i c i t à f i n a n z i a r i a s u l l a s o p r a v v i v e n z a d e i p a z i e n t i i n I t a l i a è a n a l o g o , m a c o n e f f e t t i o p p o s t i , a l b e n e f i c i o i n d o t t o d a a l c u n e t e r a p i e a p p r o v a t e d a l l e a g e n z i e r e g o l a t o r i e . C i s i a m o q u i n d i c h i e s t i q u a l i f o s s e r o l e c a u s e d e l l e d i f f i c o l t à f i n a n z i a r i e e p e r c h é p o t e s s e r o i n t e r e s s a r e a n c h e i p a z i e n t i d i u n s i s t e m a u n i v e r s a l i s t i c o c o m e i l n o s t r o . D a q u i i l q u e s t i o n a r i o P r o f f i t , c h e è a d i s p o s i z i o n e d e l l a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a e d è g i à s t a t o v a l i d a t o i n l i n g u a i n g l e s e p e r l a s u a a p p l i c a z i o n e a n c h e n e l R e g n o U n i t o . E ' u t i l e i n t u t t i i c o n t e s t i i n c u i v i s i a u n s i s t e m a s a n i t a r i o p u b b l i c o " . P e r c h é " i n u n s i s t e m a p r i v a t o c o m e q u e l l o s t a t u n i t e n s e , i n c u i l e a s s i c u r a z i o n i c o p r o n o l ' 8 0 % d e l c o s t o d e l l e c u r e , è a c c e t t a t o c o m e i n e v i t a b i l e c h e c h i è c o l p i t o d a l c a n c r o d e b b a a f f r o n t a r e p r o b l e m i f i n a n z i a r i - a f f e r m a M a s s i m o D i M a i o , p r e s i d e n t e e l e t t o A i o m - N e g l i U s a i l r i s c h i o d i m o r t e p e r i p a z i e n t i o n c o l o g i c i c h e v a n n o i n d i f f i c o l t à e c o n o m i c a e d i c h i a r a n o b a n c a r o t t a è d i c i r c a l ' 8 0 % s u p e r i o r e a c o l o r o c h e i n v e c e n o n s u b i s c o n o c o n t r a c c o l p i n e l p o r t a f o g l i o . L a d i a g n o s i d i c a n c r o p u ò m e t t e r e i n g i n o c c h i o i n t e r e f a m i g l i e , c o n e n o r m i c o s t i d i r e t t i e d i n d i r e t t i . N o n d e v e i n v e c e e s s e r e c o s ì i n I t a l i a e n e g l i a l t r i P a e s i c o n s i s t e m i u n i v e r s a l i s t i c i , i n g r a d o d i g a r a n t i r e l e c u r e a t u t t i " . " P r o f f i t è u n q u e s t i o n a r i o c o m p o s t o d a 1 6 a f f e r m a z i o n i s u c u i i p a z i e n t i s o n o c h i a m a t i a e s p r i m e r e o m e n o i l l o r o a s s e n s o : 9 r i g u a r d a n o l e c a u s e d e l l e d i f f i c o l t à e c o n o m i c h e e 7 n e m i s u r a n o l e c o n s e g u e n z e - d e s c r i v e L a u r a A r e n a r e , b i o s t a t i s t i c a d e l l a S t r u t t u r a c o m p l e s s a S p e r i m e n t a z i o n i c l i n i c h e d e l l ' I s t i t u t o n a z i o n a l e t u m o r i I r c c s F o n d a z i o n e P a s c a l e d i N a p o l i - L a v a l i d a z i o n e l o n g i t u d i n a l e d e l q u e s t i o n a r i o è m o l t o i m p o r t a n t e , p e r c h é p o t r à f a c i l i t a r n e l ' u t i l i z z o d a p a r t e d e l l a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a i n t e r n a z i o n a l e . P r o f f i t è i n g r a d o d i s t i m a r e i n m o d o a p p r o p r i a t o i l i v e l l i d i t o s s i c i t à f i n a n z i a r i a , p e r c h é c o n s e n t e d i d a r e v o c e a i p a z i e n t i c h e v a l u t a n o l a l o r o q u a l i t à d i v i t a , s e n z a c o n d i z i o n a m e n t i d a p a r t e d i c l i n i c i . S o n o s t a t e a n c h e e v i d e n z i a t e n o t e v o l i d i f f e r e n z e a l i v e l l o t e r r i t o r i a l e , p e r c h é i p a z i e n t i o n c o l o g i c i d e l l e R e g i o n i m e r i d i o n a l i d e v o n o a f f r o n t a r e m a g g i o r i p r o b l e m i e c o n o m i c i r i s p e t t o a c h i r i s i e d e a l N o r d " . N e l 2 0 2 4 i n I t a l i a s o n o s t a t e 3 9 0 . 1 0 0 l e n u o v e d i a g n o s i d i t u m o r e , r i c o r d a A i o m . U n e l e m e n t o p o s i t i v o , d e t e r m i n a t o s o p r a t t u t t o d a i p r o g r e s s i n e l l e t e r a p i e , è c o s t i t u i t o d a l c o s t a n t e i n c r e m e n t o d e l n u m e r o d i p e r s o n e c h e v i v o n o d o p o l a d i a g n o s i : n e l 2 0 2 4 e r a n o c i r c a 3 , 7 m i l i o n i e , i n b a s e a l l e s t i m e , s u p e r e r a n n o i 4 m i l i o n i n e l 2 0 3 0 . " L a m e t à d e i c i t t a d i n i c h e o g g i s i a m m a l a n o è d e s t i n a t a a g u a r i r e , p e r c h é a v r à l a s t e s s a a t t e s a d i v i t a d i c h i n o n h a s v i l u p p a t o i l c a n c r o - r i m a r c a P e r r o n e - S i t r a t t a d i n o t i z i e p o s i t i v e p e r i p a z i e n t i , c h e p o n g o n o p e r ò p r o b l e m i d i s o s t e n i b i l i t à p e r i l s i s t e m a e u n i n c r e m e n t o d e i c a r i c h i d i l a v o r o p e r g l i o n c o l o g i " . " L a t o s s i c i t à f i n a n z i a r i a - a n a l i z z a i l p r e s i d e n t e A i o m - n o n è c a u s a t a s o l o d a l l a p e r d i t a d i r e d d i t o , p e r l ' e v e n t u a l e u s c i t a d a l m o n d o d e l l a v o r o . D a i q u e s t i o n a r i P r o f f i t , c o m p i l a t i d a i p a z i e n t i , e m e r g o n o c a u s e c h e p o s s o n o e s s e r e r i c o n d o t t e a t r e g r a n d i m a c r o a r e e e c h e p o s s o n o a i u t a r c i a c o n t r a s t a r e i l f e n o m e n o c o n a z i o n i a l a r g o r a g g i o . L a p r i m a r i g u a r d a l a c a p a c i t à d i p r e s a i n c a r i c o d a p a r t e d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e . Q u e s t o a s p e t t o p u ò e s s e r e a f f r o n t a t o r e n d e n d o d a v v e r o f u n z i o n a n t i s u t u t t o i l t e r r i t o r i o l e r e t i o n c o l o g i c h e r e g i o n a l i , o g g i a t t i v e s o l o i n c i r c a l a m e t à d e l l e R e g i o n i . I n q u e s t o m o d o p o s s o n o m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l l ’ i n t e r a z i o n e t r a i l p a z i e n t e e g l i o p e r a t o r i s a n i t a r i e l a c a p a c i t à d i q u e s t i u l t i m i d i p a r l a r s i e c o s t r u i r e u n a r e t e d i a c c o g l i e n z a , i n c u i i l m a l a t o s i s e n t a p r e s o i n c a r i c o f i n d a l m o m e n t o d e l l a d i a g n o s i " . C o n t i n u a D i M a i o : " L a s e c o n d a m a c r o a r e a c a u s a d e l l a t o s s i c i t à f i n a n z i a r i a è r a p p r e s e n t a t a d a l l a d i s t a n z a t r a l a c a s a e i l l u o g o d i c u r a e d a l l e c o n s e g u e n t i s p e s e p e r i t r a s p o r t i . N o n i n t e n d i a m o n e c e s s a r i a m e n t e i c a s i e s t r e m i d i m i g r a z i o n e s a n i t a r i a d a l S u d a l N o r d . L a d i s t a n z a m e d i a c o p e r t a d a i p a z i e n t i n o n s u p e r a i 2 5 k m , c i o è i l p e r c o r s o c h e s e p a r a l a p e r i f e r i a d a l c e n t r o d e l l e c i t t à , c h e p e r ò d e v e e s s e r e a f f r o n t a t o d i v e r s e v o l t e a l m e s e . V a r i c o r d a t o c h e l e s t r u t t u r e d e l n o s t r o s i s t e m a s a n i t a r i o , s o p r a t t u t t o p e r b r a n c h e c o m p l e s s e c o m e l ' o n c o l o g i a , t e n d o n o a e s s e r e c o n c e n t r a t e n e i g r a n d i c e n t r i e m e n o s u l t e r r i t o r i o . E c c o p e r c h é l e r e t i o n c o l o g i c h e r e g i o n a l i e l a m e d i c i n a d e l t e r r i t o r i o s o n o i t e m i s u c u i l a v o r a r e " . " L a t e r z a m a c r o a r e a r i g u a r d a l e s p e s e c h e i l S s n n o n c o p r e : f a r m a c i s u p p l e m e n t a r i , i n t e g r a t o r i , v i s i t e s p e c i a l i s t i c h e s u c c e s s i v e a l l a d i a g n o s i - e l e n c a E l i s a b e t t a I a n n e l l i , s e g r e t a r i o F a v o ( F e d e r a z i o n e i t a l i a n a d e l l e A s s o c i a z i o n i d i v o l o n t a r i a t o i n o n c o l o g i a ) - Q u e s t i c o s t i p o s s o n o p e s a r e i n m o d o s i g n i f i c a t i v o , s o p r a t t u t t o s u l l e f a s c e p i ù d e b o l i d e l l a p o p o l a z i o n e . A c i ò s i a g g i u n g o n o l e d i f f i c o l t à l a v o r a t i v e : m o l t i p a z i e n t i , i n p a r t i c o l a r e i l a v o r a t o r i a u t o n o m i o c h i n o n g o d e d e l l e t u t e l e d e l l a v o r o s u b o r d i n a t o , v e d o n o r i d u r s i d r a s t i c a m e n t e l e e n t r a t e p r o p r i o m e n t r e l e s p e s e a u m e n t a n o . I l c a n c r o n o n c o m p o r t a s o l o c o s t i d i r e t t i d i c u r a , m a a n c h e c o s t i i n d i r e t t i l e g a t i a l l a p e r d i t a d i g i o r n a t e l a v o r a t i v e , a l l a r i d u z i o n e d e l l a p r o d u t t i v i t à e , i n a l c u n i c a s i , a l l ' i m p o s s i b i l i t à d i m a n t e n e r e l ' a t t i v i t à p r o f e s s i o n a l e . I l n o s t r o s i s t e m a g a r a n t i s c e l ' a c c e s s o a i f a r m a c i a n t i c a n c r o , m a p r e s t a z i o n i c o m e f i s i o t e r a p i a , c h i r u r g i a r i c o s t r u t t i v a o c u r e o d o n t o i a t r i c h e - n e c e s s a r i e p e r m o l t i p a z i e n t i i n t r a t t a m e n t o a t t i v o - r e s t a n o e s c l u s e . A n c h e p r o t e s i e a u s i l i f o n d a m e n t a l i , c o m e p a r r u c c h e o r e g g i s e n i p o s t - o p e r a t o r i p e r l e d o n n e o p e r a t e d i t u m o r e a l s e n o , r i m a n g o n o a c a r i c o d e l l e p a z i e n t i . P a r l a r e d i ' r i t o r n o a l l a v i t a ' d o p o i l c a n c r o s i g n i f i c a c o n s i d e r a r e a n c h e q u e s t i a s p e t t i : l a p e r d i t a d i r e d d i t o , i c o s t i i n d i r e t t i e l e s p e s e n o n c o p e r t e . E ' s u q u e s t o t e r r e n o c h e l e i s t i t u z i o n i d e v o n o e s s e r e s e n s i b i l i z z a t e , p e r c h é l a g u a r i g i o n e d a l c a n c r o n o n p u ò p r e s c i n d e r e d a l l a s o s t e n i b i l i t à e c o n o m i c a d e l l a v i t a q u o t i d i a n a , a l t r i m e n t i l a v i t t o r i a c l i n i c a r i s c h i a d i d i v e n t a r e u n a s c o n f i t t a s o c i a l e " .